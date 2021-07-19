BIẾN MỚI: Ông bầu ruột Đan Trường úp mở 'thâm cung bí sử' lí do cặp đôi chia tay tuy nhiên xóa ngay lập tức, fan đã chụp ngay và luôn

Dù đã xóa ngay bài đăng này nhưng khán giả đã chụp lại được và nhiều fan của Đan Trường đang chú ý đến bài đăng này.
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Thủy Tiên và Đan Trường đã chia tay trong sự tiếc nuối vô bờ bến của khán giả. Cả hai từng rất hạnh phúc khi có một cậu con trai tên Thiên Từ nên khi nghe thông tin này hàng triệu khán giả yêu âm nhạc đã sốc vô cùng. Nhiều fan thắc mắc lý do tại sao cặp đôi "đường ai nấy đi" tuy nhiên cũng có người đồng cảm sau khi hai bên lên tiếng chia sẻ về lý do ly hôn trong văn minh và tôn trọng lẫn nhau.
Điều gây chú ý nhất là khi Đan Trường chia sẻ ngắn gọn về cuộc tình đã qua: "Chúng tôi rất tiếc khi thông báo trong thời gian này, mong mọi người hiểu" thì quản lý đã bất ngờ chia sẻ một bài đăng về chuyện ly hôn của nam ca sĩ: "Tiếc cho Đan Trường và Thủy Tiên. Khâm phục sự chia tay rất, rất, rất văn minh của cả 2 người ". Quản lý của Đan Trường đã chỉnh sửa bài đăng 3 lần và còn chia sẻ thêm: "Anh tôn trọng quyết định của 2 bạn khi khoảng cách địa lý là rào cản quan trọng nhất", tuy nhiên sau đó đã xoá bỏ dòng này.
Ngoài ra, trong một bài đăng nói về chuyện chia tay, bà xã Đan Trường bộc bạch: "Trong những năm vừa qua, dù hoàn cảnh sống cách xa nhau về không gian, thời gian nhưng Tiên và anh Trường vẫn cố gắng rất nhiều để có thể nuôi dưỡng tình cảm và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau tất cả những nỗ lực, Tiên và anh Trường đều không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống của cả hai. Nếu cứ cố gắng níu kéo khi không có được tiếng nói chung thì cuộc sống vợ chồng không thể nào xây dựng nên được một mái ấm hạnh phúc, một gia đình đúng nghĩa".
Sau khi thông tin ca hai ly hôn, nhiều khán giả cho rằng đó là quyết định cá nhân của thần tượng và người hâm mộ cũng không nên xen quá sâu vào chuyện gia đình của nam ca sĩ. Mọi người dành nhiều lời an ủi cho Đan Trường và hy vọng ca sĩ Kiếp Ve Sầu sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ để trở lại sân khấu.
Hiện tại việc quản lý Đan Trường xóa vội bài đăng trên vẫn gây xôn xao cho khán giả.