Tóc Tiên là một trong những ca sĩ sở hữu cá tính riêng trên sân khấu, đặc biệt mỹ nhân này nhận vô số lời khen về style "ngầu lòi" của mình. Nữ ca sĩ có đôi mắt biết cười khởi nghiệp từ lúc còn rất trẻ, những năm tuổi teen cô còn tham gia làm người mẫu trên các tạp chí dành cho học sinh và tích cực tham gia ca hát, nhận về nhiều giải thưởng lớn.

Tóc Tiên sang chảnh trong những chiếc túi hàng hiệu - Ảnh: Internet

Khi đã trưởng thành, Tóc Tiên bắt đầu chăm chút bề ngoài của mình hơn với những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền. Cô sở hữu những thương hiệu túi nổi tiếng như Chanel, LV với nhiều phiên bản khác nhau. Mỗi bộ ảnh của cô khi chia sẻ với khán giả đều khoe một chiếc túi điệu đà vô cùng sang chảnh.