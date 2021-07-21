180 ngày về Việt Nam, MC Kỳ Duyên từng khẩu chiến với 'bá chủ livestream giấc mơ' Phương Hằng, bị chê 'tơi bời' vì mái tóc ngắn

Điều đáng chú ý nhất phải kể đến việc khi bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng về vụ dàn nghệ sĩ Vbiz im lặng trước hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên. Cụ thể, bà chủ Đại Nam yêu cầu những nghệ sĩ từng được vị "thần y" này chữa bệnh lên tiếng để vạch mặt kiểu khám bệnh lừa đảo của 'thần y'. Vợ ông Dũng lò vôi nhận định việc im lặng là hành động thiếu tôn trọng khán giả dù "khán giả là người nuôi nghệ sĩ". Sau khi nghe thông tin này MC Kỳ Duyên đã lên tiếng đanh thép rằng "khán giả không nuôi nghệ sĩ", quan điểm này "ngược dòng" với bà chủ kim cương nên ngay lập tức trong livestream của mình, bà Hằng đã thẳng thắn đáp trả nữ MC: "Từ bên Mỹ cũng chõ mỏ qua bên đây. Từ đầu câu chuyện không lên tiếng, giờ lại chõ mỏ vào để người ta nhớ tới mình, ai ngờ thiên hạ chửi cho thối mặt. Vậy mà cũng làm MC, luật sư".

Là một MC hải ngoại có tiếng nhưng cũng có lúc MC Kỳ Duyên vướng phải những ồn ào thị phi không đáng có. Cùng điểm qua những lần nàng MC duyên dáng gây ra những ồn ào không đáng có trên MXH.

Theo 2Sao/Vietnamnet thì MC Kỳ Duyên đã khoe ảnh mái tóc ngắn lên trang cá nhân và ngay lập tức nhận về nhiều bình luận gay gắt như "con dở, ômôi, nhìn chưa đẹp nhưng nhìn kỹ xấu"... Ngay khi nghe góp ý của bàn dân thiên hạ, nữ MC đã viết một dòng tiếng Anh như sau "Sometimes you've got to change to stay the same (Đôi khi mình cần phải thay đổi để duy trì)". Ngoài ra, nàng MC hải ngoại còn chia sẻ thêm: "Chỉ vì thời gian này ở nhà không đi show, ngày nào cũng sáng tập thể thao chiều bơi lội nên cắt ngắn cho tiện. Vả lại nửa đời đã làm 'em Duyên' rồi giờ thử lên 'anh Duyên' xem sao..."

Mái tóc cực kỳ cá tính của Kỳ Duyên bị dân mạng ném đá không thương tiếc - Ảnh: 2Sao/Vietnamnet

Khi Kỳ Duyên về Mỹ trong lúc đất nước đang bùng phát dịch Covid-19, nhiều khán giả đã cho rằng cô sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Có lẽ lý do lớn nhất là trong lúc mọi người cùng chung tay phòng chống dịch bệnh thì cô thản nhiên khoe ảnh hoa cỏ mây gió lên MXH.

Trước những chỉ trích của fan, Kỳ Duyên đã thẳng thắn đáp trả. Khẳng định không trốn chạy dịch Covid-19, nữ MC cho biết cô về Mỹ là vì dành thời gian cho con, sau đó tháng 9, tháng 10 tới sẽ trở lại Việt Nam dù còn dịch hay không. Ngoài ra nữ MC còn tâm sự thêm: "Theo chỉ định của Bộ Y Tế thì cách chống dịch hay nhất bây giờ là ở yên trong nhà, nếu không có việc cần thiết yếu đừng nên đi ra ngoài. Ở Việt Nam hay ở Mỹ, theo suy nghĩ của Kỳ Duyên, góp tiền cho những tổ chức hay cá nhân ở tuyến đầu để họ gửi những phần cơm, đồ bảo hộ... đến cho những người cần nhất trong lúc này là thượng sách. Những người này 'biết người biết việc' và nhất là biết bảo vệ chính mình thì mới an toàn đi phát quà. Chưa chích vaccine mà đi lạng quạng ngoài đường thì chỉ đóng góp được 3 triệu tiền phạt thôi, và biết đâu chính mình vô tình trở thành mối hiểm họa cho cộng đồng".

Kỳ Duyên đáp trả khi bị cho là ích kỷ trốn dịch một mình khi qua Mỹ nhanh, gọn, lẹ - Ảnh: Chụp màn hình

Nhan sắc hack tuổi của MC Kỳ Duyên - Ảnh: Internet

Kỳ Duyên là một trong những MC hải ngoại nổi tiếng nhất Việt Nam. Cô được khán giả biết đến với lối dẫn dắt thông minh, duyên dáng và có cá tính riêng. Ngoài ra cô còn sở hữu giọng hát và vũ đạo cực đỉnh làm nức lòng bao người hâm mộ. Chưa kể nữ MC dù đã lớn tuổi nhưng nhan sắc vô cùng trẻ trung và body thon gọn như thuở thanh xuân vừa mới vào nghề.