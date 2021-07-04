Thúy Nga bất ngờ viết tâm thư nhận 30 ‘tội’ giữa ồn ào đánh đập, ăn cắp tiền và giam Kim Ngân, CĐM vào "vạch" thêm tội

Hậu trường 04/07/2021 10:16

Thúy Nga từng chia sẻ rằng cô bị cảnh sát Mỹ mời làm việc vì nghi ăn cắp tiền, đánh đập và giam Kim Ngân tuy nhiên mới đây nữ danh hài đã viết tâm thư nhận ‘tội’ khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Cư dân mạng từng rất nể phục Thúy Nga vì thời gian qua cô đã giúp đỡ đàn chị Kim Ngân khá nhiều. Từ việc đưa nữ ca sĩ đi cắt tóc đến tìm chỗ ăn chỗ ngủ cũng được Thúy Nga chăm chút từng li từng tí một. Tuy nhiên đằng sau câu chuyện này lại vô tình xảy ra những lùm xùm không đáng có như việc nữ danh hài bị một nhân vật tự nhận là em họ của Kim Ngân lên án những hành động vừa qua là không có thật. Ngoài ra dư luận còn cho rằng nữ nghệ sĩ lợi dụng Kim Ngân để PR tên tuổi.

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Thúy Nga từng có thời gian giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân khá nhiều trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Mới đây nhất nữ nghệ sĩ đã lên trang cá nhân chia sẻ một bài đăng ẩn ý về những lùm xùm vừa qua, cô viết: "Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai". 

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Thúy Nga chia sẻ ẩn ý về vụ lùm xùm Kim Ngân trong bài đăng mới nhất - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra trước đó nữ danh hài từng lên trang cá nhân tự kể “tội” của mình khiến khán giả vô cùng xôn xao. Cụ thể nữ nghệ sĩ nhận lỗi về mình sau những ồn ào vừa qua. Cô viết: "Tôi có tội cho Kim Ngân ăn những món ngon bổ, chở đi shopping mà không tiếc tiền, kêu chị ấy tắm để mặc đồ đẹp. Tôi còn có tội chạy ngược xuôi tìm bác sĩ chữa bệnh, thậm chí đưa Kim Ngân đi hát karaoke để tìm lại ký ức cho chị. Tội luôn bỏ tiền túi lo cho Kim Ngân, còn tiền mạnh thường quân gửi giữ nguyên. Tội cho Kim Ngân tiền xài mỗi ngày, lo lắng và đi tìm khi chị về muộn".

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Cô từng dắt Kim Ngân đi ăn uống, shopping và hát karaoke - Ảnh: Internet

Có thể thấy Thúy Nga dắt Kim Ngân đi hát karaoke cũng chỉ muốn tốt cho đàn chị và giúp bà tìm lại những khoảnh khắc đẹp của ngày xưa. Ngoài ra Thúy Nga còn bộc bạch rằng có thời gian chị đã bỏ bê nhà cửa và gia đình để sát cánh bên Kim Ngân: “Tôi chiều theo ý chị ấy mua nhẫn hột xoàn, dẫn đi biển chơi. Tôi bỏ bê nhà cửa, mẹ già, con nhỏ để bên cạnh, thuyết phục Kim Ngân quen với cuộc sống mới. Tội đã làm cho Kim Ngân biết nhận thức được giờ giấc và nơi đâu là chỗ để về ngủ trong chăn ấm nệm êm. Tội đã làm cho Kim Ngân không còn thu mình, mặc cảm nghèo khổ, mở lòng vui vẻ gặp lại những người bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Tội đã làm cho chị ấy hồi phục tỉnh táo nhiều".

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Thúy Nga liệt kê ra 30 tội của mình dành cho Kim Ngân - Ảnh: Chụp màn hình

Cuối tâm thư nhận 30 tội của mình, Thúy Nga cảm thấy hạnh phúc khi biết đàn chị Kim Ngân đã có gia đình lo lắng. Tuy có chút thoáng buồn nhưng Thúy Nga cho rằng nếu sau này có gặp ngoài đường vẫn sẵn sàng giúp đỡ và cho tiền nữ ca sĩ.

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Khán giả cho rằng Thúy Nga nên lơ những câu nói không hay về mình - Ảnh: Chụp màn hình
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Khán giả vào kể thêm tội bên dưới bài đăng rằng Thúy Nga còn cho Kim Ngân xài nước hoa hiệu, làm mọi người phải khóc vì xúc động - Ảnh: Chụp màn hình
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Nhan sắc Kim Ngân thời trẻ khiến khán giả động lòng - Ảnh: Internet

Hiện tại bài đăng nhận khá nhiều lượt thích và ủng hộ từ cư dân mạng. Nhiều khán giả vui mừng vì biết Kim Ngân đã có một cái kết đẹp và có người giúp đỡ.

Thúy Nga đau xót: 'Tôi muốn giúp Kim Ngân trở về chính mình. Tôi đã đi được nửa chặng đường nhưng lại bị đổ vỡ'

Thúy Nga đau xót: 'Tôi muốn giúp Kim Ngân trở về chính mình. Tôi đã đi được nửa chặng đường nhưng lại bị đổ vỡ'

Thúy Nga đã livestream và có những chia sẻ xúc động về đàn chị sau khi phải rời xa Kim Ngân và không thể tiếp tục hỗ trợ nữ ca sĩ.

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