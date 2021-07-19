Ngoài sở hữu thần thái ngút ngàn trên sân khấu nữ ca sĩ Tóc Tiên còn có tấm lòng đẹp hành thiện mùa dịch Covid-19 khiến dân mạng xuýt xoa ngưỡng mộ.
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Tóc Tiên là một trong những ca sĩ sở hữu cá tính riêng trên sân khấu, đặc biệt mỹ nhân này nhận vô số lời khen về style "ngầu lòi" của mình. Nữ ca sĩ có đôi mắt biết cười khởi nghiệp từ lúc còn rất trẻ, những năm tuổi teen cô còn tham gia làm người mẫu trên các tạp chí dành cho học sinh và tích cực tham gia ca hát, nhận về nhiều giải thưởng lớn.
Khi đã trưởng thành, Tóc Tiên bắt đầu chăm chút bề ngoài của mình hơn với những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền. Cô sở hữu những thương hiệu túi nổi tiếng như Chanel, LV với nhiều phiên bản khác nhau. Mỗi bộ ảnh của cô khi chia sẻ với khán giả đều khoe một chiếc túi điệu đà vô cùng sang chảnh.
Là thánh sưu tập túi hiệu, tuy nhiên mới đây cô bất ngờ thanh lý túi cho hội bạn thân để dùng tiền ý nghĩa ấy ủng hộ việc phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, nữ ca sĩ Vũ điệu cồng chiêng đã chia sẻ trên story instagram cá nhân là cô dùng số tiền thanh lý túi hiệu của mình để quyên góp cho một bệnh viện trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ở tại TP.HCM.
Sau khi hành động của cô được cư dân mạng chia sẻ, một số khán giả đã bình luận trên các diễn đàn rôm rả, thậm chí "réo" cả tên Lan Khuê trong phát ngôn "vạ miệng" dịch Covid-19 vừa qua. Một số comment đáng chú ý: "Ai tag chị Khuê vô dùm cái, coi nghệ sĩ người ta giúp dân, chứ hổng phải ngồi ở nhà tự dưng buồn lòng rồi đăng bài", "Xem story của chị nhiều năng lượng tích cực lắm. Dễ thương nên ngày nào cũng xem", "Mong chú Hoài Linh bán trầm hương ủng hộ chống dịch"...
Hiện tại, dân mạng vẫn đang dành nhiều lời khen cho hành động đẹp của nữ ca sĩ 32 tuổi, đa số dành cho cô nhiều lời khen tích cực và hy vọng Tóc Tiên sẽ phát huy sở trường hành thiện trong tương lai.