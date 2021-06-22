Thắng kiện 400 triệu nhưng 'ẩn tình' gì khiến NS Duy Phương không còn 1 đồng, vẫn phải sống 'nhờ vả' cộng đồng mạng?

Nhiều khán giả thắc mắc NS Duy Phương đã sử dụng số tiền ấy như thế nào mà chỉ trong chớp mắt phải lên mạng nhờ cộng đồng trợ giúp?

Cõi mạng từng xôn xao vì thông tin NS Lê Giang chia sẻ về chồng cũ trên một show truyền hình. Thế nhưng ngay sau đó NS Duy Phương đã phản bác và kiện chương trình đó vì đưa thông tin không đúng sự thật. Sau vụ kiện ấy ông được bồi thường 400 triệu và lấy lại danh dự trong lòng khán giả. Lê Giang từng có những chia sẻ về chồng cũ Duy Phương sau vụ ly hôn - Ảnh: Internet Sau đó, NS Duy Phương đã chia sẻ về vụ kiện và số tiền trên: "Chương trình đã bồi thường cho tôi 400 triệu. Hôm đi nhận tiền, tôi chở con đi theo, trên đường về tôi nói với con út Duy Bách rằng, con làm chứng cho ba, số tiền này ba không ăn một đồng, một triệu nào đâu nhé! Ba làm ăn thua lỗ vì uy tín bị chương trình đó làm tổn hại nên ba lấy hết chỗ tiền này trả cho người ta. Lỡ về nhà mẹ có hỏi tiền thì con làm chứng cho ba như thế. Tôi phải nói ra như vậy, không nhiều người cứ bảo tôi lấy mấy trăm triệu về mà vẫn than thở. Tôi nợ người ta, toàn nợ vài chục triệu một nên có trả cả đời cũng không hết. Tôi là nghệ sĩ thì phải sòng phẳng, không thể ôm tiền mà ăn được".

Chia sẻ trên Dân Việt, danh hài đình đám một thời cho hay sau khi nhận tiền thưởng, ông đã nhanh chóng trả lãi cho chủ nợ để tiếp tục kinh doanh quán nhậu. Vì vay nhiều đầu nên số tiền gốc và lãi cộng dồn lên khá nhiều. Ngay sau khi trả hết nợ, NS Duy Phương tiếp tục sống trong cảnh khó khăn và phải buôn bán để kiếm cơm qua ngày. Duy Phương cho biết sau khi thắng kiện 400 triệu ông đã trả hết nợ và hiện tại cuộc sống khá khó khăn - Ảnh: Internet "Từ năm 2016 trở về trước, thỉnh thoảng tôi vẫn được mời đi diễn các đám tiệc, đám cưới, chương trình nhỏ... Nhưng từ 2016 trở về đây, không còn ai mời và mất dần công việc. Có lẽ người ta đã quên mình. Ánh hào quang của những cái mới bây giờ rực rỡ quá nên người ta quên mình luôn. Bây giờ tôi cũng không đến nỗi quá cơ cực vì vẫn buôn bán kiếm ăn qua ngày được nhưng tôi buồn cho phận đời nghệ sĩ của mình thôi", Duy Phương bộc bạch.

NS Duy Phương chia sẻ thêm, trong số các con, hiện con gái Lê Lộc lâu lâu vẫn cho tiền ông. Nam danh hài cho biết: "Tôi mở miệng ra thì con tôi bảo: 'Thôi ba đừng nói gì hết. Ba nói ra con làm nghề ảnh hưởng con'. Tôi có làm gì xấu đâu mà ảnh hưởng. Tôi nói điều đúng đắn thì phải cho tôi nói chứ. Nó quên mình luôn. Nó chỉ biết bố thí, cho mình vậy thôi chứ không được nói gì hết, mình cứ sống lủi thủi vậy thôi". NS Duy Phương và con trai Duy Phước - Ảnh: Internet Giữa lùm xùm chuyện riêng tư của gia đình được mổ xẻ trên mạng, con trai Duy Phương, diễn viên Duy Phước đã viết trên trang cá nhân: "Gia đình, nơi mà tôi nghĩ khi mệt mỏi và áp lực sẽ quay về. Và cũng không có nỗi đau nào bằng chính gia đình của mình đẩy mình vào đường cùng. Ai hiểu tôi đã làm những gì? Và cố gắng ra sao để phụng dưỡng những bậc sinh thành? Lẽ nào mỗi lần tôi chuyển khoản tôi phải công khai trên mạng xã hội bằng những hóa đơn ngân hàng hoặc chụp tấm ảnh công khai tận tay đưa số tiền ấy cho cha mẹ mình như đi từ thiện".

Lê Giang có động thái lạ giữa lúc chồng cũ Duy Phương khóc lóc than vãn nghèo khổ con không chu cấp Lê Giang và cô con gái Lê Lộc đã có màn xuất hiện khá tươi tắn và không đá động gì đến NS Duy Phương sau lùm xùm chuyện gia đình thời gian qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-kien-400-trieu-nhung-an-tinh-gi-khien-ns-duy-phuong-khong-con-1-dong-van-phai-song-nho-va-cong-dong-mang-409664.html