Hoàng Yến hé lộ tình mới của chồng là người quen 'xinh đẹp cùng họ Đào', dằn mặt: 'Đừng đụng vào chị'

Hậu trường 30/06/2021 16:40

Sau khi liên tục bị tình mới của chồng cũ, từng là fan hâm mộ của mình viết caption nói bóng gió, nữ diễn viên Hoàng Yến đã đáp trả sâu cay trên trang cá nhân.

Sau khi bị chồng cũ tung cú đấm trời giáng vào mặt, nữ diễn viên Hoàng Yến trở thành tâm điểm của dư luận. Mọi hành động cử chỉ của cô trên trang cá nhân đều được công chúng quan tâm. Mới đây nhất cư dân mạng còn “đào” ra tấm ảnh chồng thứ 4 của cô là Cao Thắng dắt bé Mầm đi ăn với tình mới. Điều bất ngờ là cô Xuyến (Về nhà đi con) từng chia sẻ nhân vật này từng là fan của mình và cả hai còn dắt con cô vào cả khách sạn trước đó.

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Hoàng Yến cho rằng cô khá hoảng loạn sau khi bị chồng đánh - Ảnh: Internet

Mọi chuyện vẫn đang ồn ào thì mới đây nữ diễn viên Hoàng Yến “bồi” thêm một bài đăng sâu cay trên Facebook gửi đến tình mới của Cao Thắng. Cô cho rằng thời điểm này nếu người phụ nữ kia nói xấu mình là sai hoàn toàn, và cũng thầm cảm ơn cô ấy đã yêu Cao Thắng để anh ta bớt làm phiền mình hơn: Lẽ ra chị và em chả có gì phải nói với nhau để mất lòng, thậm chí chị còn phải thầm cảm ơn em vì có em yêu anh ấy, mật độ chị bị anh ấy làm phiền giảm hơn rất nhiều. Chị chưa nói một lời nào hay nghĩ một ý nào xấu về em. Thậm chí chị còn thấy có khi em hợp hơn sẽ cảm hóa được con người của anh ấy và tưới mát cho tâm hồn anh ấy dịu lại. Trong tâm trí của chị em vẫn là một cô gái nhỏ xinh, suốt ngày nhắn tin bảo muốn dạy Yoga cho chị, vì em là fan hâm mộ của Mai Công Chúa, em bảo chị làm Event công ty nhớ mời em đi nhé. Em cùng họ Đào của chị này. Em yêu chị lắm, nhìn anh chị hạnh phúc em ngưỡng mộ lắm, ước gì em có người chồng bằng một nửa anh Thắng thôi cũng được”.

Có thể thấy Hoàng Yến đã giải thích quá trình mà cô và tình mới của chồng biết nhau thông qua đoạn chia sẻ trên. Ngoài ra nữ diễn viên còn cho biết khi phát hiện ra fan của mình yêu chồng cũ trong giai đoạn đó Hoàng Yến cũng không hề có ý kiến. Cô cũng đáp trả sâu cay và đặt ra câu hỏi rằng tại sao cả hai đang yêu nhau mà Cao Thắng lại đi ghen với cô trong khi đã chia tay từ lâu. Điều này có thể thấy cô Xuyến khẳng định mình hoàn toàn không có lỗi trong vụ đánh nhau trước đó. Cô viết: “Đến ngày hôm nay chị bị anh Thắng hành hung vì theo như anh Thắng nói anh ý ghen, không chấp nhận cho chị yêu người khác. Chị tự hỏi tại sao anh ấy đã yêu em rồi mà vẫn ghen chị, không lẽ tình yêu của em không đủ lớn để anh ấy buông tha cho chị sao? Và trong chuyện này chị không phải là người có lỗi với em, càng không có lý do gì để em viết caption mát mẻ bóng gió chị như vậy”. 

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Tâm thư gây chú ý của Hoàng Yến trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

“Mình cùng là phụ nữ, sẽ hạnh phúc và sẽ khổ đau vì yêu như nhau thôi. Chị rất hiểu hiện tại em đang say đòn như chị ngày xưa vậy. Yêu mà! Khi yêu thì người đàn ông của mình là cả thế giới, họ là tất cả năng lượng của mình. Nhưng nhắc em này, chị và em không liên quan gì nhau, không nên có thái độ không văn minh nhất là vào lúc nhạy cảm này với chị. Em làm hàng trăm khán giả của chị họ bức xúc họ chụp cả caption, chụp cả bình luận của em gửi cho chị. Chị cũng không hiểu chồng cũ chị đã kể gì về chị với em? Nhưng dù thế nào chị không động đến em thì em đừng chạm đến chị nhé. Chúng ta ở hai thế giới khác nhau rất rõ ràng!”. Cô nói thêm.

Ngoài ra cuối tâm thư Hoàng Yến còn cho rằng nếu nói thương tình mới của chồng lúc này sẽ bị cho là giả tạo tuy nhiên cô cũng mong nếu Cao Thắng có ra tay đánh vợ mới thì khuyên người phụ nữ ấy nên bỏ chạy ngay lập tức để giữ an toàn cho bản thân. Cô cũng cho biết không rảnh “cắn nhau” lúc này. Ngay sau bài đăng trên khá nhiều cư dân mạng đã đồng cảm và dành tặng cho cô nhiều lời động viên bên dưới phần bình luận.

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Nhiều khán giả đã vào bình luận và chia sẻ cùng với nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình
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Hoàng Yến và chồng cũ từng có cuộc hôn nhân không mấy êm đẹp - Ảnh: Internet

Có thể thấy sau tâm thư trên Hoàng Yến mong muốn người mới của chồng dừng việc nói xấu mình lại để cuộc sống có thể bình yên hơn. Hiện tại phía tình mới của Cao Thắng chưa có phát biểu gì thêm. 

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