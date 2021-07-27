Bỗng 'rò rỉ' clip Hoài Linh về quê sinh sống, lầm lũi làm cỏ trong vườn sau thời gian dài im lặng vì đại hạn 14 tỷ

Hậu trường 27/07/2021 09:14

Trong clip, Hoài Linh ăn mặc giản dị, gom từng bụi cỏ dưới tiết trời nắng gay gắt, fan nào trông thấy cũng xót xa.

Hoài Linh từng dính đại hạn khi vướng vào lùm xùm từ thiện 14 tỷ. Thế nhưng dù có bao ý kiến trái chiều thì nam danh hài cũng đã từng cống hiến cho nghệ thuật rất nhiều nên ai nấy đều cảm thông và muốn cho danh hài một cơ hội. Anh cũng ở ẩn sau đó và không có hoạt động gì ngoài đời lẫn trên MXH.

Thế nhưng mới đây trên MXH đã bất ngờ lang truyền một clip với dòng chữ "Về quê sinh sống vô lo vô nghĩ". Khán giả trông thấy hình ảnh này chợt mủi lòng vì nghĩ Hoài Linh đã về quê ở ẩn và chăm sóc vườn tược, cỏ cây xung quanh nhà. Trong clip anh ăn vận giản dị, gom từng bụi cỏ và quăng thành đống.

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Ai đó đã ghép chữ vào clip của nam danh hài, thực chất chỉ là clip cũ trước đó

Tuy nhiên ngay sau đó mọi người đã phát hiện đây chỉ là clip cũ được quay ở nhà thờ Tổ, nằm trong series vlog do chính NS Hoài Linh đăng tải trên trang YouTube cá nhân. Một số tài khoản muốn giật tít, câu views nên đã chèn chữ vào để nhằm thu hút người xem. 

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Không chỉ riêng Hoài Linh mà nhiều nghệ sĩ khác cũng từng bị tình trạng tương tự này. Thậm chí có nhiều nghệ sĩ còn bị ghép chữ phá sản, trốn nợ, vừa qua đời... khiến khổ chủ phải lên tiếng đính chính ngay để tránh bị hiểu lầm.

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Bỗng 'rò rỉ' clip Hoài Linh về quê sinh sống, lầm lũi làm cỏ trong vườn sau thời gian dài im lặng vì đại hạn 14 tỷ - Ảnh 6

Mặc ai nói ngả nói nghiêng, Hoài Linh thời gian qua cũng đã âm thầm từ thiện và giúp đỡ đồng bào rất nhiều - Ảnh: Internet
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Dù nổi tiếng nhưng nam danh hài có cuộc sống giản dị khiến khán giả ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Hiện tại clip này vẫn gây xôn xao cư dân mạng, tuy nhiên đa phần đều dành lời khen cho lối sống giản dị của nam danh hài và xem clip ai nấy đều cảm thấy bình yên, tự do tự tại.

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