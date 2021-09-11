Đang hành thiện, Việt Hương tá hỏa: 'Có người ném gạch vô nhà, sợ bị chọi bể cửa kính'

Giới showbiz đang chao đảo vì cơn bảo sao kê từ thiện. Trong khi nhiều ca sĩ, người mẫu điêu đứng vì bị vị đại gia tên tuổi đấu tố rùm beng trên MXH thì Việt Hương vẫn âm thầm làm từ thiện khiến khán giả vô cùng cảm phục.

Tuy nhiên, cũng vì chăm chỉ hành thiện giúp đời mà mới đây cây hài đình đám đã vướng phải chút rắc rối "cười ra nước mắt". Cụ thể, trong buổi lên sóng live "nóng" mới đây, Việt Hương quay lại cảnh trước nhà, kể về việc một người lạ mặt ném viên gạch qua hàng rào vào nhà nữ danh hài: "Sáng nay, có người ném cục gạch vô nhà tôi, có duyên lắm. Tôi sẽ quay cho mọi người xem. Trước sân nhà tôi có một cái hàng rào. Buổi sáng tôi ngủ dậy thấy có người ném cục gạch qua hàng rào vào trước cửa nhà tôi để xin quà". Theo như nữ danh hài cho biết, người này không hề có ý xấu mà chỉ ném gạch vào nhà cô để xin quà: "Trong cục gạch đính kèm tờ giấy ghi số điện thoại, thông tin nhà ở hẻm nào, có con nhỏ ra sao. Mọi người thấy thương không? Khổ lắm".