Sau khi dính 'phốt' PR sản phẩm, mới đây Hồng Vân lại khiến khán giả xôn xao khi 'xuất khẩu thành thơ' và nhận nhiều ý kiến trái chiều.
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Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp. Nhà nước đang lo lắng và chăm sóc cho dân chu toàn, nhiều người dân, nghệ sĩ cũng thay nhau đưa lời khuyên mong toàn xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Cũng với mong muốn đó, mới đây, NSND Hồng Vân đã mượn một áng thơ từ ông xã để viết lên trang cá nhân, nói lên nỗi lòng của mình:
"Thương quá Sài Gòn đang trong cơn nguy biến. Phố xá vắng hoe, nhà cửa đóng then cài. Tối 9, 10 giờ như chẳng thấy còn ai. Hồi hộp thở chờ ngày mai lại sáng. Trời Phật hỡi xin ngừng gieo kiếp nạn. Loài người quá đớn đau, loài người khổ lắm rồi.
Sưu tầm một áng thơ từ một bài thơ thật dài của OX (ông xã - PV)"
Đây là nguyên văn bài thơ trên trang cá nhân của Hồng Vân. Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều cư dân mạng đã chụp lại và truyền tay nhau. Họ cho rằng câu thơ "Trời Phật hỡi xin ngừng gieo kiếp nạn" hơi kỳ, vì cái gì cũng có nguyên nhân riêng của nó sao lại đổ cho Trời Phật. Phần đông công chúng mong muốn nữ nghệ sĩ nên cẩn trọng trước khi phát ngôn lên Facebook, khi thời buổi dịch bệnh khó khăn thì cần lắm tiếng nói động viên chuyên nghiệp của người nghệ sĩ để mọi người yên tâm phòng dịch hơn trong tương lai.
Có lẽ vì nhận thấy khán giả tranh cãi nên NSND Hồng Vân đã cho "bay màu" bài đăng trên trang cá nhân. Fan cũng nhận ra bài đăng đã bị chỉnh sửa 3 lần. Và câu thơ "Trời phật hỡi xin ngừng gieo kiếp nạn" đã được nữ diễn viên đổi thành "Trời Phật hỡi xin người đừng giận nữa".
Trước đó cũng có nhiều nghệ sĩ gây tranh cãi khi phát ngôn thiếu suy nghĩ về mùa dịch khiến MXH xôn xao.