Danh hài ‘kiệt xuất’ VBiz tiết lộ bị nhiều nghệ sĩ trẻ chỉ trích vì phát ngôn về Hoài Linh, khán giả một mực bảo vệ: 'Không việc gì phải xin lỗi'

NS Tấn Hoàng thời gian gần đây liên tiếp có những phát ngôn liên quan đến Hoài Linh, mới đây anh lại tiếp tục chia sẻ lí do xin lỗi đàn em khiến khán giả chú ý.

Hoài Linh từng không may vướng phải lùm xùm từ thiện 14 tỷ, thời điểm đó anh nhận nhiều ý kiến trái chiều không chỉ từ cư dân mạng mà còn từ nhiều lời ẩn ý của các đồng nghiệp trong nghề. Tấn Hoàng là một ví dụ, tuy nhiên ngay sau đó nghệ sĩ này đã lên tiếng xin lỗi Hoài Linh về việc nhắc nhở đàn em sử dụng tiền từ thiện sao cho hợp lý. Tấn Hoàng lại tiếp tục phát biểu ý kiến liên quan đến Hoài Linh - Ảnh: Internet Mọi việc tưởng chừng như đã “sóng yên biển lặng” thì mới đây Tấn Hoàng lại tiếp tục khiến khán giả sốc khi cho rằng rất nhiều khán giả chỉ trích anh nên vì quá nhục phải lên tiếng xin lỗi Hoài Linh. Anh chia sẻ: “Hôm nọ, tôi có lên tiếng xin lỗi nghệ sĩ Hoài Linh và nhận được 1300 bình luận từ khán giả. Tôi đọc hết, đọc rất kỹ, không bỏ sót một bình luận nào hết. Một số khán giả nói tại sao tôi phải xin lỗi khi tôi không có lỗi với Hoài Linh. Một số khác thì đả kích tôi, chỉ trích tôi nói sai về Hoài Linh, nhục quá nên phải xin lỗi Hoài Linh. Tôi đọc hết và thả tim hết tất cả các bình luận để mọi người thấy rằng tôi đã đọc, đã tiếp nhận”.

NS Tấn Hoàng ăn mặc chỉnh chu ngồi trong khách sạn tâm sự về đàn em - Ảnh: Chụp từ clip Ngoài ra nam nghệ sĩ hài “kiệt xuất” một thời còn khiến khán giả xôn xao khi bật mí nhiều đàn em trong giới showbiz còn gọi điện cho anh chỉ trích, thậm chí nói nặng lời và cúp máy ngang không chịu nghe anh giải thích: “Bây giờ đã 3 giờ khuya rồi, tôi nằm trằn trọc hoài không ngủ được nên quyết định ngồi dậy, mặc áo sơ mi cho thật lịch sự, đàng hoàng để tâm sự cùng khán giả. Tôi đang rất buồn, lại nằm lăn lộn trong khách sạn có một mình. Nỗi buồn không biết chia sẻ với ai nên tôi phải bật dậy tâm sự cùng khán giả, chứ không thể đợi đến sáng được. Tôi xin lỗi Hoài Linh vì có lí do. Trước khi tôi lên tiếng xin lỗi, đã có mấy em nghệ sĩ trẻ gọi điện cho tôi để nói nặng lời, chỉ trích nặng nề. Tôi không cãi lại, cứ để cho họ nói hết. Tôi chỉ bảo họ: "Chắc em chưa hiểu anh". Tôi vừa nói tới đó thì họ cúp máy luôn, không cho tôi nói tiếp. Họ nóng giận nên xúc phạm tôi nặng nề. Tôi hiểu nên thông cảm cho họ, chứ không buồn phiền, trách cứ gì hết”. Anh cũng nhấn mạnh rằng nếu cá nhân nghệ sĩ yêu cầu anh lên tiếng xin lỗi anh sẽ không làm thế. Tuy nhiên khi nghe cộng đồng mạng muốn mình đứng ra xin lỗi đàn em thì anh bằng lòng ngay, lí do Tấn Hoàng đưa ra như sau: "Về phía cá nhân, nếu nghệ sĩ nào yêu cầu tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm theo đâu vì đó chỉ là cá nhân họ muốn thế. Nhưng như đã nói, hôm đó tôi đọc được một bài báo về showbiz, trong đó có ghi số đông cộng đồng mạng buộc tôi phải xin lỗi Hoài Linh, nên tôi mới xin lỗi. Tôi đọc xong bài báo đó và ngồi suy nghĩ xem cộng đồng mạng là ai. Cộng đồng mạng chính là khán giả chứ ai nữa, lại còn là số đông yêu cầu”.

Tấn Hoàng là một nghệ sĩ 'lão làng' trong giới showbiz, gần đây anh lên tiếng xin lỗi Hoài Linh khiến khán giả xôn xao - Ảnh: Internet “Từ xưa tới giờ tôi đã rất tôn trọng khán giả. Tôi cho khán giả là hàng đầu, khán giả đứng trước rồi mới tới gia đình tôi vì nồi cơm gia đình tôi ăn là từ khán giả mang tới. Vì thế nên khi thấy cộng đồng mạng nói vậy, tôi khá lo lắng, chứ không hề có áp lực nào từ giới nghệ sĩ hết”. Tấn Hoàng cho biết thêm. Kết thúc bài chia sẻ, nam nghệ sĩ hài bộc bạch rằng anh cũng chỉ là người phàm và mong khán giả có cái nhìn khách quan hơn trong tương lai: “Từ đó, tôi phải xin lỗi để cộng đồng mạng vui lòng và cá nhân Hoài Linh cũng mát lòng. Tôi không muốn làm tổn thương ai hết. Trong cuộc sống này, nếu tôi làm một ai buồn thì tôi phải xin lỗi. Xin lỗi là một văn hóa. Đã là người phàm, không ai là không có lỗi hết. Ai dám khẳng định từ nhỏ tới lớn không có lỗi là chưa làm đúng”. Khán giả cho rằng anh không việc gì phải xin lỗi vì khán giả luôn ủng hộ nam nghệ sĩ hết mình - Ảnh: Chụp màn hình Clip vừa lên sóng nhận được khá nhiều lời bình luận từ cư dân mạng và hiện vẫn đang khiến nhiều khán giả quan tâm chú ý.

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