Kim Ngân sau bao năm hóa điên chui ra sau tủ ti vi trốn 2 người này, em họ lên tiếng tin đồn 'cấm cửa'

Thời gian qua ca sĩ Kim Ngân luôn gây chú ý cho khán giả, bên cạnh đó em họ tự nhận của cô cũng gây tranh cãi với tin đồn cấm ca sĩ gặp gỡ bạn bè.

Cựu ca sĩ Kim Ngân đã từng có thời hoàng kim với bao người ngưỡng mộ. Nhan sắc và gia thế bên chồng của cô vô cùng bề thế nhưng trót mang kiếp "hồng nhan bạc phận" nên cuộc sống về già của cô vô cùng lận đận. Sau khi rời vòng tay của Thúy Nga, Kim Ngân đã được một nhân vật tên G.N đón về chăm sóc. Tuy nhiên cũng chính vì điều này mà gây nên nhiều tranh cãi trên MXH. Rời xa vòng tay Thúy Nga, cuộc sống của Kim Ngân hiện tại do một người tự nhận em nuôi cô bảo trợ - Ảnh: Internet Mới đây có hai nhân vật tên T.M và L.Đ tố em họ Kim Ngân cấm cửa không cho họ tới thăm. Ngay khi tin đồn lên sóng, G.N đã phân bua ngay để tránh gây hiểu lầm.

Cụ thể, anh sẵn sàng cho hai người kia tới thăm, không hề có chuyện cấm cửa mà còn sẵn sàng tạo điều kiện: "Lúc đầu, tôi nghe xong rất mừng vì mục đích của tôi chỉ muốn giúp cho chị Kim Ngân được thoải mái. Tôi sẵn sàng cho địa chỉ để 2 chị tới thăm. Sau đó, tôi không biết chính xác thời điểm họ tới thăm, chỉ tình cờ bước ra cửa thì thấy họ đã đứng ở trước cửa từ bao giờ". Người tự nhận là em họ Kim Ngân - Ảnh: Internet Thế nhưng điều bất ngờ là Kim Ngân đã bỏ ra tủ ti vi trốn theo như lời của em họ cô chia sẻ: "Thấy họ giới thiệu là T.M và L.Đ thì tôi cũng mời họ vào nhà. Nhưng chị Kim Ngân vừa nhìn thấy họ liền lập tức chạy ra sau tủ vi tính để trốn. Tôi nhìn thấy vậy mới bảo: 'Chị thông cảm, chị Kim Ngân không muốn gặp chị chứ không phải em không muốn cho chị gặp chị ấy. Thôi, để dịp khác em sẽ cho chị gặp Kim Ngân sau".

Kim Ngân có cuộc sống khó khăn ở tuổi xế chiều - Ảnh: Internet Ngoài ra anh còn đanh thép khẳng định mình không bao giờ cấm cửa ai gặp Kim Ngân cả: "Tôi chỉ nói có thế thôi, chứ mọi chuyện không có gì nghiêm trọng hết. Vậy mà giờ người ta nói tôi cấm đoán không cho ai gặp Kim Ngân. Họ chỉ nói thôi chứ không biết sự thật như thế nào, nếu họ muốn, tôi sẵn sàng ba mặt một lời xem có đúng là tôi cấm họ không. Nếu cấm thì tôi phải cấm ngay từ đầu, còn cho địa chỉ nhà để họ đến làm cái gì". Sau đó theo lời em họ Kim Ngân thì hai nhân vật này cũng mất hút và không có liên lạc trở lại. Nhan sắc đỉnh cao của nữ ca sĩ lúc trẻ - Ảnh: Internet Kim Ngân lúc mới phát bệnh, khán giả vô cùng xót xa và mong cựu ca sĩ may chóng khỏe lại để tái hòa nhập cuộc sống - Ảnh: Internet Cuối bài tâm sự, anh cho rằng sẵn sàng cho bất cứ ai gặp Kim Ngân để giúp chị vui vẻ hơn trong cuộc sống và mau chóng hết bệnh. Hiện tại sự việc này vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Kim Ngân ăn mặc lạ, nhún nhảy hát hò sau bao năm hóa điên, thùng tiền 'donate' kế bên gây tranh cãi lớn Sau chuỗi ngày lang thang và vướng phải một số ồn ào, Kim Ngân ăn mặc khác lạ, trang điểm nhẹ tung tăng hát hò khiến cư dân mạng xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-ngan-sau-bao-nam-hoa-dien-chui-ra-sau-tu-ti-vi-tron-2-nguoi-nay-em-ho-len-tieng-tin-don-cam-cua-413889.html