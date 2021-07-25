Nữ đại gia có 'cung điện hoàng gia 400 tỷ' bất ngờ đốt tiền mua đồ hiệu tặng ông xã, chồng tá hỏa sợ 'mất trinh' trong đêm

Hậu trường 25/07/2021 09:57

Mới đây, nữ đại gia này đã chi mạnh tay mua túi hiệu tặng chồng khiến cư dân mạng được phen trầm trồ.

Sau khi bản vẽ ngôi nhà dự kiến xây có giá 400 tỷ của nữ đại gia Đoàn Di Băng lên sóng, cô nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Chưa kể ông xã cô cũng bị đưa vào tầm ngắm. 

Mới đây, chồng cô là doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ đã xuất hiện trên MXH với bộ trang phục ở nhà đơn giản áo thun quần đùi. Tay anh ôm hộp quà được cho là một chiếc túi hiệu đắt giá "xịn sò" của bà xã vừa tặng. Ngay khi nhận món quà thần thánh từ cô vợ giàu sang, anh đã thốt lên kinh ngạc: “Trời sập hôm nay bà vợ tào khang nó tặng quà cho tui. Có khi nào nó âm mưu tối nay làm gì mình không ta?".

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Chồng doanh nhân củ Đoàn Di Băng khoe được vợ tặng túi hiệu - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi bài đăng lên sóng, anh còn comment thêm: "Lạy trời tối nay được mất trinh" khiến dân mạng "ú ớ". Một số "thánh luận" cũng đã tràn vào comment ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn, đủ đầy của cả hai: "Anh cũng chuẩn bị quà nho nhỏ lại cho chị đi. Bộ sưu tập LV hình ngôi nhà đó đó", "Dễ thương quá anh Vũ ơi", "Anh chuẩn bị mua quà to hơn tặng chị Băng là vừa anh Vũ"...

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Doanh nhân comment rằng 'tối nay được mất trinh' khiến CDM khó hiểu - Ảnh: Chụp màn hình
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Nữ đại gia có 'cung điện hoàng gia 400 tỷ' bất ngờ đốt tiền mua đồ hiệu tặng ông xã, chồng tá hỏa sợ 'mất trinh' trong đêm - Ảnh 4

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, sau khi khoe bản vẽ biệt thự 400 tỷ trên trang cá nhân của mình, Đoàn Di Băng hớn hở cho biết: "Phải chăng BST mới nhất của LV lấy cảm hứng từ nhà mình, cười muốn xỉu. Chắc phải mua rồi, sau đó tag luôn ông xã đại gia vào. Nhiều người còn nói đùa, khoe nhà mình giống Louis Vuitton thì ít, mục đích chính của Đoàn Di Băng vẫn là gợi ý nhẹ nhàng cho ông xã đại gia mua đồ hiệu thì lẹ hơn".

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Trước đó Đoàn Di Băng từng khoe căn biệt thự na ná cung điện khiến fan trầm trồ - Ảnh: Chụp màn hình
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Nữ đại gia có 'cung điện hoàng gia 400 tỷ' bất ngờ đốt tiền mua đồ hiệu tặng ông xã, chồng tá hỏa sợ 'mất trinh' trong đêm - Ảnh 7

Sau khi kết hôn, cô có cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia - Ảnh: Internet

Hiện tại, bài đăng của chồng Di Băng vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều lời bình luận vui vẻ.

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Từ khóa:   Đoàn Di Băng đại gia Việt Nam đồ hiệu

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