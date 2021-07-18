Hậu ly hôn, quý tử 'ngậm thìa kim cương' nhà Đan Trường sống cùng bố hay mẹ?

Hậu trường 18/07/2021 16:08

Sau khi thông tin Đan Trường ly hôn vợ được chia sẻ rộng rãi, khán giả quan tâm cậu con trai quý tử của cả hai sẽ sống cùng ai?

Đan Trường và bà xã đại gia Thủy Tiên đã chính thức ly hôn trong sự tiếc nuối của hàng triệu con tim hâm mộ. Theo như vợ cũ anh Bo chia sẻ thì lí do chia tay là do khoảng cách địa lý quá xa và cả hai chưa thật sự hiểu cho nhau ở một số vấn đề. Tuy nhiên đa phần khán giả đều đồng cảm cho cả hai hậu ly hôn và mong mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn về cuộc hôn nhân này.

Hậu ly hôn, quý tử 'ngậm thìa kim cương' nhà Đan Trường sống cùng bố hay mẹ? - Ảnh 1

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Đan Trường và bà xã cũ bên cậu con trai Thiên Từ đáng yêu và thông minh - Ảnh: Internet

Sau khi ca sĩ Kiếp Ve Sầu ly hôn vợ, bé Thiên Từ là con chung của cả hai cũng được nhiều khán giả thắc mắc là sẽ sống cùng ai.  Theo SAOstar,  đại diện Đan Trường cho biết bé Thiên Từ sẽ sống cùng mẹ và nam ca sĩ thường xuyên chăm sóc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm với con khiến khán giả cũng an tâm phần nào. 

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Cậu bé thành tạo 4 thứ tiếng khi mới lên 3 tuổi - Ảnh: Internet

Phía đại diện của nam ca sĩ tiết lộ thêm: "Cả hai không hề có mâu thuẫn, không có ghen tuông, tài sản cũng không tranh chấp. Thiên Từ sẽ do Thủy Tiên chăm sóc. Cậu bé như cục vàng của mẹ. Đan Trường sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm với con".

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Gương mặt điển trai của Thiên Từ - Ảnh: Internet
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Hậu ly hôn, quý tử 'ngậm thìa kim cương' nhà Đan Trường sống cùng bố hay mẹ? - Ảnh 6

Thông tin Đan Trường và Thủy Tiên đường ai nấy đi khiến khán giả vô cùng tiếc nuối - Ảnh: Internet
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Cơ ngơi bạc tỷ của vợ chồng Đan Trường trước ly hôn tại Mỹ - Ảnh: Internet

Con trai Đan Trường được mệnh danh là quý tử ngậm thìa vàng khi chào đời vì có ba là ca sĩ nổi tiếng và mẹ là doanh nhân giàu có. Cậu bé thành thạo 4 thứ tiếng khi vừa lên 3 tuổi và có nét điển trai thông minh nhận nhiều lời khen có cánh của fan hâm mộ.

Điều hàng triệu khán giả quan tâm hiện tại: Lý do vợ chồng Đan Trường 'đường ai nấy đi' sau 8 năm mặn nồng là gì?

Điều hàng triệu khán giả quan tâm hiện tại: Lý do vợ chồng Đan Trường 'đường ai nấy đi' sau 8 năm mặn nồng là gì?

Sau khi xem lý do vợ chồng Đan Trường ly hôn nhiều khán giả đã nghẹn ngào tiếc nuối cho mối tơ duyên đẹp của cả hai.

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