Phi Thanh Vân đau lòng vì mẹ ruột qua đời, gửi lời xin lỗi vì không thể có mặt bên cạnh người thân trong thời khắc cuối cùng

Sao Việt 15/08/2021 15:51

Nữ diễn viên Phi Thanh Vân đổi ảnh đại diện, thông báo mẹ ruột qua đời.

Chiều ngày 15/8, Phi Thanh Vân đổi ảnh đại diện màu đen và thông báo mẹ ruột vừa qua đời. Đồng thời, cô đau lòng vì không thể ở cạnh mẹ trong thời khắc cuối cùng.

phi thanh van
Phi Thanh Vân thông báo tin buồn của gia đình - Ảnh: FBNV 
phi thanh van
Hình ảnh Phi Thanh Vân cùng mẹ - Ảnh: FBNV  

Trên trang Facebook cá nhân, Phi Thanh Vân đăng tải dòng trạng thái xót xa trước sự ra đi đột ngột của mẹ: " Vĩnh biệt Mẹ Yêu của con! Trăm triệu lời xin lỗi gửi đến mẹ, vì con đã không thể ở bên mẹ những ngày cuối đời. Mẹ ơi, con nợ mẹ cuộc sống của mình. Con yêu mẹ lắm mẹ ơi! Mẹ ra đi thanh thản mẹ ơi…

Adida Phật! Siêu độ hương linh". 

 

Hiện tại, nữ diễn viên chưa chia sẻ nguyên nhân mẹ ruột mất. Dưới phần thông báo, rất nhiều  người thân, bạn bè, người hâm mộ đã an ủi, động viên và chia buồn đến cô và gia đình.  

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