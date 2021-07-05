Bị 'đặt câu hỏi lớn' khi chi 230 triệu/tháng cho Kim Ngân, Thúy Nga ẩn ý: 'Có những người xấu, cố tình hãm hại mà tôi vẫn im lặng'

Thời gian gần đây danh hài Thúy Nga vướng phải lùm xùm không đáng có khi giúp đỡ đàn chị Kim Ngân, dù cô lên tiếng giải thích giúp đỡ bằng cái tâm nhưng vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Thời gian qua Thúy Nga khiến cư dân mạng cảm phục khi ra tay giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân khá nhiều trong cuộc sống. Nữ danh hài chia sẻ mình đã tìm cho Kim Ngân chỗ ở, dắt bà đi mua sắm, ăn uống ở những quán ngon để Kim Ngân lấy lại tinh thần mau hồi phục trở lại như xưa. Tuy nhiên khán giả và một số cá nhân khác lại có cái nhìn khắt khe hơn. Họ cho rằng cô đang lợi dụng đàn chị để PR tên tuổi. Thậm chí một bầu show trong nghề còn tố danh hài toàn đi ăn uống sang trọng mà không chăm sóc cho đàn chị. Ngoài ra nhân vật trên còn nhấn mạnh việc chi 230 triệu/tháng cho Kim Ngân là không thể tin được. Thúy Nga từng đồng hành cùng Kim Ngân trong khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống của bà - Ảnh: Internet Người này chia sẻ: "Thuý Nga nói 1 tháng chi 10 nghìn đô (tầm 230 triệu VNĐ) là đúng sự thật không? Mỗi tháng chị làm bao nhiêu mà nói lo Kim Ngân 10 nghìn đô. Nếu chị nói chị lo cho Kim Ngân 10 nghìn đô/ tháng thì tôi không có tin. Tôi nói thật, không ai bỏ tới 120 nghìn đô (tầm 2,7 tỷ VNĐ) cho một người mình không quen biết, nhất là người đó lại tâm thần. Chị Thuý Nga nói mấy tháng qua có 10 nghìn đô (tầm 230 triệu đồng) nhưng tôi nghĩ không dừng lại ở số đó đâu, chỉ ấy nói bao nhiêu đó thì cũng không ai tin. Tôi yêu cầu chị Thuý Nga làm đúng với lương tâm của mình, ca sĩ Kim Ngân bị như vậy, chị giúp được thì giúp còn không thì thôi, đừng có lợi dụng. Tôi và anh em nghệ sĩ đều thấy Thuý Nga làm như vậy là không đúng".

Tuy nhiên một bầu sô cho rằng Thúy Nga chi 230 triệu/tháng cho Kim Ngân là chuyện hơi khó tin - Ảnh: Internet Mặc cho bầu show nghi vấn, Thúy Nga vẫn tự tin với những gì mình đã từng giúp đỡ Kim Ngân trước đó. Chia sẻ trên Doanh Nhân Việt Nam, cô cho rằng mình giúp đỡ đàn chị là từ cái duyên, không hề mang ý nghĩa lợi dụng hay kiếm chắc gì trong mối quan hệ này: "Trước hết bởi chị Kim Ngân cũng là đồng nghiệp, đàn chị đi trước trong nghề của tôi. Khi ngày đầu gặp gỡ và tiếp xúc với chị, tôi nghĩ mình có duyên để mong đồng hành và góp phần giúp chị trở lại cuộc sống bình thường như những người bình thường khác. Hành trình tôi giúp chị Ngân trở lại chính mình mới đi được một nửa. Chặng đường còn lại quá chông gai và cam go bày ra trước mặt. Khi bắt đầu giúp chị Ngân, tôi suy nghĩ rất hồn nhiên và vô tư, chỉ nghĩ mình đơn thuần giúp chị như một người đồng nghiệp, sự sẻ chia giữa người và người. Hiện tôi cũng mong chị ấy chịu uống thuốc để có thể ổn định, tỉnh táo từng ngày". Thúy Nga từng chia sẻ nhiều bài đăng ẩn ý lên trang cá nhân sau khi rời xa Kim Ngân - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra cô cũng cho biết thêm bản thân không quan tâm đến sự chỉ trích của công chúng, xã hội có người tốt ắt sẽ có kẻ xấu, ai đó hãm hại nhưng Thúy Nga vẫn im lặng và tiếp tục giúp đỡ đàn chị: "Làm công việc thiện nguyện, xã hội cũng như 'làm dâu trăm họ', sẽ có những dư luận trái chiều. Đa phần cộng đồng mạng đến nay rất ủng hộ vì tôi làm đúng, trung thực trong mọi việc. Còn tất nhiên có những người xấu, cố tình hãm hại mà tôi vẫn im lặng. Tôi thấy bình thường trước những cái xấu xa đến với mình, vì tôi biết công việc bản thân đang làm là từ cái tâm chứ không tính toán gì cả. Tôi chỉ nghĩ đơn giản khán giả khen hay chê thì mình cứ hoan hỷ. Nếu thấy sai thì mình tiếp thu, lắng nghe để sửa đổi cho phù hợp. Còn chuyện thóa mạ hay lăng nhục lướt qua bởi tôi thấy mình không làm gì quá đáng cả. Tôi cứ giữ tâm thế trung dung như thế, bởi nếu đau lòng và dễ gục ngã làm sao giúp được chị Kim Ngân".

