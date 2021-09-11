Không kêu gọi tiền từ thiện, Việt Hương còn tặng 1 tỷ đồng để tạc tượng những ‘anh hùng áo trắng’

Sao Việt 11/09/2021 12:12

Bởi vì cảm kích trước những hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19, Việt Hương quyết định tặng 1 tỷ đồng để tạc tượng nhằm tri ân và cảm ơn.

Trong “cuộc chiến” giành lại sự sống với Covid-19, những hy sinh cao cả và đầy trách nhiệm của các “chiến binh áo trắng” đã làm lay động đến hàng triệu con tim của người dân Việt Nam. Vậy nên, vào ngày 10/9, nghệ sĩ Việt Hương đã quyết định tiếp tiếp tục đóng góp 1 tỷ đồng để tạc tượng tri ân các bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Không chỉ thế, nữ danh hài còn gửi lời cảm ơn vì những anh hùng áo trắng đang giúp chúng ta vượt qua đại dịch. "Xin nhận nơi gia đình Hương 1 ân tình. Cúi mình trân trọng!" Hành động đẹp của nữ danh hài mau chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

 

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Việt Hương quyết định tặng 1 tỷ đồng để tạc tượng tri ân các bác sĩ - Ảnh: chụp màn hình

Được biết, đoàn thiện nguyện mỗi ngày cứu trợ hàng chục tấn gạo, lương thực thực phẩm, bình oxy miễn phí... cho người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

chien binh ao trang 1Không kêu gọi tiền từ thiện, Việt Hương còn tặng 1 tỷ đồng để tạc tượng những ‘anh hùng áo trắng’ - Ảnh 3
Nữ nghệ sĩ cùng chồng luôn giúp đỡ và động viên bà con vượt qua mùa dịch này - Ảnh: FBNV

Nữ nghệ sĩ cùng chồng mong muốn góp sức lực của mình để cộng đồng sớm trở lại bình thường như trước. Hoạt động thiện nguyện của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ và dành nhiều lời động viên của người hâm mộ.

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