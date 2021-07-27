Bỗng 'rò rỉ' clip Hoài Linh về quê sinh sống, lầm lũi làm cỏ trong vườn sau thời gian dài im lặng vì đại hạn 14 tỷ

Hoài Linh từng dính đại hạn khi vướng vào lùm xùm từ thiện 14 tỷ. Thế nhưng dù có bao ý kiến trái chiều thì nam danh hài cũng đã từng cống hiến cho nghệ thuật rất nhiều nên ai nấy đều cảm thông và muốn cho danh hài một cơ hội. Anh cũng ở ẩn sau đó và không có hoạt động gì ngoài đời lẫn trên MXH.

Thế nhưng mới đây trên MXH đã bất ngờ lang truyền một clip với dòng chữ "Về quê sinh sống vô lo vô nghĩ". Khán giả trông thấy hình ảnh này chợt mủi lòng vì nghĩ Hoài Linh đã về quê ở ẩn và chăm sóc vườn tược, cỏ cây xung quanh nhà. Trong clip anh ăn vận giản dị, gom từng bụi cỏ và quăng thành đống.