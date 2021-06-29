Duy Phương lại réo tên Hoài Linh vào clip Youtube, vợ 3 nhắc nhở: 'Nói chuyện của mình thôi, đừng nói chuyện của người ta’

Sau khi lôi tên Hoài Linh vào câu chuyện của mình dù không hề liên quan, NS Duy Phương đã bị vợ nhắc khéo ‘đừng nói chuyện của người ta’.

Những ngày qua Duy Phương liên tục có những phát biểu gây xôn xao cộng đồng mạng. Mới đây nhất nam nghệ sĩ hài đã chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống trên kênh Youtube. Anh cũng cho biết vợ cũ đã nhắc khéo Duy Phương không nên nói đụng chạm đến các vấn đề trong showbiz. Nếu muốn chia sẻ thì nên tập trung vào chuyện gia đình sẽ tốt hơn. Vợ 3 của NS Duy Phương bộc bạch: "Anh nói chuyện thì nói những chuyện của mình thôi, đừng nói chuyện của người ta". Khi thấy bà xã lên tiếng, anh liền đáp lại: "Không có đâu, người ta nghe người ta biết, anh nói đàng hoàng chứ không nói linh tinh".

Vợ 3 Duy Phương khuyên ông không nên nói chuyện của người ta - Ảnh: Internet Ông cho rằng những lời mình nói vừa qua là công tâm chứ không hề nói xấu ai cả. Duy Phương lên tiếng để mong mọi thức được tốt đẹp hơn. Ngoài ra ông mong mọi người hãy hiểu tâm tư tình cảm của mình mà có cái nhìn khách quan chứ đừng nên tiêu cực. "Tôi là người Sài Gòn gốc, sống tại Bình Thạnh. Sau nhiều lần đổ vỡ, phá sản, tôi chuyển sang thuê căn nhà hiện tại để bán bánh bèo và ở cùng vợ con. Hai vợ chồng tôi cứ túc tắc bán bánh bèo qua ngày kiếm sống, làm vừa sức, làm được đến đâu thì làm. Con nó phụ được đến đâu thì phụ. Tôi bán bánh bèo này được ba, bốn tháng rồi. Trước đó tôi bán cơm và mì Quảng nhưng lỗ nên chuyển qua bánh bèo cho người ta dễ ăn hơn. Nhiều khán giả cũng quý tôi nên tới ăn ủng hộ". Duy Phương cho biết thêm.

Duy Phương đang kinh doanh quán ăn tuy nhiên do Covid-19 nên tình hình không mấy khá khẩm - Ảnh: Internet Ông còn cho rằng vụ lùm xùm NS Hoài Linh bị tố chậm giải ngân hơn 13 tỷ đồng tiền từ thiện khán giả cũng đã bàn tán rồi, nên mình nói thêm cũng bằng thừa: "Về chuyện Hoài Linh giữ tiền từ thiện, mọi người đã nói nhiều rồi, tôi nói thêm cũng bằng thừa. Quan trọng bây giờ là nhận thức của công chúng đã khác nhiều rồi và người ta cũng đã nghĩ không mấy tốt đẹp về Hoài Linh. Câu chuyện này khiến hình ảnh Hoài Linh mất đi trong lòng công chúng, bản thân Hoài Linh trở thành một vấn đề để xem xét". Duy Phương còn chia sẻ rằng rất khó để lấy lại tình cảm từ khán giả và chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian dài: Nói gì thì nói, đến giờ người ta cũng nghĩ không đẹp về Hoài Linh. Câu chuyện này khiến hình ảnh Hoài Linh mất đi trong lòng công chúng, bản thân Hoài Linh trở thành một vấn đề để xem xét. Điều này dù có cố gỡ hay nói gì đi nữa cũng khó, rất khó để Hoài Linh lấy lại tình cảm từ công chúng, phải có thời gian". Khán giả cho rằng nam nghệ sĩ hài nên tập trung lo cho cuộc sống cá nhân thay vì chăm chăm vào chuyện showbiz vì chẳng hề liên quan đến mình - Ảnh: Internet Không chỉ riêng vợ 3 Duy Phương mà nhiều khán giả cũng mong nam nghệ sĩ hài nên tập trung buôn bán để lo cuộc sống cá nhân tốt hơn thay vì cứ chăm chăm vào chuyện showbiz dù chẳng hề liên quan đến mình. NS Hoài Linh cũng đã lên tiếng đính chính trong clip dài hơn 50 phút về chuyện từ thiện và cũng đã nhận khá nhiều sự cảm thông từ khán giả trước đó.

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