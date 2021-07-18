Không chỉ nổi tiếng với trang phục 'hở ngang dọc', Ngọc Trinh còn 'gây bão' khi tung chiêu rao giảng đạo lý trên sóng livestream

Ngọc Trinh là một mỹ nhân bikini với số đo ba vòng hoàn hảo. Tuy nhiên có lẽ vì đã chán với hình ảnh gợi cảm nên dạo gần đây cô ăn mặc kín đáo và phát ngôn đạo lý khiến fan tò mò xen lẫn thích thú.
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Dạo gần đây cựu Hoa hậu Hoàn Cầu Ngọc Trinh luôn "sát rạt" bên Vũ Khắc Tiệp mọi lúc mọi nơi và còn thả thính nhau trên trang cá nhân khiến fan nghi vấn về mối quan hệ của cả hai. Cô cũng chăm chỉ khoe dáng ngọc bên hồ bơi nhà "ông trùm Venus" và chuẩn bị cho dự án làm CEO của mình.
Mới đây người đẹp Trà Vinh lại khiến dân chúng xôn xao khi tung ra nhiều câu đạo lý "mát trời ông địa" trên sóng livestream: "Nghịch cảnh là 1 phần của cuộc sống, nó không thể bị kiểm soát. Cái có thể kiểm soát là chúng ta sẽ phản ứng trước nó như thế nào”. Có thể thấy cô muốn khán giả suy ngẫm thêm về những sóng gió trong cuộc đời. Chẳng hạn khi đổ nợ hay khi không xu dính túi thì chúng ta sẽ ứng xử thế nào cho có phong cách và phải biết vươn lên thay vì cứ chăm chăm cặp đại gia là không tốt. Nữ hoàng bikini cũng tự lấy bản thân ra làm gương để các đàn em noi theo. Cô cũng có hoàn cảnh khó khăn nhưng vì nghị lực sống và biết phấn đấu vươn lên nên giờ đã sở hữu nhà chục tỷ và hàng triệu người hâm mộ.
Mỹ nhân Trà Vinh từng chinh qua rất nhiều nghề như đi bưng bún đến phục vụ cho quán bi-a khiến fan mủi lòng muốn rớt nước mắt. Tuy nhiên, giống như một á hậu đã nói "có công mài sắt có ngày nên kim", sau 5 năm nỗ lực xông pha trận mạc Ngọc Trinh đã hiên ngang "đánh Đông dẹp Bắc" và bước lên vị trí diễn viên và giám đốc, nhà sáng lập vô cùng vinh dự và lắm hào quang.
Cuối buổi livestream Ngọc Trinh đanh thép khẳng định: “Đừng bao giờ bị nghịch cảnh làm nhụt chí và luôn luôn đặt niềm tin, ước mơ của mình lên hàng đầu, giống như những gì Trinh từng làm". Dù gì đi nữa thì những buổi rao giảng đạo lý của chị đẹp Trà Vinh vẫn nhận nhiều lời khen từ cư dân mạng. Nhiều đàn em gật đầu răm rắp và cũng mong mau chóng làm giàu như đàn chị để có một vị trí đứng trong giới showbiz. Hiện tại hình tượng kín đáo và rao giảng đạo lý của nữ hoàng bikini vẫn nhận nhiều bình luận rôm rả từ cư dân mạng.