Hồng Quế diện áo lá hiểm như ‘chỉ mành treo chuông’ thả rông vòng 1, CĐM liên tục 'ú ớ' vì những bài đăng gây sốc lại thêm khoe mốt kiệm vải

Hậu trường 21/07/2021 10:06

Nàng mẫu Hồng Quế lại khiến fan tá hỏa vì không những diện mốt thả rông hở bạo mà còn có những lời lẽ gây sốc trên MXH.

Hồng Quế nổi lên như một hiện tượng khi có body và chiều cao tốt lúc khởi nghiệp nghề người mẫu. Tuy nhiên khi đã là bà mẹ bỉm sữa cô rời xa showbiz tập trung lo cho gia đình. Thỉnh thoảng, người đẹp lại khiến fan tá hỏa vì những bức ảnh khoe body cực "gắt". Mới đây, cựu người mẫu lại tung hình diện áo lá cực mỏng khoe vòng 1 lồ lộ dưới lớp áo "kim sa hột lựu" khiến cộng đồng mạng không khỏi nóng mắt. 

Hồng Quế diện áo lá hiểm như ‘chỉ mành treo chuông’ thả rông vòng 1, CĐM liên tục 'ú ớ' vì những bài đăng gây sốc lại thêm khoe mốt kiệm vải - Ảnh 1

Hình ảnh khoe body của cựu mẫu khiến fan tá hỏa - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài màn khoe thân táo bạo khiến cộng đồng mạng chú ý, nữ người mẫu còn ngang nhiên văng tục trên trang cá nhân vì ghen tuông. Cụ thể nàng mẫu đang hờn giận ai đó nên viết: “Lâu lắm *** ghen, nhưng không phải không biết là gì. Đừng để chị lên cơn”. Tuy nhiên bài đăng này đã bị xóa ngay sau đó. Nhiều khán giả khi thấy cô văng tục đã vào góp ý và hy vọng người đẹp nên giữ hình tượng bà mẹ bỉm sữa thật đẹp để các chị em noi theo.

hong que 2
Hồng Quế 'chửi' ai đó giận tình địch tuy nhiên xóa ngay sau đó - Ảnh: Chụp màn hình
hong que 3
Một bài đăng của người mẫu cũng toàn từ tục tĩu và bị 'bay màu' khỏi trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
hong que 5
Nữ người mẫu ẩn ý 'rớt nhân phẩm' khi bạn trêu bên dưới bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

Hồng Quế từng có thời gian nổi tiếng trên sàn diễn thời trang Việt Nam. Tuy cô đã lui về ở ẩn nhưng vẫn thường thu hút công chúng nhờ các bộ ảnh nóng bỏng, táo bạo đốt mắt người xem. 

hong que 6
 

Hồng Quế diện áo lá hiểm như ‘chỉ mành treo chuông’ thả rông vòng 1, CĐM liên tục 'ú ớ' vì những bài đăng gây sốc lại thêm khoe mốt kiệm vải - Ảnh 6

Hồng Quế diện áo lá hiểm như ‘chỉ mành treo chuông’ thả rông vòng 1, CĐM liên tục 'ú ớ' vì những bài đăng gây sốc lại thêm khoe mốt kiệm vải - Ảnh 7

Một số ảnh khoe body khác của cô vô cùng nóng bỏng - Ảnh: Internet
Hồng Quế xem đàn ông tắm vòi sen khỏa thân trần trụi 100% còn bồi thêm câu kích thích quá ‘lố’

Hồng Quế xem đàn ông tắm vòi sen khỏa thân trần trụi 100% còn bồi thêm câu kích thích quá ‘lố’

Vừa mặc áo ngủ mỏng tang như lá lúa khiến khán giả xôn xao thì mới đây chân dài Hồng Quế lại tiếp tục xem phim có cảnh đàn ông khỏa thân và phán một câu ‘xanh rờn’.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Quế khoe thân người mẫu lộ ngực hotgirl khoe ngực

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 9 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 9 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 9 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36