4 sai lầm khi giảm cân khiến chị em nhịn đói hoa mắt mà chẳng 'ngót' gram nào, điều thứ 2 mà nhiều người thường mắc phải

Trong xã hội hiện đại khi mà một cân nặng phù hợp không chỉ để đẹp mà còn phòng tránh dược nhiều bệnh lý như gan nhiễm mỡ, béo phì, xơ vữa động mạch,... thì việc giảm cân được đặt lên hàng đầu. Nhưng giảm cân không đồng nghĩa với việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột hay luyện tập với cường độ cao mà nhiều người vẫn lầm tưởng.

Tinh bột, chất béo và protein là những chất cần thiết để duy trì hoạt động thường ngày của cơ thể. Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, hầu hết các loại thực phẩm chúng ta thường ăn như trái cây, ngũ cốc, các loại củ, đậu và đường đều chứa một lượng tinh bột nhất định. Tinh bột là thành phần chính để tạo ra năng lượng và thúc đẩy nhu động ruột. Nếu loại bỏ tinh bọt hoàn toàn cơ thể sẽ suy nhược và táo bón.

Khi tìm hiểu về các trường hợp đã giảm cân thành công, họ có đặc điểm chung là cắt giảm lượng tinh bột trong khẩu phần ăn hàng ngày. Đúng vậy, "cắt giảm" chứ không phải là "cắt bỏ" như nhiều người lầm tưởng. Bởi vì nếu loại bỏ hoàn toàn tinh bột ra khỏi thực đơn, cơ thể sẽ đối mặt với nhiều vấn đề xấu.

Nếu muốn giảm cân hiệu quả, bạn nên tránh sử dụng những loại thực phẩm có chứa tinh bột xấu như gạo trắng, mì ống,... mà sử dụng các loại ngũ cốc và gạo nâu.

Không ăn vặt

Bởi vì đã cắt giảm lượng tinh bột ra khỏi các bữa chính, việc ăn các bữa phụ là cần thiết giúp kiểm soát đường huyết, tránh kiệt sức nhất là trong giai đoạn đầu cơ thể quen với chế độ ăn giảm cân.

Ăn nhẹ thật ra rất cần thiết cho các chế độ giảm cân - Ảnh: Internet

Bạn hoàn toàn có thể ăn nhẹ giữa các bữa chính trong giai đoạn giảm cân bằng cách sử dụng các loại hoa quả và các loại hạt, chúng chứa ít calo và giúp cơ thể duy trì trạng thái no lâu. Việc ăn nhẹ này khiến bạn không còn thấy đói cồn cào trước các bữa chính nữa, từ đó lượng thức ăn nạp vào sẽ ít hơn, hiệu quả giảm cân cũng được đẩy mạnh.

Nếu đã phải cắt giảm thì nhịn ăn luôn một bữa

Nhiều người khi lao vào con đường giảm cân thì bất chấp cả tính mạng của mình. Vì suy nghĩ phải cắt giảm khẩu phần ăn, cắt giảm các chất sao không cắt bỏ luôn một là giảm cân sai cách.

Nhịn ăn giảm cân là một trong những sai lầm thường gặp nhất ở nhiều người. Giảm năng lượng nạp vào không có nghĩa là bạn nhịn ăn để giảm cân. Điều này tuy giúp cân giảm sút nhanh chóng, nhưng theo bản năng sinh tồn sẽ xuất hiện cơn thèm ăn thường xuyên. Nhiều người còn ăn một lượng lớn thức ăn sau khi quá trình giảm cân kết thúc, điều này không tốt đặc biệt đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Nhịn ăn chưa thấy hiệu quả đâu mà cơ thể phải đối mặt với nhiều dấu hiệu khác như: mệt mỏi, cơ thể suy nhược, tinh thần suy sụp. Thậm chí bạn còn bị xuất huyết dạ dày và trào dịch mật…

Lao đầu vào các bài tập với cường độ cao

Vì suy nghĩ càng luyện tập nhiều thì cân nặng sẽ càng giảm mà nhiều người dành quá nhiều thời gian vào các bộ môn thể lực. Việc ép bản thân phải tập luyện quá sức kèm với ăn uống không đảm bảo khiến các nhóm cơ bị dầu độc và cơ thể bị kiệt sức. Nếu chu kỳ này diễn ra liên tục, sức khỏe bạn sẽ đối mặt với việc suy nhược trầm trọng.

Vì vậy, để tránh những sai lầm trên, cần chọn cho mình các bộ môn cùng với chu kỳ luyện tập phù hợp nhất. Đối với những người mới bắt đầu, việc tập luyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ là hoàn toàn phi lý, chỉ nên dành khoảng 30 phút mỗi ngày để luyện tập vào gia đoạn này. Khi cơ thể đã thích nghi thì mới tăng thời gian lên 1 tiếng hoặc hơn.

Với những yếu tố này chắc hẳn giải thích giúp bạn tại sao giảm cân không thành công, dù bạn đã bỏ ra rất nhiều công sức.