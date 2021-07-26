Vũ Khắc Tiệp đáp trả thế nào mà cư dân mạng 'nín thinh' sau màn khoe chó trên mạng xã hội.
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Vũ Khắc Tiệp đang có cuộc sống sang chảnh bên "lâu dài" triệu đô của mình. Anh và Ngọc Trinh còn chăm chỉ quăng "thính" qua lại khiến dân mạng "bán tín bán nghi" về mối quan hệ của cả hai. Thế nhưng đang yên đang lành thì một ngày đẹp trời ông bầu nhà ta lại hứng chí khoe ảnh dắt chó đi dạo lên Instagram và nhận ngay nhiều lời bình luận "trớt quớt".
Cụ thể, trong ảnh, bạn thân Ngọc Trinh mặc trang phục bóng loáng, tay lăm le dắt con chó cưng xù lông bông trắng muốt đi dạo. Miệng cũng tươi cười quên mang khẩu trang nên CDM lập tức tràn vô nhắc nhở. Ngay sau đó ông bầu đã khéo léo đáp trả khi bị dọa báo Công an. Theo đó, ông bầu cho rằng muốn báo thì nên quay về 2 năm trước để báo cáo, chứng tỏ đây là ảnh cũ anh chỉ khoe lại chứ không có việc ông bầu lang thang đi dạo cùng cún cưng giữa mùa dịch.
Antifan được một phen "quê xệ", còn Vũ Khắc Tiệp nhận cơn mưa lời khen về chiếc áo phi bóng màu xanh thiên thanh với style lịch lãm anh vẫn hay thể hiện trên mạng xã hội. Một số bình luận của dân mạng: "Đeo khẩu trang vô anh ơi", "Dắt chó thế này giữa mùa dịch coi chừng bị phạt", "Áo anh mặc đẹp quá ạ"...
Trước đó, Vũ Khắc Tiệp thường xuyên khoe ảnh tòa lâu đài sang chảnh. Nhiều người đẹp, chân dài cũng kéo đến biệt thự của ông bầu để khoe dáng bikini mướt mát hết sức.
Hiện tại bài đăng của Vũ Khắc Tiệp vẫn gây xôn xao cư dân mạng.