Facebook Hoài Linh 'đóng băng' hậu lùm xùm 14 tỷ, kênh YouTube 'triệu người mê' cũng tụt dốc thê thảm, lí do 'ẩn tình' ít ai biết?

Hoài Linh từng khiến fan xôn xao mỗi khi ra clip mới trên YouTube. Video nào của anh cũng nhanh chóng đạt lượt view khủng. Thế nhưng tình hình hiện tại thực tế ra sao?
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Hoài Linh từng không may vướng lùm xùm từ thiện 14 tỷ. Sau đó anh đã lên mạng quay clip giải thích và trình bày rõ ràng. Dù hơi lấn cấn trong giấy tờ sao kê nhưng ai nấy đều mong muốn dành cho nam danh hài một cơ hội. Sau đại hạn 14 tỷ, trang Facebook của nam danh hài cũng rơi vào trạng thái "đóng băng" nhẹ khi chẳng thấy cập nhật tin tức gì mới. Ngoài ra anh cũng ít xuất hiện và không thấy dự một sự kiện nào của giới showbiz.
Mới đây fan lại đổ dồn sự chú ý vào kênh YouTube của nam danh hài. Bởi lẽ lúc đầu khi kênh vừa ra mắt, sức hút của nó với khán giả vô cùng khủng khiếp. Kênh nhanh chóng đạt 1 triệu follow chỉ trong 3 tháng. Anh còn khoe lên MXH cho khán giả cùng vào chúc mừng. Hoài Linh từng tự hào: "Canh số chụp lại cũng thú vị chứ nhỉ. Sau 3 tháng 6 ngày, kênh em cũng đã chạm đến nút vàng rồi. Cám ơn bà con".
Những clip của anh trên kênh YouTube đa số đều đạt triệu views chỉ trong thời gian ngắn và hàng ngàn lời bình luận tích cực trước khi xảy ra scandal từ thiện. Tuy nhiên hiện nay theo số liệu từ Socialblade, trong vòng 30 ngày tính đến ngày 28/7, kênh YouTube của nghệ sĩ Hoài Linh bị giảm 51% lượng view các video, lượng người đăng ký kênh cũng giảm thấy rõ. Trên kênh cũng không có video gì mới ngoài clip giải trình từ thiện trước đó trong bộ áo bà ba màu hồng của anh.
Kéo các comment trong danh sách video, đa phần khán giả vẫn dành cho anh nhiều lời đồng cảm, động viên và mong nam danh hài mau chóng vượt qua đại hạn để có thể tự tin trở lại sân khấu.
Hiện tại việc giảm views, giảm tương tác vùn vụt trên cả hai trang Facebook và YouTube của Hoài Linh vẫn gây sự tiếc nuối cho khán giả và ai nấy đều mong anh mau chóng lấy lại phong độ như xưa để vực dậy lượng views khủng trên MXH.