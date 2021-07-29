HÓNG: Cú 'hất tay' của 'đàn chị' với Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà đang rùm beng MXH, fan nói gì?

Trong clip được dân mạng chia sẻ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà xuất hiện vòng tay qua eo Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, thế nhưng hành động của đàn chị khiến fan xôn xao bàn tán.

Giới Hoa hậu luôn được khán giả chú ý bởi nhan sắc, sự thông minh và luôn đề cao tính thân thiện. Mọi hành động cử chỉ dù nhỏ của các nàng hậu cũng bị soi 'sát rạt' rồi dân mạng mang lên các diễn đàn bàn tán. Mới đây nhất một clip được dân mạng chia sẻ đã dấy lên nghi vấn hội chị em nhà Hậu 'bằng mặt không bằng lòng'. Cụ thể, trong clip khi hai cô hoa hậu gồm Đỗ Thị Hà và đàn chị Đỗ Mỹ Linh đứng trong cùng khung ảnh. Lúc đàn em vòng tay qua sau eo của Đỗ Mỹ Linh thì cô có hành động kéo tay của đàn em ra. Tuy nhiên Đỗ Thị Hà đã nhanh chóng choàng tiếp vào eo của đàn chị và cả hai cười vui vẻ trước ống kính.

Chuyện gì đang xảy ra? Đỗ Thị Hà tiếp tục quàng tay vào eo đàn chị sau màn 'hất tay' khó hiểu Sau khi clip này lên sóng, dân mạng đổ xô vào nghi vấn màn "hất tay" đình đám này cho thấy cả hai có gì đó chưa thỏa trong lúc đứng trên thảm đỏ. Hay chăng là do thời tiết quá nóng nực mà Đỗ Mỹ Linh muốn đàn em xê xê ra xíu cho mát mẻ chứ không có ý xấu. Hiện tại dù tất cả chỉ là nghi vấn nhưng clip này vẫn đang rất hot và nhận nhiều comment từ fan trên các diễn đàn. Nhiều ý kiến bênh vực hai nàng hậu: "Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, chị em người ta thương nhau lắm", "Chắc do chật quá nên chỉ muốn giãn ra xíu thôi mà", "Chắc đang đùa nhau tí ấy mà"...

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 và trở thành đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Thế giới 2021. Cô có số đo ba vòng cực chuẩn và đôi chân dài miên mang. Gia thế của nàng hậu cũng không phải dạng vừa khi ba mẹ có biệt thự khủng ở quê và thành tích học tập vô cùng nổi trội. Đỗ Thị Hà trong đêm chung kết - Ảnh: Internet Nhan sắc trong trẻo của nàng hậu sau khi đăng quang - Ảnh: Internet Hiện tại đoạn clip vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận nhiều bình luận rôm rả.

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