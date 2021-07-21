Nam rocker qua đời vì COVID-19 để lại nhiều tiếc thương cho gia đình và người hâm mộ.

Theo Tuổi Trẻ Online, chị Nguyễn Thị Lợi, vợ của Trung Thành Sago - tên thật là Nguyễn Thái Thành, sinh năm 1956, cho biết nam rocker đã qua đời ở tuổi 65 vào ngày 18/7 sau gần 2 tuần điều trị COVID-19 tại một bệnh viện ở Thủ Đức, TP.HCM. Nam rocker này có bệnh nền là cao huyết áp.

Được biết, ngày 6/7, cả gia đình anh gồm hai vợ chồng và một người con đều phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Vợ và con của anh đang cách ly tại một bệnh viên dã chiến. Riêng nam rocker sau khi qua đời gia đình đã quyết định hỏa táng và gửi tro cốt của anh vào nhà thờ.

Nam rocker ra đi để lại bao tiếc thương cho khán giả - Ảnh: Internet

Trung Thành Sago nổi lên như một hiện tượng rock và được nhiều khán giả mến mộ. Anh chơi rock từ năm 1972 và trải qua nhiều thăng trầm vẫn giữ lửa với nghề và được nhiều đàn em ngưỡng mộ.

Là một trong những rocker thuộc thế hệ đầu của showbiz, ông giữ chức phó chủ nhiệm câu lạc bộ Rock Sài Gòn của Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM từ những năm 2000 đến khi qua đời. Sau khi thành lập, câu lạc bộ Rock Sài Gòn là cái nôi của nhiều ban nhạc nổi tiếng như UnlimiteD, Microway…

Anh từng ra album “Những đôi tay”, “Thiên đàng và địa ngục”, “Phantom of rock" cùng ban nhạc Sagometal. Sau khi nghe thông tin anh ra đi nhiều fan tỏ ra bàng hoàng và tiếc nuối.

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