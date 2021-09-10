Cư dân mạng cảm thán bởi lời chia sẻ của MC Quyền Linh: 'Ăn sao cũng được, miễn no là được'

Quyền Linh nhiều lần làm công chúng xúc động bởi những việc làm từ thiện và thói quen sống giản dị dù có thu nhập thuộc hàng "khủng" trong showbiz. Mới đây, nam MC còn khiến nhiều người phải "tâm phục khẩu phục" bởi chia sẻ: "Ăn sao cũng được, miễn no là được".

MC Quyền Linh với hàng chục năm làm nghề đã có trong tay khối tài sản lớn, bao gồm cả căn biệt thự hàng chục tỷ đồng và xế hộp đắt đỏ, anh còn được mệnh danh là "MC giàu nhất Việt Nam". Tuy vậy, nam MC này lại còn nổi tiếng bởi cuộc sống vô cùng giản dị. Quyền Linh thường ăn cơm với rau củ luộc và chao - Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân của mình, Quyền Linh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường gần gũi với khán giả. Nam MC thường ăn những bữa cơm đạm bạc gồm cơm trắng, chao và rau củ luộc, anh còn từng chia sẻ, chao là món ăn "ngon muốn chết" và không thể thiếu trong những bữa ăn của anh.

Có lẽ vì thói quen ăn uống đơn giản, không cầu kì mà Quyền Linh còn thường xuyên đem theo chuối, khoai để "chống đói" mỗi khi đi làm xa nhà. Đối với Quyền Linh, chao là món ăn 'ngon gần chết' - Ảnh: FBNV Dù lái xế hộp đắt tiền đi làm xa, nam MC cũng không quên đem theo khoai, chuối luộc để chống đói - Ảnh: FBNV "Nhiều người hỏi tôi sao ăn cơm với chao, câu trả lời là ăn cơm với chao ngon gần chết. Tôi đã ăn đủ thứ cao lương mỹ vị rồi, với tôi đó là món ngon nhất. Ăn sao cũng được, miễn no là được. Xe sang hay hèn cũng được, tới nơi là được. Giày kiểu gì cũng được, thoải mái là được.

Sống sao cho mọi người thương yêu mới khó, chứ mua bộ đồ đẹp dễ mà. Mà khi người ta đã thương yêu rồi thì mình mặc gì người ta cũng thương mà". - Quyền Linh chia sẻ. Quyền Linh hiện là một trong những người nổi tiếng làm từ thiện thường xuyên ở các khu vực chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 - Ảnh: FBNV Nam MC thường xuất hiện cùng quần áo giản dị và đôi dép tổ ong 'huyền thoại' - Ảnh: FBNV Ở thời điểm hiện tại, Quyền Linh đang là một trong những người nổi tiếng xông pha làm từ thiện ở những vùng đang chịu sự hoành hành của dịch Covid-19, mọi nhất cử nhất động của nam MC được nhiều người chú ý và dõi theo. Nhiều người rất ngưỡng mộ và yêu mến việc làm của nam MC.

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