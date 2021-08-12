Mải miết làm thiện nguyện giữa mùa dịch, ca sĩ Phương Thanh giảm 5kg phải mượn kim băng của người dân để ghim quần

Sao Việt 12/08/2021 14:05

Ca sĩ Phương Thanh gây xúc xúc động với hình ảnh mượn kim băng của người dân để cài lại quần khi đang vác gạo tiếp tế cho mọi người.

Trong lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, rất nhiều nghệ sĩ đã và đang chung sức, để hỗ trợ cho người dân, những khu vực bị cách ly, phong tỏa bằng các hoạt động thiện nguyện. Trong số những nghệ sĩ đó, ca sĩ Phương Thanh là một trong những nghệ sĩ tham gia hoạt động thiện nguyện vô cùng năng nổ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái với nội dung: "Cả nhà phát hiện ra "bí mật" gì trong tấm hình này không? Hôm nay e nghỉ xíu buổi sáng để lấy sức... Relax comment tếu táo cho vui xíu cả nhà ơi", đính kèm với đó là hình ảnh cô trong trang phục áo sơ mi và quần jean đơn giản để đi tham gia tình nguyện. 

ca si Phuong Thanh
 Có thể thấy nữ ca sĩ trông gầy hơn, cô tiết lộ vòng eo bé lại 5cm và phải mượn kim băng của người dân để giữ quần còn đi vác gạo cho kịp - Ảnh chụp màn hình FBNV

Dưới bài đăng giọng ca Đêm lao xao còn khiến khán giả bật cười thích thú khi tếu táo cho biết: "Mất 5 cm... vòng eo rồi... Chanh đang mua gạo rồi vác gạo, phải mượn bà con cái kim băng to cài lại cái quân cho kịp. Không biết sụt bao nhiêu ký rồi nữa… Giờ là chính xác không còn cái nịt gì luôn. Còn cái kim băng cột quần".

ca si Phuong Thanh
Chia sẻ hài hước của nữ ca sĩ khiến nhiều người bật cười thích thú - Ảnh chụp màn hình FBNV 
ca si Phuong Thanh
Giọng ca Đêm lao xao không quản nắng mưa, cực khổ sẵn sàng vác cả những bao gạo lớn để gửi tới mọi người - Ảnh: FBNV 

Những chia sẻ của nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi xúc động. Hóa ra, trong thời gian thực hiện các hoạt động thiện nguyện của mình, nữ ca sĩ đã sụt cân và vòng eo cũng đã giảm xuống 5cm. Không chỉ vậy, giọng ca Đêm lao xao là một trong rất nhiều các nghệ sĩ Việt đang rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nữ ca sĩ không ngại khó khăn, vất vả mua gạo, sẵn sàng vác gạo, cùng rất nhiều hoạt động tình nguyện khác để gửi đến người dân, những người ở khu vực cách ly. 

ca si Phuong Thanh
Dưới bài đăng của nữ ca sĩ, nhiều người mong cô giữ gìn sức khỏe - Ảnh: Chụp màn hình NV 

Bài đăng của ca sĩ Phương Thanh đang thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Phía dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận mong nữ ca sĩ giữ gìn sức khỏe

Hiện tại, không chỉ ca sĩ Phương Thanh mà còn rất nhiều nghệ sĩ nữa vẫn đang tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện đáng được biểu dương khen ngợi. Tất cả đều chung tay góp công sức cho cộng đồng, với mong mỏi Sài Gòn - TP.HCM sẽ cùng vượt qua đại dịch.

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Từ khóa:   ca sĩ Phương Thanh Showbiz Việt sao việt tham gia thiện nguyện

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