Nữ đại gia có 'cung điện hoàng gia 400 tỷ' bất ngờ đốt tiền mua đồ hiệu tặng ông xã, chồng tá hỏa sợ 'mất trinh' trong đêm

Sau khi bản vẽ ngôi nhà dự kiến xây có giá 400 tỷ của nữ đại gia Đoàn Di Băng lên sóng, cô nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Chưa kể ông xã cô cũng bị đưa vào tầm ngắm.

Mới đây, chồng cô là doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ đã xuất hiện trên MXH với bộ trang phục ở nhà đơn giản áo thun quần đùi. Tay anh ôm hộp quà được cho là một chiếc túi hiệu đắt giá "xịn sò" của bà xã vừa tặng. Ngay khi nhận món quà thần thánh từ cô vợ giàu sang, anh đã thốt lên kinh ngạc: “Trời sập hôm nay bà vợ tào khang nó tặng quà cho tui. Có khi nào nó âm mưu tối nay làm gì mình không ta?".