BIẾN MỚI: Ông bầu ruột Đan Trường úp mở 'thâm cung bí sử' lí do cặp đôi chia tay tuy nhiên xóa ngay lập tức, fan đã chụp ngay và luôn

Thủy Tiên và Đan Trường đã chia tay trong sự tiếc nuối vô bờ bến của khán giả. Cả hai từng rất hạnh phúc khi có một cậu con trai tên Thiên Từ nên khi nghe thông tin này hàng triệu khán giả yêu âm nhạc đã sốc vô cùng. Nhiều fan thắc mắc lý do tại sao cặp đôi "đường ai nấy đi" tuy nhiên cũng có người đồng cảm sau khi hai bên lên tiếng chia sẻ về lý do ly hôn trong văn minh và tôn trọng lẫn nhau.

Thủy Tiên và Đan Trường đã đường ai nấy đi sau 8 năm gắn bó bên nhau - Ảnh: Internet

Điều gây chú ý nhất là khi Đan Trường chia sẻ ngắn gọn về cuộc tình đã qua: "Chúng tôi rất tiếc khi thông báo trong thời gian này, mong mọi người hiểu" thì quản lý đã bất ngờ chia sẻ một bài đăng về chuyện ly hôn của nam ca sĩ: "Tiếc cho Đan Trường và Thủy Tiên. Khâm phục sự chia tay rất, rất, rất văn minh của cả 2 người ". Quản lý của Đan Trường đã chỉnh sửa bài đăng 3 lần và còn chia sẻ thêm: "Anh tôn trọng quyết định của 2 bạn khi khoảng cách địa lý là rào cản quan trọng nhất", tuy nhiên sau đó đã xoá bỏ dòng này.