Khán giả vừa tiếc nuối vừa dành nhiều lời an ủi cho cả hai sau khi thông tin Đan Trường ly hôn Thuỷ Tiên được chia sẻ rầm rộ.

Lý do khiến cả hai đường ai nấy đi theo như vợ Đan Trường chia sẻ là do địa lý cách trở. Ngoài ra cả hai không dành được nhiều thời gian cho nhau. Khán giả xuýt xoa tiếc nuối cho một cuộc tình đẹp hơn 8 năm qua. Theo Trí Thức Trẻ, đầu năm 2020, Thuỷ Tiên từng chia sẻ về việc Đan Trường thường xuyên vắng nhà và cô phải chịu cảnh cô độc trong suốt 4 năm trời. Khi bé Thiên Từ chào đời cũng là lúc cô đón thêm niềm vui nhưng phải làm mẹ đơn thân vì Đan Trường bay qua bay lại giữa Mỹ và Việt Nam để làm việc. Nam ca sĩ di chuyển qua lại giữa hai quốc gia cũng là điều khán giả thông cảm vì anh còn phải đi hát và phục vụ cho công chúng.

Sau khi cả hai chia tay, khán giả đều đồng cảm và dành cho nam ca sĩ nhiều lời an ủi - Ảnh: Internet Thủy Tiên bộc bạch thêm: "Nếu nói đến sự gắn bó thì tới giờ, Thiên Từ cũng chưa hoàn toàn gắn bó với anh Trường vì anh vẫn phải đi đi, về về giữa Việt Nam và Mỹ. Đôi lúc, tôi thấy mình giống như một bà mẹ đơn thân". Ngoài ra khi chia sẻ trên Thanh Niên, Đan Trường từng tâm sự rằng buồn vì mùa dịch không có show diễn: "Khi tôi qua Mỹ, do dịch Covid-19 nên không ai đi diễn được hết, phải ở nhà thôi. Đôi lúc tôi rất buồn, những người quen ca hát hiện sống ở Mỹ nhưng muốn về Việt Nam thì mới hiểu được cảm giác này. Quen đi hát thường xuyên ở Việt Nam, khi qua Mỹ, một năm không có show nào thì rất khó chịu". Nam ca sĩ cũng cho biết bản thân cũng đi hát kiếm tiền nên không hề tự ti khi bà xã là đại gia.

Cả hai từng có 8 năm hạnh phúc mặn nồng bên nhau - Ảnh: Internet Tâm thư của Thủy Tiên từng chia sẻ: "Trong những năm vừa qua, dù hoàn cảnh sống khác xa nhau về không gian, thời gian nhưng Tiên và anh Trường đã cố gắng rất nhiều để nuôi dưỡng tình cảm và giữ hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên sau nhiều nỗ lực, Tiên và anh Trường đều không thể lấp đầy đều không thể lấp đầy những khác biệt trong cuộc sống và suy nghĩ của cả hai". Cả hai chia tay vì khoảng cách địa lý quá xa - Ảnh: Internet Hiện tại việc Đan Trường và Thủy Tiên đường ai nấy đi vẫn đang gây xôn xao cư dân mạng và khiến hàng triệu con tim yêu âm nhạc tiếc nuối cho một mối tình đẹp đã qua.

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