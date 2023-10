180 ngày về Việt Nam, MC Kỳ Duyên từng khẩu chiến với 'bá chủ livestream giấc mơ' Phương Hằng, bị chê 'tơi bời' vì mái tóc ngắn

Bà Phương Hằng từng lôi Kỳ Duyên vào livestream khi cô tuyên bố 'khán giả không nuôi nghệ sĩ' - Ảnh: Internet

Theo 2Sao/Vietnamnet thì MC Kỳ Duyên đã khoe ảnh mái tóc ngắn lên trang cá nhân và ngay lập tức nhận về nhiều bình luận gay gắt như "con dở, ômôi, nhìn chưa đẹp nhưng nhìn kỹ xấu"... Ngay khi nghe góp ý của bàn dân thiên hạ, nữ MC đã viết một dòng tiếng Anh như sau "Sometimes you've got to change to stay the same (Đôi khi mình cần phải thay đổi để duy trì)". Ngoài ra, nàng MC hải ngoại còn chia sẻ thêm: "Chỉ vì thời gian này ở nhà không đi show, ngày nào cũng sáng tập thể thao chiều bơi lội nên cắt ngắn cho tiện. Vả lại nửa đời đã làm 'em Duyên' rồi giờ thử lên 'anh Duyên' xem sao..."