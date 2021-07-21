Hồng Quế diện áo lá hiểm như ‘chỉ mành treo chuông’ thả rông vòng 1, CĐM liên tục 'ú ớ' vì những bài đăng gây sốc lại thêm khoe mốt kiệm vải

Hồng Quế nổi lên như một hiện tượng khi có body và chiều cao tốt lúc khởi nghiệp nghề người mẫu. Tuy nhiên khi đã là bà mẹ bỉm sữa cô rời xa showbiz tập trung lo cho gia đình. Thỉnh thoảng, người đẹp lại khiến fan tá hỏa vì những bức ảnh khoe body cực "gắt". Mới đây, cựu người mẫu lại tung hình diện áo lá cực mỏng khoe vòng 1 lồ lộ dưới lớp áo "kim sa hột lựu" khiến cộng đồng mạng không khỏi nóng mắt.

Hình ảnh khoe body của cựu mẫu khiến fan tá hỏa - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài màn khoe thân táo bạo khiến cộng đồng mạng chú ý, nữ người mẫu còn ngang nhiên văng tục trên trang cá nhân vì ghen tuông. Cụ thể nàng mẫu đang hờn giận ai đó nên viết: “Lâu lắm *** ghen, nhưng không phải không biết là gì. Đừng để chị lên cơn”. Tuy nhiên bài đăng này đã bị xóa ngay sau đó. Nhiều khán giả khi thấy cô văng tục đã vào góp ý và hy vọng người đẹp nên giữ hình tượng bà mẹ bỉm sữa thật đẹp để các chị em noi theo.