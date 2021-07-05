Giữa ồn ào với Kim Ngân, Thúy Nga chia sẻ 'Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống', dân mạng bênh vực: 'Làm ơn mắc oán'

Thời gian qua Thúy Nga đã có nhiều hoạt động nhằm giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân. Ngoài chăm sóc cho nữ ca sĩ, cô còn dắt đàn chị đi ăn uống, hát karaoke, gội đầu để tìm lại ký ức khiến người xem vô cùng xúc động. Tuy nhiên dư luận lại chia làm hai phe, một bên cho rằng Thúy Nga đang lợi dụng đàn chị và không rõ ràng không việc giúp đỡ, bên còn lại dành cho cô khá nhiều lời động viên và thông cảm. Sau khi "chia tay" Kim Ngân, nữ danh hài đã lên tiếng tự kể tội của bản thân về quá trình chăm sóc đàn chị vừa qua.

Thúy Nga từng giúp đỡ Kim Ngân rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày - Ảnh: Internet

Không dừng lại ở đó mới đây cô còn đăng một chia sẻ đầy ẩn ý với nội dung như sau: “Số phận của một con người, mình gặp nhiều chuyện không được vui hoặc quá cực khổ đó là một sự mài dũa. Xin cảm ơn đời đã mài dũa chúng tôi. Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống! Mình là người phụ nữ mặc váy nhưng bản chất luôn mạnh mẽ hơn một đấng nam nhi à cả nhà”.