Sao Việt tiết lộ mẹo cực đơn giản giúp giữ dáng săn chắc, eo thon gọn trong mùa dịch

Làm đẹp 16/08/2021 05:43

Ngoài việc tập luyện và có chế độ ăn uống hợp lý để có được vòng 2 thon gọn, nhiều sao Việt còn phải dùng tới những mẹo nhỏ để duy trì và hỗ trợ quá trình giữ dáng và giữ eo.  

Vài tháng gần đây, do tình hình dịch bệnh, nên có sẽ có những tình trạng là nhiều chị em không thể tới phòng tập để tập luyện, một số khác thì thiếu "nghị lực" để có thể duy trì một chế độ tập luyện nghiêm túc ở nhà khi chẳng có PT hay bất cứ ai giám sát, hay đốc thúc. Quả thực, để giữ được một vóc dáng cân đối, vòng eo thon gọn và săn chắc giờ đây với nhiều người là một "trận chiến". Dưới đây là một số mẹo, mà loạt sao Việt sử dụng để hỗ trợ việc tập luyện, giữ eo thon dáng gọn mà bạn có thể tham khảo để tăng cường động lực.

Chanh mật ong

eo thon dang gon 
eo thon dang gon
MLee sở hữu cơ bụng múi nhiều chị em mơ ước - Ảnh: FBNV

Có thể nói, trong Vbiz có rất nhiều mỹ nhân sở hữu cơ bụng múi hoàn hảo, trong số đó không thể không nhắc đến "cỗ máy nhảy" MLee. Cô nàng sở hữu bụng múi có 3 vòng tỉ lệ tự nhiên, hoàn hảo.

eo thon dang gon
Thức uống hàng ngày của MLee - Ảnh: Instagram NV 

Ấn tượng bởi những bước dứt khoát, khỏe khoắn và đường cong "biết nói", MLee cũng đang phải ra sức tập luyện để có được thân hình và đường con nóng bỏng trong những ngày này. Mới đây, bông hồng lai còn chia sẻ trên trang Instagram một loại thức uống mà cô dùng đều đặn hàng ngày là chanh mật ong. Đây là thức uống bổ sung vitamin cho những buổi tập luyện. Nhiều người cũng sử dụng loại nước này cho việc hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, không nên uống chanh mật ong khi đang đói nhé!

Đeo đai định hình eo

eo thon dang gon
 Cao Thái Hà - Ảnh: FBNV

Ngoài việc tập luyện, chế độ ăn uống khoa học thì một số sao Việt chọn cách đeo đai định hình vòng eo và chân ngực. Đai latex hay corset từ trước đến nay vẫn là vấn đề gây tranh cãi lớn trong cộng đồng người tập luyện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các vận động viên đến kì nước rút lên sàn thi đấu vẫn sử dụng loại đai này nhằm định hình lại thắt eo cho hợp với gout thẩm mỹ. Điều đó có nghĩa, khi bạn sử dụng đai có khoa học thì vẫn không lo việc ảnh hưởng tới nội tạng và sức khoẻ.

eo thon dang gon
Cao Thái Hà kết hợp tập luyện và đeo đai để giữ dáng - Ảnh: Chụp màn hình Instagram NV 

Diễn viên Cao Thái Hà tự nhận là người có cân nặng thất thường. Vì vậy, cô luôn phải cật lực giữ dáng để đảm nhiệm vai diễn được tốt hơn. Trong suốt mùa dịch, ngoài việc chăm chỉ chạy bộ và tập gym tại nhà, cô còn đeo cả đai để kết hợp. 

eo thon dang gon
'Hoa hậu quận 10' đeo latex để giữ cho vòng eo thon gọn - Ảnh: FBNV 
eo thon dang gon
 Đào Bá Lộc diện trang phục khoe đường cong nóng bỏng - Ảnh: FBNV

Cũng giống Cao Thái Hà, Đào Bá Lộc cũng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện cùng chiêc đai latex hồng khoe chiếc eo thon. Có lẽ vì vậy mà "Hoa hậu quận 10" luôn xuống phố với những trang phục khoe đường cong nóng bỏng. 

Chăm chụp ảnh mỗi ngày

Tưởng chừng chẳng có chút liên quan gì tới việc giảm cân, giúp vòng eo săn chắc cả. Tuy nhiên, việc chụp ảnh bản thân trong gương mỗi ngày lại là phương pháp đo đạc hiệu quả việc tập luyện của chị em đấy. Bằng cách nhìn ảnh của mình trong gương, bạn sẽ phải tự nhắc nhở bản thân, có động lực hơn để thực hiện nghiêm túc những bài tập và thực hiện chế độ ăn uống hợp lý. 

eo thon dang gon
MC Mai Ngọc sở hữu thân hình săn chắc - Ảnh: FBNV 
eo thon dang gon
MC Mai Ngọc không chỉ lựa chọn bài tập phù hợp, chế độ ăn uống hợp lý mà còn thường xuyên chụp ảnh để tạo động lực cho bản thân - Ảnh: FBNV 

Cô nàng Mai Ngọc tiết lộ, 1 buổi tập thường bắt đầu với hàng trăm cái nhảy dây, sau đó tiến tới các bài mông đùi và bụng. Sau cùng cô lại lặp lại quá trình nhảy dây. Trung bình 1 buổi cô đốt được 500-600 calo khá cao so với việc đi tập thông thường.

Ngoài việc chụp ảnh để tạo động lực cho bản thân, Mai Ngọc còn không ngại truyền cảm hứng cho người xung quanh để cùng nhau tập luyện. Cô cho rằng tùy vào mục đích của mỗi người mà có chế độ tập luyện khác nhau và phù hợp với bản thân. Mai Ngọc là người thích sự săn chắc nhưng không quá cơ bắp nên chỉ tập tạ nhẹ. Sau 2 tháng tự tập tại nhà, nữ MC đã giảm được 4,5kg.

Dù là bằng mẹo nào đi nữa, chị em cũng phải có một chế độ tập luyện phù hợp, cũng như chế độ ăn hợp lý để giữ cho cơ thể khỏe mạnh, vòng eo săn chắc nhé. 

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