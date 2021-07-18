Điều hàng triệu khán giả quan tâm hiện tại: Lý do vợ chồng Đan Trường 'đường ai nấy đi' sau 8 năm mặn nồng là gì?

Sau khi xem lý do vợ chồng Đan Trường ly hôn nhiều khán giả đã nghẹn ngào tiếc nuối cho mối tơ duyên đẹp của cả hai.
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Thông tin vợ chồng Đan Trường ly hôn làm bao con tim yêu âm nhạc Việt lẫn anh Bo buồn man mác. Ai cũng xuýt xoa tiếc nuối cho một cuộc hôn nhân đẹp và cậu con trai thông minh kháu khỉnh của cả hai. Điều fan tò mò nhất hiện nay chính là nguyên nhân cả hai đường ai nấy đi. Khi nghe thấu sự tình, chắc chắn nhiều khán giả sẽ đồng cảm cho quyết định của cả hai.
Trong tâm thư mà Thủy Tiên chia sẻ lên trang cá nhân, cô cho rằng khoảng cách địa lý khiến cả hai không thể tìm sự đồng cảm.
"Ba mẹ cũng biết rõ hoàn cảnh của chúng con. Sự xa cách từ địa lý cho đến suy nghĩ đã khiến trái tim chúng con cũng xa cách nhau và không thể hàn gắn lại được. Khi sự cảm thông và chia sẻ không còn nữa, thì giải thoát cho nhau là cách tốt nhất".
Ngoài ra cô còn cho rằng cả hai có những khác biệt trong suy nghĩ: "Sau tất cả những nỗ lực, Tiên và anh Trường đều không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống của cả hai. Nếu cứ cố gắng níu kéo khi không có được tiếng nói chung thì cuộc sống vợ chồng không thể nào xây dựng nên được một mái ấm hạnh phúc, một gia đình đúng nghĩa".
Hiện tại, thông tin cả hai ly hôn đang gây xôn xao cư dân mạng và khiến hàng triệu con tim mến mộ Đan Trường vô cùng tiếc nuối.