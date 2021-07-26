Bị trách vì chia sẻ thức uống 'dễ nhập viện cấp cứu' mùa dịch, Cẩm Ly tá hỏa xóa ngay sau đó

Cẩm Ly mới đây đã gặp chút rắc rối nhỏ trên MXH khi chia sẻ một loại thức uống bị cư dân mạng góp ý và cô đã xóa ngay bài đăng sau đó.

Chị Tư Cẩm Ly từng nổi đình nổi đám trong những thập niên trước với những ca khúc Biết Yêu Khi Nào, Tuổi Mộng Xứ Đông... Dù hiện tại, nữ ca sĩ không còn mặn mà xuất hiện nhiều trên sân khấu nhưng thỉnh thoảng vẫn chia sẻ hình ảnh trên fanpage hơn 3 triệu lượt like của mình đã khán giả dễ dõi theo chị. Chị Tư qua bao năm tháng vẫn giữ phong độ ngời ngời - Ảnh: Internet Có lẽ vì có đôi chút chưa tìm hiểu kỹ về một loại thức uống nên mới đây chị Tư đã chia sẻ lên trang fanpage và vội gỡ ngay xuống vì fan góp ý chưa chính xác. Cụ thể, Cảm Ly đã chia sẻ dòng trạng thái cho biết cô đã phải lục lọi khắp nhà mới đủ vật dụng để nấu nồi nước sả - gừng - tắc, rồi cho vào chai để gia đình dùng từ từ.

Bài đăng gây chú ý của chị Tư Cẩm Ly đã được xóa ngay sau đó - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau khi bài đăng lên sóng, nhiều khán giả đã vào bình luận cho rằng nữ ca sĩ Phố Hoa là người nổi tiếng, nên tìm hiểu kỹ về các loại đồ uống trước khi chia sẻ, một số khác còn cho rằng nước uống này "dễ nhập viện cấp cứu"... Khi nghe khán giả bình luận góp ý chân thành, cô đã đáp lại trìu mến: "Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã quan tâm và đưa nhiều khuyến cáo. Gần đây Ly cũng thấy nhiều thông tin trái chiều về thức uống này nên sẽ để ý lại. Như Ly đã nói là làm cho 'gia đình dùng từ từ' chứ không phải thay thế nước lọc đâu cả nhà ạ. Cái gì cũng vậy, chừng mực thì tốt, không nên lạm dụng sẽ có tác dụng ngược lại".

Nhiều khán giả vào bình luận góp ý cho Cẩm Ly - Ảnh: Chụp màn hình Cẩm Ly gửi lời cảm ơn đến khán giả khi góp ý nhiệt tình cho mình - Ảnh: Chụp màn hình Hiện bài đăng của cô đã được xóa khỏi trang fanpage. Admin trang của cô cũng chia sẻ một hình ảnh mới của chị Tư và chúc mọi người vui vẻ. Admin trang đã đăng một bài chúc dễ thương và hình ảnh của chị Tư gửi tặng khán giả - Ảnh: Chụp màn hình Fan cũng chúc lại chị Tư nhiệt tình - Ảnh: Chụp màn hình Cẩm Ly từng nổi đình nổi đám trong những thập niên trước với những ca khúc Biết Yêu Khi Nào, Tuổi Mộng Xứ Đông - Ảnh: Internet Hiện tại, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, người dân nên tuân thủ quy tắc 5K và chỉ ăn uống, thuốc men đúng với những gì bộ Y tế và nhà nước đưa ra. Không nên tham khảo các bài thuốc, ăn uống được chia sẻ lan man trên mạng để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Xót xa cảnh NS Kim Phượng vừa qua đời vì Covid-19: Gia đình nhận trước tro cốt, tang lễ phải tạm hoãn do dịch Nhiều người không nén được cảm xúc đau lòng vì nghệ sĩ Kim Phượng không được tổ chức tang lễ như bình thường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-trach-vi-chia-se-thuc-uong-de-nhap-vien-cap-cuu-mua-dich-cam-ly-ta-hoa-xoa-ngay-sau-do-414187.html