Cát Tường xách 'cả rổ' phong phì dày cộm giúp người nghèo mùa dịch, antifan 'nín thinh' vì dòng tin nhắn này sau đó

Hậu trường 19/07/2021 11:15

Ngoài chuẩn bị phong bì cho các hoàn cảnh khó khăn, MC Cát Tường còn lên tiếng đanh thép cho rằng bản thân nghệ sĩ vẫn âm thầm hỗ trợ người nghèo mùa dịch khiến antifan 'cứng họng'.

Cát Tường được đông đảo khán giả biết đến là một bà mai duyên dáng cùng chuyện tình duyên lận đận. Cô từng có lúc lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi mất thu nhập khi chấm dứt hợp đồng một chương trình hẹn hò và lo lắng không đủ chi phí trang trải cho con. Tuy nhiên nhờ sự cố gắng trong công việc mọi thứ đã dần ổn định và cuộc sống của nữ MC cũng tốt hơn rất nhiều.

cat tuong 1
Bà mai Cát Tường ngoài dẫn dắt các chương trình hẹn hò duyên dáng còn rất chăm hành thiện - Ảnh: Internet

Mới đây cô đã chia sẻ một bài đăng gồm một xấp phong bì rất to để giúp đỡ bà con khó khăn trong mùa dịch nhận vô vàng lời khen có cánh của khán giả. Tuy nhiên bài đăng đã biến mất trên trang cá nhân. Cát Tường cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ những hoàn cảnh neo đơn tại TP.HCM. Buổi từ thiện diễn ra là vào thứ hai của tuần tới và chính nữ MC sẽ đích thân thực hiện. Được biết mỗi phong bì trị giá 500 ngàn đồng.

cat tuong 2
Hình ảnh một xấp phong bì của MC Cát Tường chia sẻ lên trang cá nhân tuy nhiên cô đã bất ngờ xóa ngay sau đó - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra cô cũng chia sẻ thêm về hình ảnh đội một chiếc mũ an toàn trong mùa dịch để chuẩn bị hành thiện lên trang cá nhân. Việc này nhận được vô vàng lời khen của khán giả. Nhiều người còn chúc cô có sức khỏe tốt để cùng tham gia giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong tương lai. 

cat tuong 3
Ngoài ra cô cũng khoe chiếc mũ an toàn khi đi hành thiện trong thời gian tới - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó Cát Tường cũng muốn nhắn nhủ đến các antifan rằng cô từng bị nhiều người dùng những từ ngữ nặng lời, tố nghệ sĩ không lo chống dịch dù bản thân cô và nhiều đồng nghiệp đã và vẫn đang âm thầm làm, chỉ là không muốn công khai với truyền thông để tránh những điều tiếng không hay.

cat tuong 4
Nhiều khán giả dành cho cô lời động viên và mong nữ MC giữ gìn sức khỏe - Ảnh: Chụp màn hình

MC gốc Huế chia sẻ thêm: "Xin mấy anh hùng bàn phím đừng vào cào nhà em nữa nha. Em đăng tin lên đây là để cảm ơn các mạnh thường quân và bạn bè của em chứ em không có ý khoe khoang hay đánh bóng tên tuổi gì hết nha. Tại bữa giờ em cũng âm thầm làm mà mấy anh chị “trách" em quá. Em đăng gì lên nhà em mấy anh chị cũng vô nói em rảnh “nghệ sĩ mà không lo đi giúp Nhà nước chống dịch". Em thật là khổ tâm lắm. Xin cám ơn quý vị. Xin gửi cho nhau chút năng lượng tích cực!".

Cát Tường đạt nhiều giải thưởng về phim ảnhâm nhạc khi còn rất trẻ. Thập niên 2000 nhờ có những danh hiệu lớn này mà cô vô cùng đắt show và còn tham gia ca hát khi mới 19 tuổi. Có cuộc hôn nhân không mấy suôn sẻ và cuộc sống cũng không giàu sang như nhiều ngôi sao showbiz khác nên việc cô hành thiện giúp đời nhận nhiều lời khen của khán giả hâm mộ.

BIẾN MỚI: Ông bầu ruột Đan Trường úp mở 'thâm cung bí sử' lí do cặp đôi chia tay tuy nhiên xóa ngay lập tức, fan đã chụp ngay và luôn

BIẾN MỚI: Ông bầu ruột Đan Trường úp mở 'thâm cung bí sử' lí do cặp đôi chia tay tuy nhiên xóa ngay lập tức, fan đã chụp ngay và luôn

Dù đã xóa ngay bài đăng này nhưng khán giả đã chụp lại được và nhiều fan của Đan Trường đang chú ý đến bài đăng này.

Xem thêm
Từ khóa:   mc cát tường cát tường từ thiện cát tường mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 50 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 50 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 50 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36