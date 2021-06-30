Thúy Nga đã tuyên bố dừng hỗ trợ ca sĩ Kim Ngân tuy nhiên dư luận vẫn đang nảy sinh nhiều tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều.

Thời gian vừa qua, NS Thúy Nga luôn khiến khán giả cảm phục khi giúp đỡ cho ca sĩ lang thang Kim Ngân có nơi ăn chốn ở, ăn uống đầy đủ và còn được hát cho cư dân mạng nghe. Thế nhưng đáng buồn thay là dư luận lại cho rằng cô đang lợi dụng Kim Ngân để PR tên tuổi và thậm chí có một nhân vật tự xưng là em của Kim Ngân lên án việc Thúy Nga đã để cho Kim Ngân cắt đi mái tóc của mình. Thúy Nga từng giúp đỡ Kim Ngân khá nhiều trước đó - Ảnh: Internet Sao khi nhận khá nhiều lời góp ý và phản ánh từ cư dân mạng, Thúy Nga đã phản biện rằng mình giúp ca sĩ Kim Ngân vì tấm lòng chứ không hề có ý lợi dụng hay mưu cầu lợi ích riêng. Ngay sau khi khán giả đang chú ý về lùm xùm này thì mới đây nữ nghệ sĩ hài đã đăng đàn ngay một câu nói đầy ẩn ý: "Đôi khi có những việc bạn càng nỗ lực lại càng chỉ có thể mở lớn mắt nhìn nó cuốn theo gió bay đi…".

Bài đăng ẩn ý sâu cay của Thúy Nga trên trang cá nhân gây chú ý từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết vừa lên sóng không lâu khá nhiều khán giả đã đoán ra ngay cô đang nhắc đến lùm xùm giữa mình và ca sĩ Kim Ngân. Nhiều người đồng cảm đã vào dành cho cô lời khuyên như sau: “Thúy Nga sẽ vượt qua thôi, ông trời không phụ công Thúy Nga” hay có khán giả còn làm hẳn một bài thơ tặng cô “Tò vò mà nuôi con nhện, đến khi nó lớn nó quyện nhau đi”...

Khán giả khuyên Thúy Nga nên buông bỏ, thậm chí còn có cư dân mạng làm thơ 'tò vò mà nuôi con nhện' để gửi tặng cô - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó Thúy Nga từng có chia sẻ gây sốc về Kim Ngân răng ở Bolsa ai nghe đến Kim Ngân đều sợ và nếu để nữ ca sĩ một thân một mình thì sẽ rất khó thuê phòng. Điều khiến khán giả tiếc nuối nhất là sau khi chia sẻ nhiều điều cô đã quyết định dừng giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân trong thời gian tới vì quá tổn thương: "Ngày xưa lúc tôi giúp chị Kim Ngân cũng bị nhiều người chỉ trích nhưng tôi vẫn bình thường vì mục đích chính vẫn là giúp đỡ cho chị. Giờ đây, tôi mong mọi chuyện dừng lại. Tôi mong chị Kim Ngân về với gia đình yên ổn. Trách nhiệm của tôi cũng đã đủ với chị. Phòng thuê cho chị, tôi vẫn giữ cho chị đi đi về về. Bây giờ, nếu ra đường gặp chị, tôi vẫn cho tiền chị ăn uống, còn nói là đưa chị đi quay đi chơi thì tôi không dám nữa. Vì tôi đã bị nói quá nhiều, dài như sớ Táo Quân. Vì tôi tổn thương quá nhiều, bị lấn cấn trong lòng và mất hết cảm xúc thì làm sao giúp cho chị được nữa. Tôi không còn dính líu nữa”. Ngoài ra nữ nghệ sĩ hài cũng khá tiếc nuối khi không thể nhắn tin hỏi thăm và động viên Kim Ngân trong tương lai vì sợ nhiều khán giả hiểu lầm tiếp tục chỉ trích cô lợi dụng. Khán giả hy vọng Thúy Nga có thể suy nghĩ lại và đừng bỏ rơi Kim Ngân vào thời điểm này vì bà đang rất khó khăn - Ảnh: Internet Nhan sắc động lòng người của ca sĩ Kim Ngân trời trẻ - Ảnh: Internet Hiện tại cư dân mạng khá tiếc nuối khi Thúy Nga dừng hỗ trợ ca sĩ Kim Ngân vì hoàn cảnh của bà đang rất khó khăn. Hy vọng nữ nghệ sĩ hài sẽ bình tâm lại và tiếp tục hành thiện giúp đời trong tương lai cũng như đừng buông tay Kim Ngân trong thời điểm này.

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