Than vãn 'Trời Phật xin ngừng gieo kiếp nạn' giữa dịch bệnh, NSND Hồng Vân bị cư dân mạng chỉ trích: 'Ăn nói lung tung'

Hậu trường 22/07/2021 15:51

Sau khi dính 'phốt' PR sản phẩm, mới đây Hồng Vân lại khiến khán giả xôn xao khi 'xuất khẩu thành thơ' và nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp. Nhà nước đang lo lắng và chăm sóc cho dân chu toàn, nhiều người dân, nghệ sĩ cũng thay nhau đưa lời khuyên mong toàn xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh. 

Cũng với mong muốn đó, mới đây, NSND Hồng Vân đã mượn một áng thơ từ ông xã để viết lên trang cá nhân, nói lên nỗi lòng của mình: 

"Thương quá Sài Gòn đang trong cơn nguy biến. Phố xá vắng hoe, nhà cửa đóng then cài. Tối 9, 10 giờ như chẳng thấy còn ai. Hồi hộp thở chờ ngày mai lại sáng. Trời Phật hỡi xin ngừng gieo kiếp nạn. Loài người quá đớn đau, loài người khổ lắm rồi. 

Sưu tầm một áng thơ từ một bài thơ thật dài của OX (ông xã - PV)"

Than vãn 'Trời Phật xin ngừng gieo kiếp nạn' giữa dịch bệnh, NSND Hồng Vân bị cư dân mạng chỉ trích: 'Ăn nói lung tung' - Ảnh 1
Bài đăng trên fanpage của Hồng Vân - Ảnh: Chụp màn hình

Đây là nguyên văn bài thơ trên trang cá nhân của Hồng Vân. Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều cư dân mạng đã chụp lại và truyền tay nhau. Họ cho rằng câu thơ "Trời Phật hỡi xin ngừng gieo kiếp nạn" hơi kỳ, vì cái gì cũng có nguyên nhân riêng của nó sao lại đổ cho Trời Phật. Phần đông công chúng mong muốn nữ nghệ sĩ nên cẩn trọng trước khi phát ngôn lên Facebook, khi thời buổi dịch bệnh khó khăn thì cần lắm tiếng nói động viên chuyên nghiệp của người nghệ sĩ để mọi người yên tâm phòng dịch hơn trong tương lai.

covid-192

Than vãn 'Trời Phật xin ngừng gieo kiếp nạn' giữa dịch bệnh, NSND Hồng Vân bị cư dân mạng chỉ trích: 'Ăn nói lung tung' - Ảnh 3

Một số bình luận phản ứng của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ vì nhận thấy khán giả tranh cãi nên NSND Hồng Vân đã cho "bay màu" bài đăng trên trang cá nhân. Fan cũng nhận ra bài đăng đã bị chỉnh sửa 3 lần. Và câu thơ "Trời phật hỡi xin ngừng gieo kiếp nạn" đã được nữ diễn viên đổi thành "Trời Phật hỡi xin người đừng giận nữa".

covid-193
Nữ nghệ sĩ từng chỉnh sửa đến 3 lần - Ảnh: Chụp màn hình
covid-194
Bài đăng trên Facebook của Hồng Vân vẫn còn - Ảnh: Chụp màn hình
covid-195
Sau đó cô đã đăng thêm một bài khác mong mọi người mau chóng vượt qua đại dịch - Ảnh: Chụp màn hình
covid-196
Bài đăng này nhận nhiều commen tích cực của khán giả - Ảnh: Chụp màn hình
covid-197

Than vãn 'Trời Phật xin ngừng gieo kiếp nạn' giữa dịch bệnh, NSND Hồng Vân bị cư dân mạng chỉ trích: 'Ăn nói lung tung' - Ảnh 9

NSND là diễn viên nổi tiếng của Việt Nam, qua nhiều năm cô vẫn giữ lửa với nghề và chinh qua nhiều thể loại vai khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Trước đó cũng có nhiều nghệ sĩ gây tranh cãi khi phát ngôn thiếu suy nghĩ về mùa dịch khiến MXH xôn xao. 

BIẾN CĂNG: 'Vợ quốc dân' Nguyễn Thủy Tiên đang 'tình bể bình' trước các ông xã thì bị 'phốt' giật chồng, tá hỏa 'phân trần'

BIẾN CĂNG: 'Vợ quốc dân' Nguyễn Thủy Tiên đang 'tình bể bình' trước các ông xã thì bị 'phốt' giật chồng, tá hỏa 'phân trần'

Đang yên đang lành "vợ quốc dân" Nguyễn Thủy Tiên bị tố giật chồng, cư dân mạng đang rần rần đổ xô tìm hiểu.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Vân Hồng Vân bị ném đá số ca tử vong covid-19 mới

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 10 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 10 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 10 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36