Mẹ bỉm nặng cả 100kg lúc mang bầu, xấu đến nỗi chồng không nhận ra và màn giảm cân ‘thần tốc’ khiến cả MXH chao đảo

Sau sinh em bé, các mẹ thường phải đối mặt với những vấn đề đáng lo ngại về cơ thể của mình như tăng cân rất nhanh, thân hình xấu xí, mỡ thừa tích tụ ở khắp nơi… Tuy nhiên, mẹ bỉm sữa có thể vượt qua “cơn ác mộng” này và lấy lại vóc dáng nhanh chóng khi quyết tâm tập luyện thể dục và áp dụng những chế độ giảm cân phù hợp.

Vũ Hồng Anh sinh năm 1998, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Năm 2019, Hồng Anh sinh con đầu lòng. Lần mang thai này cô tăng 37 kg, một con số rất lớn so với các mẹ bầu khác. Tuy nhiên, sau khi sinh cô đã không quản ngại tập luyện để đưa cơ thể về số ký ban đầu. Sau 1 thời gian cô đạt cân nặng 53kg, khiến ai cũng bất ngờ trước màn giảm cân của cô nàng.

Đây là lúc Hồng Anh giảm cân thành công còn 53kg sau lần mang thai thứ nhất, thân hình chuẩn đẹp như người mẫu

Tuy nhiên, đến lần mang thai thứ 2, cô nàng phát hiện mình bị tiền sản giật và huyết áp cao ở tháng thứ 4 của thai kỳ. Vậy nên, mẹ bầu này thường chỉ ăn, nằm và uống thuốc để bảo vệ thai nhi không bị ảnh hưởng. Hầu hết thời gian, cô nàng thường nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, không hoạt động nhiều nên cô đã tăng cân “không phanh” trong suốt thời kì mang thai. Đến ngày sinh cô tăng hẳn 40kg, chạm mốc 94kg lúc lên bàn sanh.

Hồng Anh lúc mang bầu lần 2, tăng hẳn 40kg, chạm mốc 94kg lúc lên bàn sanh

Chính vì thân hình “quá khổ”, vận động trở nên chậm chạp hơn, cô luôn cảm thấy tự ti về ngoại hình và ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh. Khi dừng việc cho con ăn sữa mẹ, cô nàng bắt đầu kế hoạch giảm cân và lấy lại vóc dáng như thuở gái đôi mươi của mình.

Theo đó, Hồng Anh ăn đủ 3 bữa chính mỗi ngày với đủ lượng calo cần thiết. Cô cũng nấu nước lá để uống thay nước lọc, đồng thời uống thêm nước trái cây để có làn da trắng sáng, không bị sạm. Song song đó. cô nàng bắt đầu tập luyện thể thao, nhất là bộ môn gym hàng ngày. Dù gặp nhiều khó khăn ban đầu vì cơ thể chưa thích nghi, Hồng Anh vẫn cố gắng không bỏ cuộc.

Nhiều bà mẹ bỉm sữa còn chẳng dám soi gương, chẳng bước chân ra khỏi nhà nửa bước vì mặc cảm, sợ lời che bai của những người khác. Điều này khiến các mẹ sống khép kín và có thể mắc chứng trầm cảm rất nguy hiểm sau sinh. Song, các mẹ không nên quá nóng vội mà giảm cân sai cách. Việc giảm cân cần có khoa học, nỗ lực và kiên nhẫn.