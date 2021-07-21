Ồn ào cô gái tiêm vắc xin 'nhờ ông ngoại' chưa dứt, MC Thành Trung văng tục ẩn ý việc khoe mẽ khiến Đức Hải 'nằm không cũng dính đạn'

Giữa lúc dư luận đang xôn xao với hình ảnh cô gái khoe mối quan hệ được ưu tiên tiêm vắc xin trên MXH gây chú ý, MC Thành Trung không hiểu vì lý do gì đã bất ngờ "khó chịu" trên trang cá nhân và nhận nhiều bình luận trái chiều.

MC Thành Trung được khán giả biết đến với lối dẫn dắt hài hước và dễ thương. Anh còn được nhiều quý cô khen ngợi do có phong cách lịch lãm và là "gu" của mọi nhà. Thế nhưng mới đây chẳng biết giận chuyện gì mà chàng MC điển trai lên MXH văng tục với nhiều lời lẽ khó nghe và chính Đức Hải cũng bị khán giả "réo" tên vào câu chuyện này. MC Thành Trung vừa có phát ngôn gây chú ý trên trang cá nhân - Ảnh: Internet Cụ thể, nam MC chỉ trích tình trạng khoe mẽ quá lố hiện nay khi viết: "Có những loại người ăn không được, ** không ra chúng nó cũng đem lên Facebook để khoe... Gọi chúng nó là ngu như *** không được vì con mình tuổi lợn, mà gọi nó là mấy *** thì cũng không xong vì mình tuổi chó, gọi là *** thì lại liên quan đến cả nhà mình. Nên gọi nó là con gì bây giờ mọi người?".

Bài đăng gây chú ý của MC Thành Trung trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi bài đăng lên sóng, nhiều khán giả đã vào bình luận và cho rằng nam MC đang ám chỉ cô gái khoe được ưu tiên tiêm vắc xin "nhờ ông ngoại" rầm rộ mấy ngày qua. Một số cư dân mạng còn lôi cả Đức Hải vào và nhắc nhở khéo nam MC nên cẩn trọng lời nói vì dù sao cũng là người của công chúng. Một số bình luận đáng chú ý của khán giả: "Nghệ sĩ cũng là con người, có quyền nói những điều mình muốn nói, còn hơn những người im lặng không dám nói. 1000 like cho anh", "Anh đừng dẫm theo vết xe đổ của nghệ sỹ Đức Hải bài học vẫn còn đó". Có cư dân còn "tiên tri": "Người của công chúng mà phát ngôn thế này là dở rồi. Tưởng hay mà không hay tí nào. Năm nay năm hạn của giới nghệ sĩ, dần dần lộ mặt ra hết. Sắp tới lại đổ cho hack face".

Đáp lại khi có khán giả nhắc đến Đức Hải, MC Thành Trung bộc bạch: "Không làm việc xấu không sợ đâu em, còn lo cho thân mình mà mặc kệ xung quanh thì đấy ko phải là tâm của anh". Nam MC đáp trả khi có cư dân mạng góp ý - Ảnh: Chụp màn hình Anh còn văng tục khi có cư dân mạng vào 'cà khịa' - Ảnh: Chụp màn hình Đức Hải cũng bị 'réo' tên - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, vài ngày nay, sự việc một hoa khôi sau khi tiêm vắc xin xong thì lên mạng khoe do mối quan hệ và còn kén cá chọn canh khiến CĐM nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều, ngay sau đó cô nàng đã khóa Facebook và gửi lời xin lỗi đến mọi người. Cô gái khoe tiêm vắc xin 'nhờ ông ngoại' khiến dân mạng chú ý - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại bài đăng của MC Thành Trung vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về vô số ý kiến trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/on-ao-co-gai-tiem-vac-xin-nho-ong-ngoai-chua-dut-mc-thanh-trung-vang-tuc-an-y-viec-khoe-me-khien-duc-hai-nam-khong-cung-dinh-dan-413584.html