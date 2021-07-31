Vợ sắp cưới bất ngờ tiết lộ Huỳnh Anh bị sao hạng A dụ dỗ, 'góc khuất' từ người trong cuộc khiến dân tình 'hóng hớt'

Sao Việt 31/07/2021 21:53

Bạn gái Huỳnh Anh "bóng gió" nhắc lại chuyện một người tự nhận sao hạng A trơ trẽn dụ dỗ chồng sắp cưới.

Huỳnh Anh và bạn gái Bạch Lan Phương sau khi công khai luôn nhận được sự chú ý của dư luận. Mới đây, trên trang cá nhân của diễn viên Huỳnh Anh đăng tải tấm hình anh "khóa môi" bạn gái hơn 6 tuổi cực tình khiến nhiều người hâm mộ vào bình luận, chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi. 

dien vien Huynh Anh
Huỳnh Anh đăng tải hình ảnh 'khóa môi' vợ sắp cưới trên Facebook cá nhân - Ảnh: FBNV 

Phía dưới bài đăng, của nam diễn viên, Bạch Lan Phương bất ngờ bình luận: "Chết dở, chỉ vì mấy cái ảnh này mà bị sao tự nhận hạng A unfriend luôn. Khổ tâm". Phần bình luận này của nữ MC khiến nhiều người chú ý. Có thể thấy, qua phần trò chuyện của cả hai, Bạch Lan Phương đã tiết lộ câu chuyện Huỳnh Anh bị sao hạng A dụ dỗ vì "đẹp trai quá". Nữ MC cũng không quên "bóng gió": "Sao hạng AAA+ có dụ dỗ được anh đâu nhưng sao tự nhận hạng A thì được. Hay wo ai ni (em yêu anh) lắm".

dien vien Huynh Anh
Màn đối đáp qua lại giữa Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh - Ảnh: Chụp màn hình NV

Trước đó, nữ MC Bạch Lan Phương cũng gây chú ý khi đăng tải status với nội dung cực gắt trên Facebook cá nhân.

Cô viết: "Các em gái giờ mạnh động thật sự. Chị không nói gì không phải là vì chị không biết và chị không lên tiếng cũng không có nghĩa là các em muốn làm gì thì làm đâu nhé, đừng để chị đưa ra ánh sáng. Hãy giữ cho mình sự tự trọng tối thiểu. 1001 phương thức tiếp cận đến vô liêm sỉ", được cư dân mạng đồn là để chỉ trích "các em gái vô liêm sỉ" tiếp cận bạn trai cô.

dien vien Huynh Anh
 Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh đã quen nhau được 8 tháng - Ảnh: FBNV

Tính đến nay, Huỳnh Anh và vợ sắp cưới đã bên nhau được 8 tháng. Huỳnh Anh là một diễn viên trẻ điển trai, có nhiều năm tham gia diễn xuất với một số vai diễn trên truyền hình.

Được biết trước khi dừng chân để về bên nữ MC Bạch Lan Phương, Huỳnh Anh từng trải qua cuộc tình với Á hậu Hoàng Oanh, cặp đôi được xem là “Tiên Đồng Ngọc Nữ” của làng giải trí Việt, luôn thường xuyên dự sự kiện hay lên sóng truyền hình cùng nhau. Rất tiếc, sau 3 năm ngọt ngào họ chia tay trong tiếc nuối của đông đảo người hâm mộ. Sau đó, Huỳnh anh đã sớm có bạn gái mới, cô là người Bỉ gốc Việt tên Y Vân. Cặp đôi chấp nhận yêu xa khiến nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng đầu năm 2020, cả hai chính thức đường ai nấy đi.

dien vien Huynh Anh
 Nam diễn viên Huỳnh Anh - Ảnh: Internet

Đến tháng 11/2020, Huỳnh Anh công khai bạn gái mới là MC Bạch Lan Phương. Đồng thời, cô cũng mới được nam diễn viên cầu hôn đầu năm 2021. 

Hiện tại, cả Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương đều không nói rõ nhân vật tự nhận sao hạng A từng dụ dỗ Huỳnh Anh là ai khiến cộng đồng mạng liên tục đồn đoán. 

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