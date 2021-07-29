Thúy Nga 'tức tưởi' dọn phòng Kim Ngân, hé lộ món đồ 'lạ' đắt giá sau liên hoàn 'tố' tơi bời của em họ đàn chị

Hậu trường 29/07/2021 14:50

Trong lúc dọn dẹp sạch sẽ phòng của Kim Ngân, Thúy Nga đã có chút tâm sự và nhớ lại đàn chị một thuở. Cô còn chia sẻ món đồ giá trị của Kim Ngân khiến khán giả chú ý.

Thúy Nga thời gian qua dường như đã trải qua khoảng thời gian buồn nhất trong sự nghiệp khi cô ra tay tương trợ đàn chị nhưng lại nhận về vô số ý kiến trái chiều. Thúy Nga từng dắt Kim Ngân đi ăn, đi hát và mua sắm để bà có thể vui vẻ trở lại trong cuộc sống đời thường. Thế nhưng sau bao áp lực từ antifan và người em họ tự nhận của Kim Ngân, Thúy Nga đã buông tay để bà có thể trở lại với gia đình.

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Thúy Nga từng song hành và giúp đỡ Kim Ngân rất nhiều trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Dù rời xa đàn chị nhưng Thúy Nga vẫn luyến tiếc những kỉ niệm đã qua. Danh hài trong lúc dọn dẹp phòng cho đàn chị đã quay clip chia sẻ lên YouTube. Cô nghẹn ngào: "Đã lâu lắm rồi, tới hôm nay tôi mới ghé lại nơi này. Thực sự, đây là nơi có rất nhiều kỷ niệm với tôi. Tôi đã thuê một căn phòng ở đây cho chị Kim Ngân ở suốt một thời gian. Sau nhiều đêm suy nghĩ, trăn trở và nghe ý kiến từ khán giả, cộng đồng mạng, tôi quyết định hôm nay sẽ trả lại phòng cho chị Huyền chủ nhà để đảm bảo an toàn cho gia đình chị ấy, tránh bị người khác làm phiền. Với lại, bản thân tôi cũng nhẹ lòng, đỡ phải suy nghĩ nhiều”. Có thể thấy tình cảm của Thúy Nga dành cho Kim Ngân vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

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Thúy Nga dọn phòng của đàn chị mà gợi nhớ bao kỉ niệm một thuở - Ảnh: Chụp màn hình

Cô còn chia sẻ mình đã đi thuê một cái kho để chứa đồ cho Kim Ngân: “Chị Kim Ngân bây giờ đã có cuộc sống ổn định rồi, không cần tôi nữa nên tôi sẽ thu gom đồ đạc rồi cất vào một chỗ giúp chị ấy. Sáng nay tôi đã đi thuê được một cái kho và bỏ hết đồ đạc vào kho đó. Từ hôm chị Kim Ngân bỏ đi tới giờ, tôi không đụng gì vào phòng này hết, giờ mới cho người tới dọn dẹp, cất đồ lại".

Thúy Nga cũng bày tỏ cảm xúc khi trông thấy một cành hoa héo và nhớ đến đàn chị da diết: "Cách đây mấy hôm tôi có quay lại phòng trả tiền phòng, thấy hoa trong phòng héo mà buồn, nặng trĩu lòng. Không hiểu sao lòng tôi cứ nặng trĩu, không muốn dọn căn phòng này đi chút nào vì biết bao kỷ niệm của tôi và chị Kim Ngân ở đây. Nhưng thôi, dù thế nào tôi cũng phải quyết định một lần cho xong. Tôi muốn quay clip này để cho mọi người hiểu rằng, tôi rất thương chị Kim Ngân, muốn giữ lại căn phòng này cho chị ấy”.

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Cả hai từng dắt nhau đi ăn, đi uống, ca hát rất vui vẻ trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra danh hài cũng tuyên bố nếu Kim Ngân không quay lại lấy đồ sẽ ủng hộ cho các mảnh đời bất hạnh và bật mí món đồ giá trị mua rất đắt tiền: “Tôi sẽ cất vào kho tầm 3 tháng. Nếu trong thời gian đó chị Kim Ngân không đến lấy hoặc không có mạnh thường quân nào đến nhận lại thì tôi sẽ đem đi cho các hoàn cảnh khó khăn. Đa số đồ đạc trong phòng đều còn rất mới và mua cũng khá đắt tiền. Chẳng hạn, bộ đệm có giá lên tới 500 đô".

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Kim Ngân về nhà mới - Ảnh: Internet

Cuối đoạn clip, cầm tấm hình đàn chị trên tay mà Thúy Nga chợt bồi hồi cảm xúc: “Đây là tấm hình tôi thích nhất, do một chị khán giả tặng. Chị ấy còn tặng tôi một tấm hình lớn với khung hình rất đẹp nhưng chưa kịp treo thì đã phải dọn phòng. Tôi sẽ đem tấm hình này về nhà để, coi như kỷ niệm nhớ suốt cuộc đời về hành trình cùng chị Kim Ngân".

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Nhan sắc đỉnh cao của Kim Ngân lúc thanh xuân - Ảnh: Internet

Hiện tại, Kim Ngân đã về bên người được gọi là em họ của bà để sinh sống. Khán giả chỉ mong bà mau chóng khỏe lại như xưa để có thể hòa nhập cuộc sống và tung tăng ca hát như ngày còn son trẻ. 

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