Sau Hoài Linh, VTV1 tiếp tục réo tên ‘ông hoàng, bà chúa’ nằm trong ‘vùng đất cấm’ là ai?

Sau Hoài Linh thì mới đây một số ‘ông hoàng, bà chúa’ trong giới showbiz cũng đã được VTV điểm mặt đặt tên trong sóng truyền hình.
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Mới đây trên chương trình Câu Chuyện Văn Hóa của VTV1 có bản tin phát sóng mang chủ đề "Danh xưng và giá trị" thời gian dài 20 phút nói về một số thói hư, tật xấu của các sao showbiz.
Bên cạnh việc cho rằng nhiều “cây đa, cây đề” trong nghề luôn âm thầm cống hiến cho showbiz Việt thì một số nhân vật tự xưng nữ hoàng, vua này vua nọ cũng bị nhà đài mang ra bàn luận. Chưa kể hành vi livestream, chửi tục, quảng cáo bất chấp và khoe thân phản cảm cũng bị VTV1 lên án.
Một ca sĩ nổi tiếng bị nhà đài chiếu lên làm mờ mặt tuy nhiên thông qua giọng nói khán giả nhận ra ngay một nam ca sĩ với tuyên bố của anh trước đó cũng từng gây chấn động khi thông báo mình là “vùng đất cấm” và không ai được đụng đến. Danh xưng “ông hoàng nhạc Việt” cũng bị mang ra nhắc lại và nhà đài cho rằng không biết nó bắt nguồn từ đâu.
Một người đẹp đi hát cũng bị réo tên là C.P. VTV1 cho rằng cô này tự nhận mình là ca sĩ và còn từng hùng hồn tuyên bố: "Ở Việt Nam, cứ cầm mic lên là thành ca sĩ". “Nữ hoàng đồ lót” cũng bị mang ra góp ý khi có những phát ngôn gây sốc và chăm chỉ khoe thân. Cô từng tuyên bố: "Chưa một ai đủ tiền trả mức cát-xê tôi muốn". Nhà đài cho biết nhân vật này từng bỏ tiền ra làm phim và còn đổ thừa cho kịch bản thay thì cứ nhận dù diễn xuất còn khá non tay.
Không chỉ riêng các nhân vật trên trước đó nhà đài cũng từng gọi tên T.T, một cựu người mẫu thường chửi tục trên mạng xã hội và cả danh hài H.L trong vụ lùm xùm từ thiện và xuất hiện cạnh bên một vị thần y. Hiện tại dư luận vẫn xôn xao bàn tán về thông tin trên.