Showbiz đang dính hạn nặng khi lùm xùm "từ thiện" và "con nuôi" chưa lắng xuống thì bỗng dưng xôn xao khi NS Duy Phương bất ngờ đăng clip khóc lóc kể lể cho rằng con cái không chu cấp, vô tâm với cha già đang sống cảnh khó khăn. Nhiều khán giả tỏ ra thương cảm cho ông tuy nhiên một số cư dân mạng lại cho rằng chuyện gia đình riêng thì chỉ người trong cuộc mới hiểu, khuyên nam nghệ sĩ không nên đưa lên mạng xã hội. Sau khi con trai Duy Phước lên tiếng trên trang cá nhân, Lê Giang cũng đã khá bức xúc thì mới đây Lê Lộc cũng đã có chia sẻ gây khiến khán giả chú ý.

Lê Giang xuất hiện tươi tắn bên Lê Lộc và không nhắc gì đến NS Duy Phương - Ảnh: FB

Mới đây Lê Lộc cùng mẹ Lê Giang và người yêu tin đồn Tuấn Dũng đã có màn xuất hiện trên trang cá nhân của cô và gửi lời chúc, cổ vũ đến các chiến sĩ đang ngày đêm chống dịch phục vụ Tổ quốc.