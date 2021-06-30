Nhiều ngày sau scandal với chồng CEO, Hoàng Yến chua xót chia sẻ: 'Hãy trả lại nụ cười cho tôi'

Chưa khỏi hoang mang sau vụ ẩu đả trên, nữ diễn viên cho biết bản thân vô cùng lo lắng và phải nhờ đến cơ quan chức năng để bảo vệ an toàn cho bản thân. Bên cạnh đó cô còn thuê cả luật sư để kiện chồng cũ quyết đòi lại công bằng cho bản thân. Sau bao sóng gió thì mới đây nữ diễn viên đã có động thái gây chú ý trên trang cá nhân khi viết: “Hãy trả lại nụ cười cho tôi".

Những ngày qua nữ diễn viên Hoàng Yến luôn khiến cư dân mạng xôn xao khi bị chồng cũ hành hung tại quán ăn. Sau khi tung cú đấm trời giáng vào mặt nữ diễn viên thì Cao Thắng (chồng thứ 4 của cô) đã tiếp tục xách dao rượt cô Xuyến về nhà đi con phải chạy lên lầu để tránh mặt. Ngay sau đó nhiều diễn đàn đã chia sẻ clip về sự việc này và nhận khá nhiều ý kiến trái chiều.

Ngay sau khi bài đăng lên sóng, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự thông cảm dành cho cô và hy vọng nữ diễn viên mau chóng lấy lại tinh thần ổn định.

Ngay sau bài đăng nhiều khán giả đã vào dành cho cô nhiều lời động viên chân thành - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra khi chia sẻ về sự cố trên nữ diễn viên còn nhắc đến một người đặc biệt đã ra tay cứu cô kịp thời trong lúc lưỡi dao đang kề cận và còn có ý định kết hôn với người phụ nữ này.

Người bạn ra tay can ngăn kịp thời khi Hoàng Yến bị chồng cầm dao truy đuổi - Ảnh: FB

Trước đó khi chia sẻ về chồng cũ, Hoàng Yến cho biết: “Quả thực, sự việc lần này chính là 'giọt nước tràn ly' khiến Yến quyết định công khai mọi chuyện trước công chúng. Bởi lẽ trước đó, Yến từng bị chồng cũ hành hạ nhiều lần về thể xác lẫn tinh thần nhưng Yến đều im lặng. Nhưng không ngờ anh ta không thay đổi đã đẩy mọi việc ngày càng xa.

Hiện tại, Yến đang rất hoang mang, lo lắng, tâm trạng bất ổn, nhiều đêm không thể chợp mắt khi nghĩ về sự việc vừa xảy ra. Cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng anh ta giáng cú đấm vào mặt, cầm dao lao vào Yến lại hiện ra mồn một, khiến người Yến run lên, toát mồ hôi. Thực sự, Yến đau thể xác một thì nỗi đau tinh thần phải gấp mười lần”.

Hoàng Yến và chồng cũ bên nhau lúc chưa ly hôn - Ảnh: Internet

Có lẽ sau những đắng cay từ cuộc hôn nhân cũ, cô Xuyến về nhà đi con mong muốn tìm được một bến đỗ bình yên hơn. Mong một cuộc sống thoải mái hơn để có thể luôn nở nụ cười trên môi. Hy vọng cô sẽ mau chóng tìm được hạnh phúc mới để lấy lại tinh thần trở lại màn ảnh nhỏ tiếp tục phục vụ khán giả xem đài.