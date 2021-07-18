Không chỉ nổi tiếng với trang phục 'hở ngang dọc', Ngọc Trinh còn 'gây bão' khi tung chiêu rao giảng đạo lý trên sóng livestream

Dạo gần đây cựu Hoa hậu Hoàn Cầu Ngọc Trinh luôn "sát rạt" bên Vũ Khắc Tiệp mọi lúc mọi nơi và còn thả thính nhau trên trang cá nhân khiến fan nghi vấn về mối quan hệ của cả hai. Cô cũng chăm chỉ khoe dáng ngọc bên hồ bơi nhà "ông trùm Venus" và chuẩn bị cho dự án làm CEO của mình.

Ngọc Trinh khuyên đàn em nên nỗ lực trong cuộc sống - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây người đẹp Trà Vinh lại khiến dân chúng xôn xao khi tung ra nhiều câu đạo lý "mát trời ông địa" trên sóng livestream: "Nghịch cảnh là 1 phần của cuộc sống, nó không thể bị kiểm soát. Cái có thể kiểm soát là chúng ta sẽ phản ứng trước nó như thế nào”. Có thể thấy cô muốn khán giả suy ngẫm thêm về những sóng gió trong cuộc đời. Chẳng hạn khi đổ nợ hay khi không xu dính túi thì chúng ta sẽ ứng xử thế nào cho có phong cách và phải biết vươn lên thay vì cứ chăm chăm cặp đại gia là không tốt. Nữ hoàng bikini cũng tự lấy bản thân ra làm gương để các đàn em noi theo. Cô cũng có hoàn cảnh khó khăn nhưng vì nghị lực sống và biết phấn đấu vươn lên nên giờ đã sở hữu nhà chục tỷ và hàng triệu người hâm mộ.