Nhắc nhở Hoài Linh, Trấn Thành lùm xùm từ thiện, một đàn anh VBiz xin lỗi ‘nhà bị dột nát chúng ta phải vá lại’ khiến fan xót xa

NS Tấn Hoàng đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân về việc nhắc nhở các nghệ sĩ nổi tiếng showbiz trong vụ ồn ào từ thiện không đáng có vừa qua.

Tấn Hoàng là một nghệ sĩ lão làng của giới showbiz. Anh được khán giả biết đến qua lối diễn duyên dáng, dễ thương và có tâm với nghề. Tuy nhiên không may anh vướng phải lùm xùm với các đàn em khi lên tiếng nhắc nhở Hoài Linh, Trấn Thành và Trịnh Kim Chi trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” chuyện từ thiện chậm trễ khiến bản thân bị khán giả chỉ trích. Thời điểm đó các nhân vật trên đều đang bị khán giả thắc mắc về việc chậm giải ngân từ thiện tuy nhiên họ đã lên tiếng đính chính rõ ràng khiến fan thông cảm. Thời điểm Hoài Linh đang vướng lùm xùm từ thiện 14 tỷ Tấn Hoàng đã lên tiếng nhắc nhở đàn em khiến khán giả tỏ ra không hài lòng - Ảnh: Internet Riêng NS Tấn Hoàng sau sự cố trên, anh đã chủ động lên tiếng xin lỗi khán giả và người hâm mộ trên kênh YouTube. Anh cho rằng mình chia sẻ với cái tâm tốt và hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ đụng chạm đến đàn em trong nghề. Nam nghệ sĩ bộc bạch: "Hôm qua, tôi vô tình đọc được một tin tức showbiz, trong đó có tên tôi. Tôi đọc thì thấy có người buộc tôi phải xin lỗi nghệ sĩ Hoài Linh. Vì vậy nên tôi muốn nói chuyện với các em nghệ sĩ chút xíu. Thưa các em nghệ sĩ trẻ, thời gian qua tôi có lên mạng nói về chuyện nghệ sĩ làm từ thiện. Tôi nói những điều đó thực sự với cái tâm tốt, muốn điều tốt cho cả anh em nghệ sĩ lẫn khán giả.

NS Tấn Hoàng lên tiếng xin lỗi Trấn Thành, Hoài Linh và Trịnh Kim Chi sau vụ ồn ào vừa qua - Ảnh: Chụp từ clip Tôi không biết các em nghệ sĩ trẻ bây giờ có coi tôi là nghệ sĩ không nhưng tôi cảm thấy mình cũng là nghệ sĩ. Chúng ta đều ở chung một ngôi nhà nghệ sĩ do khán giả tạo nên bao nhiêu đời nay. Bổn phận chúng ta phải giữ ngôi nhà đó lúc nào cũng sạch đẹp. Nếu ngôi nhà đó có không may bị dột nát thì anh em nghệ sĩ chúng ta cùng dạy bảo nhau cách vá lại. Tôi không dám nói mình dạy dỗ gì các em, chỉ dám nhắc nhở các em rằng, mình sống phải làm điều tốt, nếu có gì khiến khán giả nghi ngờ thì trả lời trung thực, khán giả sẽ càng tin yêu mình hơn". Anh công khai xin lỗi Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Trấn Thành và cho rằng bản thân hoàn toàn không có ý xấu, chỉ chia sẻ chân thành. Ngoài ra ông còn kể về kỉ niệm tuổi thơ mỗi khi mắc lỗi sẽ bị mẹ đánh và cho rằng khi lớn lên bản thân nếu mắc lỗi thì phải chịu trách nhiệm. Tấn Hoàng tâm sự: "Nếu tôi có lỡ đụng chạm tới các em nghệ sĩ như Hoài Linh, Trấn Thành, Trịnh Kim Chi… thì cho tôi xin lỗi các em. Tôi thành thật xin lỗi các em trước mặt mọi người, toàn thể khán giả, cộng đồng mạng. Đây hoàn toàn là lời xin lỗi khán giả, chứ tôi hoàn toàn không có ý gì hết. Nếu tôi có vô tình hay cố ý xúc phạm tới các em nghệ sĩ thì cho tôi xin lỗi.

Tấn Hoàng là một nghệ sĩ lão làng của VBiz, anh được khán giả biết đến với lối diễn gần gũi và duyên dáng - Ảnh: Internet Bản chất của tôi từ xưa đến giờ vẫn vậy, cứ có lỗi thì xin lỗi. Tôi nhớ hồi xưa còn nhỏ, nhà tôi có 5 anh em, cứ khi nào có một trong 5 đứa mắc lỗi là mẹ tôi đánh cả 5 đứa luôn, không có lỗi cũng đánh. Tôi thắc mắc sao mình không có lỗi mà cũng bị đánh. Sau này tôi mới hiểu, má tôi dạy rằng anh em trong nhà phải biết yêu thương, dạy bảo nhau. Nếu ai có lỗi thì tất cả đều phải chịu trách nhiệm hết, không chừa một ai”. Cuối clip, anh gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người và hy vọng các nghệ sĩ đừng hiểu lầm rằng anh đang dạy bảo mà chỉ chia sẻ từ cái tâm của mình: “Vì vậy, tôi nghĩ rằng ngôi nhà nghệ sĩ này cũng như gia đình của chính tôi, anh em nào có lỗi gì thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm trong đó. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dạy bảo gì hết, mong các em đừng hiểu lầm tôi. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi các em nghệ sĩ trẻ". Nhiều khán giả dành cho anh sự cảm thông và chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, trong lúc các nghệ sĩ nổi tiếng trong giới showbiz vướng phải nghi vấn không minh bạch rõ ràng việc từ thiện cho đồng bào miền Trung thì Tấn Hoàng đã lên tiếng cho rằng việc hành thiện cần phải công khai cho khán giả và công chúng được biết. Việc này vô tình khiến anh bị cư dân mạng chỉ trích. Hy vọng sau lời xin lỗi này mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn dành cho NS Tấn Hoàng trong tương lai.

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