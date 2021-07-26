Vũ Khắc Tiệp đang có cuộc sống sang chảnh bên "lâu dài" triệu đô của mình. Anh và Ngọc Trinh còn chăm chỉ quăng "thính" qua lại khiến dân mạng "bán tín bán nghi" về mối quan hệ của cả hai. Thế nhưng đang yên đang lành thì một ngày đẹp trời ông bầu nhà ta lại hứng chí khoe ảnh dắt chó đi dạo lên Instagram và nhận ngay nhiều lời bình luận "trớt quớt".

Nói về sống sang chảnh, xoa hoa, khoe ảnh 'nhà giàu' thì có mấy ai qua Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong ảnh, bạn thân Ngọc Trinh mặc trang phục bóng loáng, tay lăm le dắt con chó cưng xù lông bông trắng muốt đi dạo. Miệng cũng tươi cười quên mang khẩu trang nên CDM lập tức tràn vô nhắc nhở. Ngay sau đó ông bầu đã khéo léo đáp trả khi bị dọa báo Công an. Theo đó, ông bầu cho rằng muốn báo thì nên quay về 2 năm trước để báo cáo, chứng tỏ đây là ảnh cũ anh chỉ khoe lại chứ không có việc ông bầu lang thang đi dạo cùng cún cưng giữa mùa dịch.