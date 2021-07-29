Facebook Hoài Linh 'đóng băng' hậu lùm xùm 14 tỷ, kênh YouTube 'triệu người mê' cũng tụt dốc thê thảm, lí do 'ẩn tình' ít ai biết?

Hoài Linh từng không may vướng lùm xùm từ thiện 14 tỷ. Sau đó anh đã lên mạng quay clip giải thích và trình bày rõ ràng. Dù hơi lấn cấn trong giấy tờ sao kê nhưng ai nấy đều mong muốn dành cho nam danh hài một cơ hội. Sau đại hạn 14 tỷ, trang Facebook của nam danh hài cũng rơi vào trạng thái "đóng băng" nhẹ khi chẳng thấy cập nhật tin tức gì mới. Ngoài ra anh cũng ít xuất hiện và không thấy dự một sự kiện nào của giới showbiz.

Lượng views cực khủng dưới các video của Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây fan lại đổ dồn sự chú ý vào kênh YouTube của nam danh hài. Bởi lẽ lúc đầu khi kênh vừa ra mắt, sức hút của nó với khán giả vô cùng khủng khiếp. Kênh nhanh chóng đạt 1 triệu follow chỉ trong 3 tháng. Anh còn khoe lên MXH cho khán giả cùng vào chúc mừng. Hoài Linh từng tự hào: "Canh số chụp lại cũng thú vị chứ nhỉ. Sau 3 tháng 6 ngày, kênh em cũng đã chạm đến nút vàng rồi. Cám ơn bà con".