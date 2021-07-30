NÓNG: 'Người bí ẩn' bất ngờ réo tên Hoài Linh và nhắc khéo cuộc gọi 'lạ' giữa vụ Hồng Vân bỏ chữ 'NSND' gây sốt MXH

Từ hôm qua đến nay MXH xôn xao trước hình ảnh dòng chữ NSND trên trang cá nhân của Hồng Vân bỗng dưng biến mất. Đang thắc mắc vụ đó thì antifan lại nhắc khéo tên Hoài Linh vào cuộc và bình luận trái chiều dưới comment mới nhất của nữ nghệ sĩ.
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Hồng Vân thời gian qua dính nhiều hạn mặn khi liên quan đến việc PR chưa tìm hiểu rõ nguồn gốc sản phẩm. Mới đây nhất cô còn khiến MXH xôn xao khi dòng chữ NSND trên trang cá nhân đã biến thành chữ Nghệ sĩ. Ngay sau đó, Hồng Vân đã chính thức lên tiếng giải thích rằng cô đổi tên lại để phù hợp với tiêu chí cấp tick xanh của Facebook.
Điều đáng nói là một loạt bình luận của antifan tràn vào, đưa ra các bình luận kém duyên về nội dung bài viết mới của nữ nghệ sĩ.
Trước đó, chiều 29/7, chia sẻ với Thanh Niên về việc thay đổi chữ NSND trên Facebook, đại diện của nghệ sĩ Hồng Vân cho biết việc thay đổi tên Fanpage xuất phát từ yêu cầu của Facebook: “Do bên chúng tôi gộp trang cá nhân với Fanpage nên Facebook họ nhạy cảm, không cấp tích xanh cho ai đặt tên theo danh hiệu, ví dụ như danh thủ, NSND… Đây là chính sách mới của Facebook".
Hồng Vân là nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Ngoài nhận được nhiều tình cảm của khán giả khi diễn kịch cô còn lấn sân sang điện ảnh và vô cùng thành công. Vai diễn thượng lưu của cô trong series phim Gái Già Lắm Chiêu được đánh giá là hay và đa chiều.
Hiện tại bài đăng giải thích việc mất chữ NSND của Hồng Vân bỗng dưng lại nhận nhiều ý kiến trên MXH và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.