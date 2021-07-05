Giữa ồn ào với Kim Ngân, Thúy Nga chia sẻ 'Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống', dân mạng bênh vực: 'Làm ơn mắc oán'

Hậu trường 05/07/2021 10:48

Việc Thúy Nga giúp đỡ đàn chị trong quá khứ luôn khiến cư dân mạng cảm thấy xúc động. Tuy nhiên một số lại cho rằng nữ danh hài đang lợi dụng đàn chị để PR khiến cô vừa đăng một ‘tút’ mới gây chú ý lên trang cá nhân.

Thời gian qua Thúy Nga đã có nhiều hoạt động nhằm giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân. Ngoài chăm sóc cho nữ ca sĩ, cô còn dắt đàn chị đi ăn uống, hát karaoke, gội đầu để tìm lại ký ức khiến người xem vô cùng xúc động. Tuy nhiên dư luận lại chia làm hai phe, một bên cho rằng Thúy Nga đang lợi dụng đàn chị và không rõ ràng không việc giúp đỡ, bên còn lại dành cho cô khá nhiều lời động viên và thông cảm. Sau khi "chia tay" Kim Ngân, nữ danh hài đã lên tiếng tự kể tội của bản thân về quá trình chăm sóc đàn chị vừa qua.

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Thúy Nga từng giúp đỡ Kim Ngân rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày - Ảnh: Internet

Không dừng lại ở đó mới đây cô còn đăng một chia sẻ đầy ẩn ý với nội dung như sau: “Số phận của một con người, mình gặp nhiều chuyện không được vui hoặc quá cực khổ đó là một sự mài dũa. Xin cảm ơn đời đã mài dũa chúng tôi. Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống! Mình là người phụ nữ mặc váy nhưng bản chất luôn mạnh mẽ hơn một đấng nam nhi à cả nhà”.

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Bài đăng của Thúy Nga trên trang cá nhân nhắc đến chi tiết 'đàn bà mặc váy' khiến khán giả tò mò - Ảnh: Chụp màn hình

Việc cô dùng từ “người phụ nữ mặc váy" vô cùng ẩn ý khiến khán giả hơi khó hiểu. Ngay khi bài đăng lên sóng đã có một khán giả bình luận bằng một câu nói nổi tiếng của bà chủ Đại Nam kèm đoạn clip có sự xuất hiện của Kim Ngân “dễ gì giấu giếm”. Ngoài ra trong những bài đăng trước đó khán giả còn cho rằng Thúy Nga “làm ơn mắc oán”. Đa số đều tỏ ra thông cảm cho nữ danh hài khi bản thân làm việc thiện mà còn phải nhận lấy hàng tá sự chỉ trích từ cộng động mạng.

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Bên dưới bài đăng một khán giá chia sẻ clip mới nhất của Kim Ngân và bình luận 'dễ gì giấu giếm' - Ảnh: Chụp màn hình
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Một số tội nghiệp danh hài vì 'làm ơn mắc oán' - Ảnh: Chụp màn hinh
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Một số khán giả tỏ ra cảm thông và an ủi Thúy Nga sau mọi chuyện - Ảnh: Chụp màn hình

Nói về Kim Ngân hiện tại thì bà đã tỉnh táo và ăn mặc lịch sự gọn gàng hơn rất nhiều trong một sự kiện gần đây. Bà cũng trò chuyện với bạn bè và còn được mọi người đề nghị hát một bài vì ai cũng mong muốn lắng nghe lại một lần nữa tiếng hát đặc trưng của nữ ca sĩ từng nổi tiếng một thời.

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Kim Ngân trong clip xuất hiện mới đây đã tỉnh táo và ăn mặc gọn gàng hơn nhiều - Ảnh: Chụp từ clip
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Nhan sắc đỉnh cao của ca sĩ Kim Ngân trời trẻ - Ảnh: Internet

Sau khi chia tay Thúy Nga, khán giả vẫn mong cuộc sống của nữ ca sĩ Kim Ngân sẽ tốt hơn và gia đình cũng quan tâm lo lắng để nữ ca sĩ không phải sống lang thang nay đây mai đó như thời gian vừa qua.

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Mẹ ca sĩ Kim Ngân đã lên tiếng về tình hình hiện tại giữa mình và con gái kèm theo việc chia sẻ một chút về danh hài Thúy Nga cho khán giả được rõ.

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