‘Thánh giảm cân’ Hàn Quốc hóa hotgirl nóng bỏng khi giảm 50kg trong 2 năm, rãnh bụng sâu hoắm, body nuột nà phát mê

'Giảm cân chính là biện pháp thẩm mỹ an toàn nhất" quả không sai khi được thánh ăn nặng hơn 1 tạ chứng minh. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 2 năm ròng, cô nàng Jini đã lột xác thành một hotgirl với thân hình săn chắc và quyến rũ.

Từng có cân nặng vượt hơn 100kg, YouTuber nổi tiếng Hàn Quốc Jini hiện nay chỉ còn có 50kg. Sở hữu thân hình mảnh mai và săn chắc, ít người biết cô nàng từng vô cùng tự ti vì sở hữu cân nặng quá khổ. Hành trình 'lột xác' của thánh ăn từng nặng tới hơn 100kg - Ảnh: Instagram nhân vật Jini cho biết, lúc nhỏ cô rất thích đi bơi và trượt băng nhưng sau mỗi lần vận động, cô sẽ ăn rất nhiều thức ăn nhanh như gà rán, mì tôm và xúc xích,... đó là một chế độ ăn rất tệ cho cơ thể. Khi lớn lên, Jini không thay đổi chế độ ăn nhiều mà còn hay ngồi đọc sách và lười vận động, dẫn đến số cân của cô đã vượt quá con số 100kg.

"Tâm lý lúc đó của tôi là: Cứ thế này thì cứ sống mãi thế này, thích thì ăn thôi", Jini chia sẻ. "Đôi khi, giống như nhiều người, tôi cảm thấy xem phim tập thể dục tương đương với tập thể dục". Tuy nhiên, cô dần nhận ra rằng suy nghĩ đó thật là ngớ ngẩn, và quyết định giảm cân. Jini trước và sau khi giảm cân - Ảnh: Instagram nhân vật Sau khi thử nhiều biện pháp giảm cân, Jini rút ra cho bản thân một chế độ ăn kiêng kết hợp luyện tập phù hợp sao cho cơ thể vẫn được đáp ứng đầy đủ chất dinh dưỡng mà cân nặng vẫn giảm để không gây ra các hệ quả xấu như biếng ăn hay chảy xệ da.

Thành quả sau nhiều năm khổ cực giảm cân của Jini - Ảnh: Instagram nhân vật Giờ đây Jini đã tự tin hơn nhiều nhờ vóc dáng cân đối, săn chắc của mình - Ảnh: Instagram nhân vật Ngoài việc chuyển sang ăn protein shake cho bữa sáng và granola protein cho bữa tối, cô không kiêng khem nghiêm ngặt mà thay vào đó, cô chọn bất kỳ món ăn nào mình thích vào bữa trưa, nhưng khẩu phần cần giảm đi một nửa. Đồ ăn nhẹ cô cũng không từ chối nữa, nhưng khẩu phần cũng hạn chế. Về tập luyện, để bù đắp cho bản thân, cô quyết định tạm dừng cho đến khi tìm được bài tập yêu thích. Cuối cùng, Jini chọn múa cột, yoga bay và thể dục dưỡng sinh. Để có được thân hình hiện tại, nhiều lúc cô đã muốn bỏ cuộc vì quá kiệt sức - Ảnh: Instagram nhân vật "Bạn nên tìm các hoạt động mà bạn yêu thích, chẳng hạn như khiêu vũ, đạp xe trong nhà... Bạn không cần phải lo lắng về môn thể thao này, chỉ cần tìm những gì bạn thích và tiếp tục làm. Mọi người thường hỏi tôi bài tập nào hiệu quả nhất và bài tập nào có thể giảm vòng bụng… Tôi không nghĩ vấn đề đó thiết yếu. Điều quan trọng là bạn tập luyện trong thời gian dài và liên tục", Jini chia sẻ. Jini còn hay chia sẻ các bữa ăn kiêng ngon lành và bắt mắt trên MXH - Ảnh: Instagram nhân vật Jini còn khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ vì khả năng chế biến đồ ăn siêu đẳng. Cô thường chia sẻ những bữa ăn do mình tự tay làm lên mạng xã hội và nhận được nhiều quan tâm. Hiện tại, vì thành quả giảm cân quá hoàn mỹ, Jini thu về hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên MXH, được nhiều người học tập cách giảm cân để có một vóc dáng xinh đẹp.

Không cần kiêng khem, thực đơn lý tưởng 'phù phép' thân hình ‘xồ xề’ của mẹ bỉm thành eo thon, dáng đẹp Những phương pháp giảm cân cấp tốc thường gây hại cho sức khỏe, nhất là đối với các bà mẹ bỉm sữa. Bạn cần xây dựng thực đơn giảm cân khoa học để có thân hình lý tưởng và đảm bảo sức khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-giam-can-han-quoc-hoa-hotgirl-nong-bong-khi-giam-50kg-trong-2-nam-ranh-bung-sau-hoam-body-nuot-na-phat-me-408963.html