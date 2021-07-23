CÓ BIẾN: Bồ cũ của rapper hot nhất Việt Nam và loạt người nổi tiếng bị phát tán 'cả rừng' ảnh nóng khiến CĐM 'mất ngủ'

Vụ việc một số nữ mỹ nhân có tiếng lộ ảnh nóng trên MXH đang gây chú ý lớn từ cư dân mạng.

Việc phát tán ảnh nóng là vi phạm pháp luật lẫn thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Thế nhưng những kẻ xấu vẫn ngày đêm âm thành thực hiện việc này bất chấp bị lên án và nhận lấy trái đắng khi bị phát hiện.

Mới đây, vào ngày 22/7, trong một group share "nội dung người lớn" trên Facebook bỗng xuất hiện một kho ảnh và video với nội dung hở hang bất ngờ bị phát tán. Điều đáng nói là trong đó chứa hẳn các folder với ảnh nude/bán nude của các streamer và người nổi tiếng được sắp xếp, tập hợp theo tên từng nhân vật cụ thể.

Ảnh nóng 'cả rừng' của các mỹ nhân showbiz khiến CĐM xôn xao

Sau khi sự việc xuất hiện trên MXH, nhiều nhân vật trong này nhanh chóng bị cư dân mạng tìm ra danh tính. Trong đó có một người từng là tình cũ của một rapper hot nhất nhì thị trường hiện nay.

Ngoài vụ việc này, trước đó, MXH đã cực kỳ xôn xao khi một nhân vật hot của một chương trình đình đám bị phát tán clip nóng hay một người đẹp trong phim Về nhà đi con cũng bị phát tán cảnh nhạy cảm cá nhân. Điều này khiến nạn nhân từng quẫn trí đến mức có ý định tự tử.

Vụ việc nữ diễn viên 'Về nhà đi con' bị lộ clip nóng từng khiến dân mạng chóng mặt - Ảnh: Internet

Hiện tại sự việc vẫn gây xôn xao cư dân mạng và bị nhiều người lên án vì hành vi phát tán ảnh cá nhân của người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-bien-bo-cu-cua-rapper-hot-nhat-viet-nam-va-loat-nguoi-noi-tieng-bi-phat-tan-ca-rung-anh-nong-khien-cdm-mat-ngu-413940.html