Thúy Nga từng dắt Kim Ngân đi cắt tóc, shopping, ca hát để bà lấy lại tinh thần trước đó - Ảnh: Internet Ngoài ra Thúy Nga cũng mong về một tương lai tươi sáng của bản thân để có thể tiếp tục hành thiện. Cô nói thêm: "Tôi mong bình an đến với cuộc đời mình và con gái. Mỗi ngày tôi nỗ lực mong có kinh tế vững vàng cho hai mẹ con và giúp đỡ phần nào những người xung quanh. Tôi rèn cho mình sự mạnh mẽ, tự tin và bình yên, buông xả những điều không tốt để hướng tới những gì tốt đẹp nhất. Tôi quan niệm mỗi người sinh ra, trải qua những đắng cay ngọt bùi thế nào đều là nhân mình gieo ở kiếp trước. Trong hành trình đời người sẽ có những lúc vấp váp và có bài học để thay đổi, tu tâm để cuối đời và kiếp sau được bình an. Tôi mong sau cơn mưa sẽ là một tương lai tươi sáng chào đón mình phía trước". Trước đó mẹ Kim Ngân cũng đã cảm ơn Thúy Nga vì thời gian qua đã giúp đỡ nữ ca sĩ trong cuộc sống. Thúy Nga cũng lên trang cá nhân cho rằng nếu không còn bên cạnh đàn chị thì sau này ra đường lỡ có gặp nhau cô vẫn sẽ cho tiền Kim Ngân. Ngoài ra Thúy Nga còn mong cư dân mạng có cái nhìn khách quan hơn trước khi đánh giá một điều gì đó. Nhan sắc 'không phải dạng vừa' của Kim Ngân thời trẻ - Ảnh: Internet Hiện tại Kim Ngân trông đã tỉnh táo và ăn mặc gọn hơn rất nhiều trong một sự kiện gần đây. Khán giả hy vọng bà mau chóng hết bệnh để có thể trở lại với cuộc sống bình thường như trước kia.

Giữa ồn ào với Kim Ngân, Thúy Nga chia sẻ 'Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống', dân mạng bênh vực: 'Làm ơn mắc oán' Việc Thúy Nga giúp đỡ đàn chị trong quá khứ luôn khiến cư dân mạng cảm thấy xúc động. Tuy nhiên một số lại cho rằng nữ danh hài đang lợi dụng đàn chị để PR khiến cô vừa đăng một ‘tút’ mới gây chú ý lên trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-dat-cau-hoi-lon-khi-chi-230-trieu-thang-cho-kim-ngan-thuy-nga-an-y-co-nhung-nguoi-xau-co-tinh-ham-hai-ma-toi-van-im-lang-411256.html