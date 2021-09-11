Đang hành thiện, Việt Hương tá hỏa: 'Có người ném gạch vô nhà, sợ bị chọi bể cửa kính'

Hậu trường 11/09/2021 08:32

Thông tin Việt Hương chia sẻ đang khiến khán giả quan tâm hết sức.

Giới showbiz đang chao đảo vì cơn bảo sao kê từ thiện. Trong khi nhiều ca sĩ, người mẫu điêu đứng vì bị vị đại gia tên tuổi đấu tố rùm beng trên MXH thì Việt Hương vẫn âm thầm làm từ thiện khiến khán giả vô cùng cảm phục.

Tuy nhiên, cũng vì chăm chỉ hành thiện giúp đời mà mới đây cây hài đình đám đã vướng phải chút rắc rối "cười ra nước mắt". Cụ thể, trong buổi lên sóng live "nóng" mới đây, Việt Hương quay lại cảnh trước nhà, kể về việc một người lạ mặt ném viên gạch qua hàng rào vào nhà nữ danh hài: "Sáng nay, có người ném cục gạch vô nhà tôi, có duyên lắm. Tôi sẽ quay cho mọi người xem. Trước sân nhà tôi có một cái hàng rào. Buổi sáng tôi ngủ dậy thấy có người ném cục gạch qua hàng rào vào trước cửa nhà tôi để xin quà". Theo như nữ danh hài cho biết, người này không hề có ý xấu mà chỉ ném gạch vào nhà cô để xin quà: "Trong cục gạch đính kèm tờ giấy ghi số điện thoại, thông tin nhà ở hẻm nào, có con nhỏ ra sao. Mọi người thấy thương không? Khổ lắm".

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Viên gạch mà người lạ ném vô nhà nữ danh hài

Trước đó, Việt Hương từng thông báo về việc giúp đỡ cho bà con khó khăn: "Riêng Việt Hương sẽ đi xe tải 5 tấn gạo, và xe 2 tấn thực phẩm khác như: sữa, đường, mắm, cá... Đi vậy mới kịp tới với bà con. Chờ em nhé. Thương lắm".

Ngoài ra, nữ danh hài còn thông tin thêm về việc kêu gọi từ thiện để tránh gây hiểu lầm: "Việt Hương xin nhắc lại Việt Hương không kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, và không nhận tiền. Trân trọng. Tất cả MTQ ai có gởi gạo, mì, trứng, sữa, mắm, cá, thuốc... cho bếp Hương Việt xin theo dõi hình ảnh cũng như danh phát quà mỗi ngày để thấy được số quà đã tới những đâu!".

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Nữ danh hài cũng từng khẳng định: "Tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi không đi kêu gọi quyên góp tiền. Tôi không kêu gọi bất kỳ một đồng nào. Nhưng có những người quyên góp gạo cho tôi, tôi ăn đâu có hết 10 tấn nên khi chuyển 10 tấn đi, cho người nghèo thì tôi đều có ghi giấy, dán tên đàng hoàng, quý vị coi sẽ thấy rõ".

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Đang hành thiện, Việt Hương tá hỏa: 'Có người ném gạch vô nhà, sợ bị chọi bể cửa kính' - Ảnh 4

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Ảnh: Tổng hợp

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