Hoa khôi Tài sắc bị 'réo' tên trong lùm xùm ảnh nóng rùm beng MXH tá hỏa phân trần điều gì?

Hậu trường 24/07/2021 15:31

Hoa khôi Nguyễn Như Ngọc đã nhanh chóng lên tiếng đính chính khi có tin đồn râm ran tên mình xuất hiện trong vụ lùm xùm ảnh nóng của các hotgirl bị phát tán vừa qua.

Vụ phát tán ảnh nóng của các hotgirl, nữ streamer đang khiến nhiều người bức xúc và quan tâm.  Bên cạnh đó cũng có nhiều người dù không hề liên quan cũng bị réo tên vào sự việc này. Cụ thể là một hoa khôi có tiếng được nhiều khán giả biết đến cũng "khổ sở" lên tiếng để tránh hiểu lầm.

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Cụ thể, Nguyễn Như Ngọc - Người đẹp ảnh cuộc thi Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2018, cũng có tên trong folder ảnh, dẫn tới nhiều nghi vấn bị lan truyền. 

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Vẻ đẹp trong trẻo của Hoa khôi Nguyễn Như Ngọc - Ảnh: Internet

Nàng hoa khôi đã chia sẻ trên 2Sao rằng đây chỉ là hiểu làm và đanh thép khẳng định mình không hề liên quan đến lùm xùm này: "Tin đồn trên về mình là thiếu căn cứ, có lẽ đây chỉ là sự hiểu nhầm từ cộng đồng mạng. Mình xin khẳng định trước truyền thông tên trong danh sách lộ ảnh nhạy cảm đó không phải mình".

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Hiện tại, mình đang chuẩn bị cho 2 cuộc thi lớn là Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 và Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2021 nên rất mong sẽ không vướng vào những tin đồn thị phi như vậy". 

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Nguyễn Như Ngọc có body nóng bỏng, gương mặt cân đối và từng chinh qua vài cuộc thi nhan sắc như Hoa khôi Tài sắc Việt Nam, Hoa hậu - Nam vương quốc tế được tổ chức tại Thái Lan... và đoạt một vài giải thưởng ấn tượng. Cô cũng từng chia sẻ rất hâm mộ nữ ca sĩ Chi Pu: “Mình rất hâm mộ Chi Pu từ những ngày đầu chị ý mới đi thi Missteen. Cho nên tính cách và giọng nói cũng sẽ có phần hơi giống Chipu. Bạn bè thân thiết cũng nhận ra điều này còn hay gọi mình với biệt danh là BuBu. Mặt khác, không phải chỉ bởi vì ngoại hình giống mà có lẽ với thành tích học tập của mình cũng rất tốt và đã được học tập trong một ngôi trường tốt như là Chipu cho nên may mắn nhận được khen ngợi chính là bản sao của chị”.

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Hiện tại vụ việc ảnh nóng của các hotgirl bị lan truyền đang gây xôn xao cư dân mạng và ai nấy đều lên án hành động thiếu ý thức này.

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Từ khóa:   Nguyễn Như Ngọc hotgirl lộ ảnh nóng streamer lộ ảnh nóng

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