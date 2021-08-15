Nữ diễn viên Phi Thanh Vân đổi ảnh đại diện, thông báo mẹ ruột qua đời.
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Chiều ngày 15/8, Phi Thanh Vân đổi ảnh đại diện màu đen và thông báo mẹ ruột vừa qua đời. Đồng thời, cô đau lòng vì không thể ở cạnh mẹ trong thời khắc cuối cùng.
Trên trang Facebook cá nhân, Phi Thanh Vân đăng tải dòng trạng thái xót xa trước sự ra đi đột ngột của mẹ: " Vĩnh biệt Mẹ Yêu của con! Trăm triệu lời xin lỗi gửi đến mẹ, vì con đã không thể ở bên mẹ những ngày cuối đời. Mẹ ơi, con nợ mẹ cuộc sống của mình. Con yêu mẹ lắm mẹ ơi! Mẹ ra đi thanh thản mẹ ơi…
Adida Phật! Siêu độ hương linh".
Hiện tại, nữ diễn viên chưa chia sẻ nguyên nhân mẹ ruột mất. Dưới phần thông báo, rất nhiều người thân, bạn bè, người hâm mộ đã an ủi, động viên và chia buồn đến cô và gia đình.