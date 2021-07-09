Sau Hoài Linh, VTV1 tiếp tục réo tên ‘ông hoàng, bà chúa’ nằm trong ‘vùng đất cấm’ là ai?

Bên cạnh việc cho rằng nhiều “cây đa, cây đề” trong nghề luôn âm thầm cống hiến cho showbiz Việt thì một số nhân vật tự xưng nữ hoàng, vua này vua nọ cũng bị nhà đài mang ra bàn luận. Chưa kể hành vi livestream, chửi tục, quảng cáo bất chấp và khoe thân phản cảm cũng bị VTV 1 lên án.

Sau quá nhiều vụ lùm xùm gần đây trong giới showbiz VTV1 đã làm hẳn một phóng sự về danh xưng 'ảo' của các nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Một ca sĩ nổi tiếng bị nhà đài chiếu lên làm mờ mặt tuy nhiên thông qua giọng nói khán giả nhận ra ngay một nam ca sĩ với tuyên bố của anh trước đó cũng từng gây chấn động khi thông báo mình là “vùng đất cấm” và không ai được đụng đến. Danh xưng “ông hoàng nhạc Việt” cũng bị mang ra nhắc lại và nhà đài cho rằng không biết nó bắt nguồn từ đâu.

Nam ca sĩ được VTV1 nhắc tên trong bản tin - Ảnh: Chụp màn hình

Một người đẹp đi hát cũng bị réo tên là C.P. VTV1 cho rằng cô này tự nhận mình là ca sĩ và còn từng hùng hồn tuyên bố: "Ở Việt Nam, cứ cầm mic lên là thành ca sĩ". “Nữ hoàng đồ lót” cũng bị mang ra góp ý khi có những phát ngôn gây sốc và chăm chỉ khoe thân. Cô từng tuyên bố: "Chưa một ai đủ tiền trả mức cát-xê tôi muốn". Nhà đài cho biết nhân vật này từng bỏ tiền ra làm phim và còn đổ thừa cho kịch bản thay thì cứ nhận dù diễn xuất còn khá non tay.