Sau khi dính 'phốt' PR sản phẩm, mới đây Hồng Vân lại khiến khán giả xôn xao khi 'xuất khẩu thành thơ' và nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp. Nhà nước đang lo lắng và chăm sóc cho dân chu toàn, nhiều người dân, nghệ sĩ cũng thay nhau đưa lời khuyên mong toàn xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Cũng với mong muốn đó, mới đây, NSND Hồng Vân đã mượn một áng thơ từ ông xã để viết lên trang cá nhân, nói lên nỗi lòng của mình:

"Thương quá Sài Gòn đang trong cơn nguy biến. Phố xá vắng hoe, nhà cửa đóng then cài. Tối 9, 10 giờ như chẳng thấy còn ai. Hồi hộp thở chờ ngày mai lại sáng. Trời Phật hỡi xin ngừng gieo kiếp nạn. Loài người quá đớn đau, loài người khổ lắm rồi. Sưu tầm một áng thơ từ một bài thơ thật dài của OX (ông xã - PV)"



Bài đăng trên fanpage của Hồng Vân - Ảnh: Chụp màn hình Đây là nguyên văn bài thơ trên trang cá nhân của Hồng Vân. Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều cư dân mạng đã chụp lại và truyền tay nhau. Họ cho rằng câu thơ "Trời Phật hỡi xin ngừng gieo kiếp nạn" hơi kỳ, vì cái gì cũng có nguyên nhân riêng của nó sao lại đổ cho Trời Phật. Phần đông công chúng mong muốn nữ nghệ sĩ nên cẩn trọng trước khi phát ngôn lên Facebook, khi thời buổi dịch bệnh khó khăn thì cần lắm tiếng nói động viên chuyên nghiệp của người nghệ sĩ để mọi người yên tâm phòng dịch hơn trong tương lai. Một số bình luận phản ứng của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Có lẽ vì nhận thấy khán giả tranh cãi nên NSND Hồng Vân đã cho "bay màu" bài đăng trên trang cá nhân. Fan cũng nhận ra bài đăng đã bị chỉnh sửa 3 lần. Và câu thơ "Trời phật hỡi xin ngừng gieo kiếp nạn" đã được nữ diễn viên đổi thành "Trời Phật hỡi xin người đừng giận nữa". Nữ nghệ sĩ từng chỉnh sửa đến 3 lần - Ảnh: Chụp màn hình Bài đăng trên Facebook của Hồng Vân vẫn còn - Ảnh: Chụp màn hình Sau đó cô đã đăng thêm một bài khác mong mọi người mau chóng vượt qua đại dịch - Ảnh: Chụp màn hình Bài đăng này nhận nhiều commen tích cực của khán giả - Ảnh: Chụp màn hình NSND là diễn viên nổi tiếng của Việt Nam, qua nhiều năm cô vẫn giữ lửa với nghề và chinh qua nhiều thể loại vai khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Trước đó cũng có nhiều nghệ sĩ gây tranh cãi khi phát ngôn thiếu suy nghĩ về mùa dịch khiến MXH xôn xao.

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