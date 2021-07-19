Top 11 Hoa hậu Thế giới Lan Khuê tá hỏa xóa ngay status về dịch, fan ồ ạt chỉ trích vì thiếu hiểu biết

Hậu trường 19/07/2021 13:40

Sau khi đăng đàn một status về dịch Covid-19, Lan Khuê đã nhận ngay rổ 'gạch đá' từ cư dân mạng khiến cô xóa ngay bài đăng sau đó và xin lỗi.

Top 11 Hoa hậu Thế giới Lan Khuê từng được nhiều fan hâm mộ vì xuất thân tri thức, danh giá và có một cuộc sống thượng lưu, sang chảnh. Cô còn được ngồi ghế nóng của các cuộc thi nhan sắc uy tín như The Face, hoa hậu nhỏ lẻ... Tuy nhiên mới đây Hoa khôi Áo Dài bỗng "vạ miệng" khi phát ngôn về dịch Covid-19 không được lòng số đông công chúng. 

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Lan Khuê từng lọt Top 11 Hoa hậu Thế giới khiến fan trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

 Cụ thể nàng hậu áo dài đã viết một phát ngôn được cho là thiếu suy nghĩ về tình hình chống dịch giữa lúc lực lượng tuyến đầu đang phải hi sinh hạnh phúc gia đình, chung tay lo cho bà con khắp mọi miền đất nước.

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Status 'vạ miệng' của Lan Khuê và cô đã xóa ngay sau đó - Ảnh: Chụp màn hình
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Top 11 Hoa hậu Thế giới Lan Khuê tá hỏa xóa ngay status về dịch, fan ồ ạt chỉ trích vì thiếu hiểu biết - Ảnh 4

Bài đăng của cô nhận vô vàng lời chỉ trích - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi bài đăng lên sóng cô nhận về vô vàng lời chỉ trích. Ngay lập tức, Lan Khuê đã xóa ngay bài đăng và gửi lời xin lỗi đến công chúng.

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Lan Khuê gửi lời xin lỗi đến khán giả - Ảnh: Chụp màn hình
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Và nhận được nhiều lời thông cảm từ fan - Ảnh: Chụp màn hình
Top 11 Hoa hậu Thế giới Lan Khuê tá hỏa xóa ngay status về dịch, fan ồ ạt chỉ trích vì thiếu hiểu biết - Ảnh 7
Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp bà con nên tuân thủ quy tắc 5K để đảm bảo an toàn cho sức khỏe
Cát Tường xách 'cả rổ' phong phì dày cộm giúp người nghèo mùa dịch, antifan 'nín thinh' vì dòng tin nhắn này sau đó

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