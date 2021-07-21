Rocker nổi tiếng Trung Thành Sago qua đời sau 2 tuần điều trị COVID-19

Hậu trường 21/07/2021 22:06

Nam rocker qua đời vì COVID-19 để lại nhiều tiếc thương cho gia đình và người hâm mộ.

Theo Tuổi Trẻ Online, chị Nguyễn Thị Lợi, vợ của Trung Thành Sago - tên thật là Nguyễn Thái Thành, sinh năm 1956, cho biết nam rocker đã qua đời ở tuổi 65 vào ngày 18/7 sau gần 2 tuần điều trị COVID-19 tại một bệnh viện ở Thủ Đức, TP.HCM. Nam rocker này có bệnh nền là cao huyết áp.

Được biết, ngày 6/7, cả gia đình anh gồm hai vợ chồng và một người con đều phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Vợ và con của anh đang cách ly tại một bệnh viên dã chiến. Riêng nam rocker sau khi qua đời gia đình đã quyết định hỏa táng và gửi tro cốt của anh vào nhà thờ. 

COVID-19
Nam rocker ra đi để lại bao tiếc thương cho khán giả - Ảnh: Internet

Trung Thành Sago nổi lên như một hiện tượng rock và được nhiều khán giả mến mộ. Anh chơi rock từ năm 1972 và trải qua nhiều thăng trầm vẫn giữ lửa với nghề và được nhiều đàn em ngưỡng mộ. 

Là một trong những rocker thuộc thế hệ đầu của showbiz, ông giữ chức phó chủ nhiệm câu lạc bộ Rock Sài Gòn của Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM từ những năm 2000 đến khi qua đời. Sau khi thành lập, câu lạc bộ Rock Sài Gòn là cái nôi của nhiều ban nhạc nổi tiếng như UnlimiteD, Microway… 

Anh từng ra album “Những đôi tay”, “Thiên đàng và địa ngục”, “Phantom of rock" cùng ban nhạc Sagometal. Sau khi nghe thông tin anh ra đi nhiều fan tỏ ra bàng hoàng và tiếc nuối.

Kim Ngân ăn mặc lạ, nhún nhảy hát hò sau bao năm hóa điên, thùng tiền 'donate' kế bên gây tranh cãi lớn

Kim Ngân ăn mặc lạ, nhún nhảy hát hò sau bao năm hóa điên, thùng tiền 'donate' kế bên gây tranh cãi lớn

Sau chuỗi ngày lang thang và vướng phải một số ồn ào, Kim Ngân ăn mặc khác lạ, trang điểm nhẹ tung tăng hát hò khiến cư dân mạng xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   số ca tử vong covid-19 mới nghệ sĩ qua đời vì covid-19 trung thành sago

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 10 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 10 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 10 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36