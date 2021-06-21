Lê Giang có động thái lạ giữa lúc chồng cũ Duy Phương khóc lóc than vãn nghèo khổ con không chu cấp

Hậu trường 21/06/2021 14:59

Lê Giang và cô con gái Lê Lộc đã có màn xuất hiện khá tươi tắn và không đá động gì đến NS Duy Phương sau lùm xùm chuyện gia đình thời gian qua.

Showbiz đang dính hạn nặng khi lùm xùm "từ thiện" và "con nuôi" chưa lắng xuống thì bỗng dưng xôn xao khi NS Duy Phương bất ngờ đăng clip khóc lóc kể lể cho rằng con cái không chu cấp, vô tâm với cha già đang sống cảnh khó khăn. Nhiều khán giả tỏ ra thương cảm cho ông tuy nhiên một số cư dân mạng lại cho rằng chuyện gia đình riêng thì chỉ người trong cuộc mới hiểu, khuyên nam nghệ sĩ không nên đưa lên mạng xã hội. Sau khi con trai Duy Phước lên tiếng trên trang cá nhân, Lê Giang cũng đã khá bức xúc thì mới đây Lê Lộc cũng đã có chia sẻ gây khiến khán giả chú ý.

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Lê Giang xuất hiện tươi tắn bên Lê Lộc và không nhắc gì đến NS Duy Phương - Ảnh: FB

Mới đây Lê Lộc cùng mẹ Lê Giang và người yêu tin đồn Tuấn Dũng đã có màn xuất hiện trên trang cá nhân của cô và gửi lời chúc, cổ vũ đến các chiến sĩ đang ngày đêm chống dịch phục vụ Tổ quốc. 

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Duy Phước cũng cập nhật cuộc sống hiện tại lên trang cá nhân sau lùm xùm đấu tố với bố ruột - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng nhận thấy Lê Giang và Lê Lộc khá vui vẻ và thoải mái giữa lúc gia đình đang vướng tin đồn khá ồn ào với NS Duy Phương. Thậm chí trong bài đăng của mình, Lê Lộc cũng không có chia sẻ nào liên quan đến bố của mình. Riêng Duy Phước, những ngày qua anh cũng chia sẻ cuộc sống cá nhân và hoạt động của mình và không nhắc lại vụ lùm xùm đấu tố trước kia với bố ruột.

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Nhìn chung 2 người con của Lê Giang không có động thái đáp trả hai chia sẻ gì về vụ ồn ào vừa qua, hai diễn viên trẻ cũng khá tập trung cống hiến cho nghệ thuật - Ảnh: Internet
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Duy Phương có cuộc sống khá khó khăn hiện tại - Ảnh: Internet

Duy Phương hiện tại đang có cuộc sống hết sức khó khăn. Ông kinh doanh quán ăn nhỏ tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tình hình không mấy khả quan. Ông từng lên mạng kêu gọi khán giả ủng hộ và nhận nhiều ý kiến trái chiều.

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Từ khóa:   Lê Giang Duy Phước Lê Lộc

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