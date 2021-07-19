Ngoài chuẩn bị phong bì cho các hoàn cảnh khó khăn, MC Cát Tường còn lên tiếng đanh thép cho rằng bản thân nghệ sĩ vẫn âm thầm hỗ trợ người nghèo mùa dịch khiến antifan 'cứng họng'.

Cát Tường được đông đảo khán giả biết đến là một bà mai duyên dáng cùng chuyện tình duyên lận đận. Cô từng có lúc lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi mất thu nhập khi chấm dứt hợp đồng một chương trình hẹn hò và lo lắng không đủ chi phí trang trải cho con. Tuy nhiên nhờ sự cố gắng trong công việc mọi thứ đã dần ổn định và cuộc sống của nữ MC cũng tốt hơn rất nhiều. Bà mai Cát Tường ngoài dẫn dắt các chương trình hẹn hò duyên dáng còn rất chăm hành thiện - Ảnh: Internet Mới đây cô đã chia sẻ một bài đăng gồm một xấp phong bì rất to để giúp đỡ bà con khó khăn trong mùa dịch nhận vô vàng lời khen có cánh của khán giả. Tuy nhiên bài đăng đã biến mất trên trang cá nhân. Cát Tường cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ những hoàn cảnh neo đơn tại TP.HCM. Buổi từ thiện diễn ra là vào thứ hai của tuần tới và chính nữ MC sẽ đích thân thực hiện. Được biết mỗi phong bì trị giá 500 ngàn đồng.

Hình ảnh một xấp phong bì của MC Cát Tường chia sẻ lên trang cá nhân tuy nhiên cô đã bất ngờ xóa ngay sau đó - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra cô cũng chia sẻ thêm về hình ảnh đội một chiếc mũ an toàn trong mùa dịch để chuẩn bị hành thiện lên trang cá nhân. Việc này nhận được vô vàng lời khen của khán giả. Nhiều người còn chúc cô có sức khỏe tốt để cùng tham gia giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong tương lai. Ngoài ra cô cũng khoe chiếc mũ an toàn khi đi hành thiện trong thời gian tới - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó Cát Tường cũng muốn nhắn nhủ đến các antifan rằng cô từng bị nhiều người dùng những từ ngữ nặng lời, tố nghệ sĩ không lo chống dịch dù bản thân cô và nhiều đồng nghiệp đã và vẫn đang âm thầm làm, chỉ là không muốn công khai với truyền thông để tránh những điều tiếng không hay.

Nhiều khán giả dành cho cô lời động viên và mong nữ MC giữ gìn sức khỏe - Ảnh: Chụp màn hình MC gốc Huế chia sẻ thêm: "Xin mấy anh hùng bàn phím đừng vào cào nhà em nữa nha. Em đăng tin lên đây là để cảm ơn các mạnh thường quân và bạn bè của em chứ em không có ý khoe khoang hay đánh bóng tên tuổi gì hết nha. Tại bữa giờ em cũng âm thầm làm mà mấy anh chị “trách" em quá. Em đăng gì lên nhà em mấy anh chị cũng vô nói em rảnh “nghệ sĩ mà không lo đi giúp Nhà nước chống dịch". Em thật là khổ tâm lắm. Xin cám ơn quý vị. Xin gửi cho nhau chút năng lượng tích cực!". Cát Tường đạt nhiều giải thưởng về phim ảnh và âm nhạc khi còn rất trẻ. Thập niên 2000 nhờ có những danh hiệu lớn này mà cô vô cùng đắt show và còn tham gia ca hát khi mới 19 tuổi. Có cuộc hôn nhân không mấy suôn sẻ và cuộc sống cũng không giàu sang như nhiều ngôi sao showbiz khác nên việc cô hành thiện giúp đời nhận nhiều lời khen của khán giả hâm mộ.

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