Kim Ngân ăn mặc lạ, nhún nhảy hát hò sau bao năm hóa điên, thùng tiền 'donate' kế bên gây tranh cãi lớn

Hậu trường 21/07/2021 15:25

Sau chuỗi ngày lang thang và vướng phải một số ồn ào, Kim Ngân ăn mặc khác lạ, trang điểm nhẹ tung tăng hát hò khiến cư dân mạng xôn xao.

Kim Ngân từng có một thời vàng son với hàng triệu khán giả ngưỡng mộ. Về già, cuộc sống của bà khó khăn hơn khi mắc bệnh khó chữa và từng sống lang thang đến nổi danh hài Thúy Nga phải chia sẻ rằng "nghe Kim Ngân người ta sợ lắm".

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Thúy Nga từng giúp đỡ Kim Ngân rất nhiều trong cuộc sống

Nhiều fan mong muốn bà có thể khỏe lại trong tương lai và hòa nhập cuộc sống. Những clip ca hát của bà trước kia cũng được chia sẻ và nhận về nhiều sự tán thưởng nồng nhiệt. Mới đây cựu ca sĩ đã có màn trình diễn mới trong một clip được chia sẻ. Bà trang điểm nhẹ, tóc tai chải chuốt gọn gàng và mặc đầm lạ, vô tư ca hát như thuở còn thanh xuân. 

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Kim Ngân và mẹ lúc nhỏ 

Ngoài ra, cựu ca sĩ còn nhún nhảy, phiêu theo điệu nhạc vô cùng điêu luyện chứng tỏ bản lĩnh "đàn chị" vẫn còn nằm trong tâm hồn mong manh của bà. Sau màn hát giao lưu Kim Ngân nhận hoa của khán giả và còn khiêu vũ với mọi người một cách thân thiện. 

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Kim Ngân hát say sưa và còn nhận được hoa từ khán giả 

Song điều khán giả thắc mắc là dưới chân Kim Ngân có thùng tiền với chữ donate (quyên góp). Ngay lập tức cư dân mạng cảm thấy khó hiểu và xôn xao bàn tán. Trước đó, em họ Kim Ngân từng chia sẻ không cần kêu gọi mạnh thường quân để hỗ trợ Kim Ngân: “Mỗi lần người ta cho tiền, chị Kim Ngân đều bỏ vào trong ví riêng của mình. Chị ấy có một cái ví riêng và tôi không đụng vào. Tôi vẫn khuyên chị Kim Ngân nên để ít tiền trong đó thôi. Tôi nói thẳng, tôi không đụng đến chỗ tiền của chị Kim Ngân, ai muốn cho thì cứ cho. Tôi cũng không cần kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ vì bình thường chị Kim Ngân ăn uống rất đơn giản, chi phí không nhiều. Bởi vậy nên chị Kim Ngân rất an tâm khi ở với chúng tôi”.

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Thùng tiền quyên góp kế bên khiến khán giả khó hiểu
Kim Ngân ăn mặc lạ, nhún nhảy hát hò sau bao năm hóa điên, thùng tiền 'donate' kế bên gây tranh cãi lớn - Ảnh 5
Một số bình luận của khán giả

Trước đó khi đi xem nhà, Kim Ngân cũng diện style khác lạ. Bà còn quan sát căn nhà rất kỹ. Khi xem phòng ngủ, bà còn thốt lên: "Phòng này tốt quá, giống phòng của Đức Giáo Hoàng". Nhiều khán giả cho rằng cựu ca sĩ ăn mặc có chút gợi cảm và khác nhiều so với phong cách trước đó của bà.

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Kim Ngân ăn mặc lạ, nhún nhảy hát hò sau bao năm hóa điên, thùng tiền 'donate' kế bên gây tranh cãi lớn - Ảnh 7

Kim Ngân đi xem nhà và ăn mặc với style khác lạ
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Cựu ca sĩ lúc mới phát bệnh
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Nhan sắc thời son trẻ của Kim Ngân 

Hiện tại sự việc Kim Ngân hát hò vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý về cuộc sống hiện tại của ca sĩ ăn khách những năm 80. 

Ảnh: Tổng hợp

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