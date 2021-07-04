HOT: Mẹ Kim Ngân phủ nhận con gái nghiện chất cấm công khai Thúy Nga bị 4 người tố cáo tại tòa

Mẹ ca sĩ Kim Ngân đã lên tiếng về tình hình hiện tại giữa mình và con gái kèm theo việc chia sẻ một chút về danh hài Thúy Nga cho khán giả được rõ.

Thời gian qua khán giả vô cùng cảm kích Thúy Nga vì cô liên tục ra tay tương trợ ca sĩ Kim Ngân. Tuy nhiên dư luận lại chia làm hai phe cho rằng Thúy Nga lợi dụng Kim Ngân để PR tên tuổi, số khác khuyên cô đừng bận tâm thị phi. Tuy nhiên mới đây nhất mẹ của ca sĩ Kim Ngân đã lên tiếng chính thức trên Jimmy TV để khán giả được rõ. Thúy Nga từng giúp đỡ Kim Ngân khá nhiều trước đó - Ảnh: Internet Trong chương trình này mẹ của Kim Ngân đã gửi lời cảm ơn đến Thuý Nga và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ con gái bà. Tuy nhiên mẹ nữ ca sĩ cũng cho biết từng yêu cầu Thúy Nga công khai minh bạch các khoản tiền trợ giúp và yêu cầu mở tài khoản cho Kim Ngân, nếu sau này không sử dụng thì hoàn trả lại cho các mạnh thường quân.

Ngoài ra cô Hương (tên thật mẹ ca sĩ Kim Ngân) cũng phủ nhận chuyện bỏ bê con cái. Bà cho rằng đã chăm sóc con mình từ nhỏ. Khi Kim Ngân phát bệnh bà cũng phải làm lụng vất vả ở Việt Nam đã kiếm tiền lo cho con gái. Bà mong nếu ai thương Kim Ngân thì đừng nên “ném đá” khi chưa xác minh sự việc rõ ràng. Mẹ Kim Ngân xúc động chia sẻ về con gái - Ảnh: Chụp màn hình Cô Hương cũng rằng từng mướn nhà cho Kim Ngân nhưng chủ nhà hay đi về khuya và bắt nữ ca sĩ đứng đợi. Trong một lần bức xúc cô đã lên tiếng: "Tôi đâu phải là chó giữ nhà" và bỏ đi.

Điều đáng chú ý nhất là mẹ của ca sĩ Kim Ngân khẳng định con mình không bị nghiện chất cấm. Bà chia sẻ nữ ca sĩ chỉ nghiện thuốc lá vì từng theo dõi khá sát sao con gái. Khán giả cũng khá xúc động khi cô Hương tiết lộ Kim Ngân mắc hội chứng rối loạn nhân cách (DID). Nhan sắc Kim Ngân thời trẻ - Ảnh: Internet Hiện tại dù không còn giúp đỡ Kim Ngân nhưng Thúy Nga cho rằng vẫn sẽ cho tiền nếu gặp nữ ca sĩ ngoài đường - Ảnh: Inetrnet Cuối buổi phỏng vấn, bà chia sẻ: "Có nhiều trường hợp người tâm thần nhưng nhẹ ví dụ như thất tình, học nhiều,... còn tình huống bệnh nặng khi chứng kiến cảnh tượng máu me, hoảng sợ. Theo con gái của cô nói thì trong con người của Ngân có nhiều tính cách, lúc thì con nít, lúc thì Ngân, lúc là một người đàn ông để bảo vệ Ngân. Còn nếu mà không có người bảo vệ thì người bệnh có thể tự giận và điều này được phân tích ở trên mạng chứ cô không tự đặt ra nói".

Thúy Nga bất ngờ viết tâm thư nhận 30 ‘tội’ giữa ồn ào đánh đập, ăn cắp tiền và giam Kim Ngân, CĐM vào "vạch" thêm tội Thúy Nga từng chia sẻ rằng cô bị cảnh sát Mỹ mời làm việc vì nghi ăn cắp tiền, đánh đập và giam Kim Ngân tuy nhiên mới đây nữ danh hài đã viết tâm thư nhận ‘tội’ khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

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