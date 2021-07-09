Em gái ruột 'tuyệt sắc khuynh thành' của Kim Ngân bất ngờ lộ diện, muốn cùng Thúy Nga lên sóng giãi bày chủ đề nóng

Hậu trường 09/07/2021 08:48

Thúy Nga vừa chia sẻ hình ảnh em gái Kim Ngân và hứa cùng cô tâm sự về kế hoạch mới nhất của Kim Ngân trong thời gian tới.

Thời gian vừa qua Thúy Nga luôn khiến cư dân mạng xôn xao khi liên tục dính đến lùm xùm với ca sĩ Kim Ngân lang thang bên Mỹ. Nhiều khán giả quá khích cho rằng nữ nghệ sĩ giúp đàn chị có mục đích riêng, số khác còn tố Thúy Nga ăn cắp, đánh đập và giam lỏng Kim Ngân. Dù cô đã lên tiếng giải thích và cho rằng rất đau lòng khi phải xa đàn chị nhưng vẫn không thỏa lòng tất cả người hâm mộ.

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Phải công nhận một điều thời gian qua Thúy Nga đã giúp đỡ Kim Ngân rất nhiều trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Thúy Nga đã có động thái chia sẻ về vụ Kim Ngân trên trang cá nhân. Điều đặc biệt là hình ảnh của em gái ruột Kim Ngân đẹp tuyệt sắc khuynh thành không hề thua kém chị của mình khiến fan vô cùng ngưỡng mộ. Thúy Nga hứa sẽ cùng Kathy, em gái Kim Ngân chia sẻ về cuộc sống của nữ ca sĩ trong những ngày tới, cô viết: “Lần đầu tiên Kathy em gái của ca sĩ Kim Ngân muốn gặp Thuý Nga để chia sẻ đôi điều về chị gái của mình. Ngày mai Nga sẽ phát 2 tập về buổi trò chuyện này và định hướng của gia đình muốn cho cuộc sống chị Kim Ngân ra sao trong những ngày sắp tới. Và đây là hình ảnh Kathy năm 18 tuổi và hình 3 chị em do em gái chị Kim Ngân cung cấp để gửi tặng khán giả xem”.

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Bài đăng của Thúy Nga có sự xuất hiện của em gái ruột Kim Ngân - Ảnh: Chụp màn hình
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Nhan sắc thời trẻ của em gái Kim Ngân 'không phải dạng vừa' - Ảnh: FB

Ngay khi bài đăng xuất hiện rất nhiều khán giả đã trầm trồ về nhan sắc của em gái Kim Ngân, nhiều người cho rằng hai chị em đẹp ngang nhau và dung nhan hiện tại của em gái Kim Ngân cũng vô cùng sang trọng. Tuy nhiên nhiều khán giả cho rằng Thúy Nga nên dừng lại đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa hơn hoặc có fan còn 'cà khịa' rằng do mẹ sai lầm nên đẩy em gái ra đỡ lời.

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Một bình luận khá nhiều ý kiến trái chiều sau khi bài đăng lên sóng - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại cư dân mạng đang hóng sự kiện này để có thể biết thêm về cuộc đời truân chuyên của Kim Ngân sẽ thay đổi thế nào. Hy vọng bà sẽ mau hết bệnh để có thể trở lại và hòa nhập với mọi người.

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Khá nhiều khán giả đã tỏ ra vui mừng khi ca sĩ Kim Ngân đã có màn thay đổi bất ngờ và thầm cảm ơn Thúy Nga đã giúp đỡ bà nhiệt tình khoảng thời gian trước đó.

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