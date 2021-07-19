Top 11 Hoa hậu Thế giới Lan Khuê tá hỏa xóa ngay status về dịch, fan ồ ạt chỉ trích vì thiếu hiểu biết

Top 11 Hoa hậu Thế giới Lan Khuê từng được nhiều fan hâm mộ vì xuất thân tri thức, danh giá và có một cuộc sống thượng lưu, sang chảnh. Cô còn được ngồi ghế nóng của các cuộc thi nhan sắc uy tín như The Face, hoa hậu nhỏ lẻ... Tuy nhiên mới đây Hoa khôi Áo Dài bỗng "vạ miệng" khi phát ngôn về dịch Covid-19 không được lòng số đông công chúng.

Lan Khuê từng lọt Top 11 Hoa hậu Thế giới khiến fan trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Cụ thể nàng hậu áo dài đã viết một phát ngôn được cho là thiếu suy nghĩ về tình hình chống dịch giữa lúc lực lượng tuyến đầu đang phải hi sinh hạnh phúc gia đình, chung tay lo cho bà con khắp mọi miền đất nước.