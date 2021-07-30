NÓNG: 'Người bí ẩn' bất ngờ réo tên Hoài Linh và nhắc khéo cuộc gọi 'lạ' giữa vụ Hồng Vân bỏ chữ 'NSND' gây sốt MXH

Hồng Vân thời gian qua dính nhiều hạn mặn khi liên quan đến việc PR chưa tìm hiểu rõ nguồn gốc sản phẩm. Mới đây nhất cô còn khiến MXH xôn xao khi dòng chữ NSND trên trang cá nhân đã biến thành chữ Nghệ sĩ. Ngay sau đó, Hồng Vân đã chính thức lên tiếng giải thích rằng cô đổi tên lại để phù hợp với tiêu chí cấp tick xanh của Facebook.

Trang fanpage của Hồng Vân đã đổi tên thành Nghệ Sĩ Hồng Vân - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ nghệ sĩ giải thích lý do đổi tên - Ảnh: Chụp màn hình

Điều đáng nói là một loạt bình luận của antifan tràn vào, đưa ra các bình luận kém duyên về nội dung bài viết mới của nữ nghệ sĩ.