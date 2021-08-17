Giàu có, thu nhập 'khủng' nhưng MC Quyền Linh vẫn giữ những thói quen kỳ lạ

Sao Việt 17/08/2021 05:25

Thay vì nổi tiếng bởi độ giàu có, trang phục hàng hiệu thì MC Quyền Linh lại nổi tiếng bởi hình ảnh như một "người nhà quê" chính hiệu vì những thói quen này!

Quyền Linh hiện là một trong những MC được yêu mến bởi lối sống giản dị, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, bên cạnh đó, anh còn là hình mẫu, người chồng, người cha được nhiều người ngưỡng mộ. Anh cũng là nam MC có thu nhập khủng của Vbiz, thế nhưng mọi người không mấy xa lạ với hình ảnh của anh như một "người nhà quê" chính hiệu. 

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 Quyền Linh được công chúng yêu mến bởi lối sống giản dị - Ảnh: FBNV

Nếu với nhiều người, sơn hào hải vị, hiếm có khó tìm là những món ăn yêu thích thì đối với Quyền Linh, rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh anh ăn cơm nguội cùng dưa leo và chao. Thậm chí, đôi khi chỉ là vài trái chuối, cái bánh chưng, bánh mì hay bát mì tôm,... 

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 Nam MC thường ăn các món ăn bình dân, bánh mì, khoai, mì tôm - Ảnh: FBNV

Nam MC cũng gây chú ý khi thường xuyên diện những trang phục gần gũi như áo phông, quần jean, đôi khi lại thấy anh mặc áo bà ba, đi đôi dép tổ ong huyền thoại. Nam MC không chỉ đi dép tổ ong lúc ở nhà hay khi đi từ thiện, mà còn diện nó ở khắp mọi nơi, thậm chí khi đi du lịch ở nước ngoài nam MC vẫn mang dép tổ ong. 

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Bộ sưu tập dép tổ ong của MC Quyền Linh - Ảnh: FBNV 

Chia sẻ về việc đi dép tổ ong, nam MC nói: "Linh đã từng đi rất nhiều quốc gia trên thế giới nhưng thích ăn mặc đơn giản và nhất là mang dép tổ ong vừa êm chân, nhẹ nhàng, thoải mái... Đây còn là đặc trưng của người Việt Nam mà Linh cảm thấy hãnh diện".

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Quyền Linh với thói quen nằm ngủ dưới đất - Ảnh: Internet 

Ngoài ra, nam MC từng tiết lộ một thói quen là nhiều năm qua vẫn toàn nằm ngủ dưới nền, vì không ngủ dưới nền thì anh không ngủ được. Khi được hỏi thói quen này có ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của hai vợ chồng không, Quyền Linh đáp: "Tôi ngủ dưới đất nhưng cả hai vợ chồng vẫn nằm chung phòng. Nói thật đây là một thói quen, tôi không ngủ được nếu không nằm đất.

Có nhiều khi đi nghỉ ở khách sạn 5 sao, cả gia đình có thể nằm trên giường xem phim chung nhưng đến giờ ngủ là tôi lại xuống đất nằm. Đó là bản chất của tôi, dù có nhà cao cửa rộng nhưng tôi vẫn thích được mang dép lào, ăn cơm bụi và làm những điều giản đơn, chất phác".

Bên cạnh đó, Quyền Linh còn thường xuyên trồng các loại rau, cây ăn trái trên sân thượng và cùng gia đình thu hoạch. Chính những lối sống giản dị ấy, nên anh lại càng được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ hơn. 

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